¼Ö¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Ç¸«¤¿ËÌÄ«Á¯¤Î¸¢ÎÏ½øÎó¡¢2ÈÖ¤ÏÆâ³ÕÁíÍý¤ÎËÑÂÙÀ®
ËÌÄ«Á¯¤Î¹â°Ì´´Éô¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ë¼ÖÎ¾¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤«¤é¸¢ÎÏ½øÎó¤ò¿ä¤·ÎÌ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤¿¡£¶âÀµ²¸¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó¡Ë¹ñÌ³°Ñ°÷Ä¹¤¬¡Ö0001¡×¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¼ÖÎ¾¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂ³¤¡¢Æâ³ÕÁíÍý¤ÈºÇ¹â¿ÍÌ±²ñµÄ¾ïÇ¤°Ñ°÷Ä¹¤¬¤½¤Î¸å¤ËÂ³¤¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
30Æü¡¢Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Ä«Á¯Ãæ±û¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤ÉËÌÄ«Á¯¥á¥Ç¥£¥¢¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¶â°Ñ°÷Ä¹¤¬ºÇ¶á¡¢¡Ö7¡¦27 0001¡×¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤¬ÉÕ¤¤¤¿ÀìÍÑ¼ÖÎ¾¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡¢ËÑÂÙÀ®¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥Æ¥½¥ó¡Ë»á¤Ï¡Ö0002¡×¡¢ÖÃÎµ³¤¡Ê¥Á¥§¡¦¥ê¥ç¥ó¥Ø¡ËºÇ¹â¿ÍÌ±²ñµÄ¾ïÇ¤°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö0003¡×¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¼ÖÎ¾¤ò¤½¤ì¤¾¤ì»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼±ÊÌ¤µ¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
À¯ÉÜ¤òÅý³ç¤¹¤ëÆâ³ÕÁíÍý¤¬¡¢Î©Ë¡Éô¤Î¥È¥Ã¥×³Ê¤Ç¤¢¤ëºÇ¹â¿ÍÌ±²ñµÄ¾ïÇ¤°Ñ°÷Ä¹¤è¤ê¤âÁ°¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï¡¢Æâ³Õ¤ÎÀ¯¼£ÅªÃÏ°Ì¤¬²áµî¤è¤ê¶¯²½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¾ìÌÌ¤È¤·¤Æ²ò¼á¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ç¹ñ²ñµÄÄ¹¤¬¸¢ÎÏ½øÎó2°Ì¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÍÍÁê¤À¡£
ÆÃ¤Ë¡¢ËÌÄ«Á¯ºÇ¹â¤Î³Ë¿´¸¢ÎÏµ¡¹½¤Ç¤¢¤ëÏ«Æ¯ÅÞÀ¯¼£¶É¾ïÌ³°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷¸Æ¾Î½ç½ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ºÇ¶á¤ÏËÑ»á¤¬ºÇ½é¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢Èà¤Î¸ø¼°¤Ê¸¢ÎÏ½øÎó¤¬»ö¼Â¾å¡Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼2¡×¤È¤·¤Æ¸Ç¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ê¬ÀÏ¤Ë½Å¤ß¤¬²Ã¤ï¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¤Ï¡¢¶âÆüÀ®¡Ê¥¥à¡¦¥¤¥ë¥½¥ó¡Ë¡¢¶âÀµÆü¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¤¥ë¡Ë»þÂå¤ËÏ«Æ¯ÅÞ¤È·³Éô¤¬ÀäÂÐÅªÍ¥°Ì¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¸¢ÎÏ¹½Â¤¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÎ®¤ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¶âÀµ²¸»þÂå¤ËÆþ¤ê¡¢Æâ³Õ¤ËÀ¯ºö¼¹¹Ô¤ÎÃæ¿´ÅªÌò³ä¤òÉÕÍ¿¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë°Õ¿Þ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤À¤È¤¤¤¦É¾²Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÌÄ«Á¯¤Ï¼Ò²ñ¼çµÁ¹ñ²ÈÂÎÀ©¤È¤·¤Æ¡¢À¯ºö·èÄê¸¢¸Â¤ÏÏ«Æ¯ÅÞ¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢Æâ³Õ¤Ï¼¹¹Ôµ¡´Ø¤È¤·¤Æ½¾Â°ÅªÃÏ°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¶â¹ñÌ³°Ñ°÷Ä¹¤Î¼¹¸¢°Ê¹ß¡¢¡ÖÃÏÊýÈ¯Å¸20¡ß10À¯ºö¡×¤Ê¤É¡¢Ì±À¸¤È·ÐºÑ¤òÁ´ÌÌ¤Ë·Ç¤²¤¿À¯ºö¤ò¿ä¿Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·ÐºÑÁ´ÈÌ¤òÁí³ç¤¹¤ëÆâ³ÕÁíÍý¤ÎÌò³ä¤ÈÃÏ°Ì¤¬ÁêÂÐÅª¤ËÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ê¬ÀÏ¤¬Äóµ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
·ÄÆî¡Ê¥¥ç¥ó¥Ê¥à¡ËÂç³Ø¶ËÅìÌäÂê¸¦µæ½ê¤Î¥¤¥à¡¦¥¦¥ë¥Á¥å¥ë¶µ¼ø¤Ï¡¢Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡Ö·³»öÊ¬Ìî¤ò½ü¤±¤Ð¡¢ËÑÂÙÀ®»á¤¬¼Â¼ÁÅª¤ÊÀ¯ºö¼¹¹ÔÀÕÇ¤¼Ô¤È¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¼ÖÎ¾¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Èµ·Åµ½øÎó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Èà¤ËÎÏ¤ò»ý¤¿¤»¤ë¾ÝÄ§ÅªÁ¼ÃÖ¤È¤·¤Æ²ò¼á¤Ç¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ´Ú¹ñ¤Ç¤â¡¢´±Áª»þÂå¤Ë¹â°Ì´±Î½¤¬ÆÃÄê¤Î¼ÖÎ¾¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¿ÈÊ¬¤ÈÃÏ°Ì¤ò¼¨¤·¤¿»öÎã¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ËÌÄ«Á¯¹â°Ì´´Éô¤Î¼ÖÎ¾¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤«¤é¸¢ÎÏ½øÎó¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Çº£²ó¤ÎÊ¬ÀÏ¤ÏÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£