ÍèÇ¯¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ç´Ú¹ñÂåÉ½¤¬ËÜÂç²ñ¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°Âè1¡¦2Àï¤ò¹Ô¤¦¥á¥¥·¥³¤Î¥°¥¢¥À¥é¥Ï¥éÃÏ°è¤Î¼£°Â¤ËÀÖ¿®¹æ¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£¶§°»ö·ï¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈ¯À¸¤·¡¢¡Ö¼£°Â°Ý»ý¡×¤¬Âç²ñÀ®¸ù¤ÎºÇÂçÊÑ¿ô¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
Æü´©»æ¥¨¥ë¥Ë¥Ù¥ë¥µ¥ë¤ò´Þ¤à¥á¥¥·¥³¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï29Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¡Ö¥°¥¢¥À¥é¥Ï¥é¶áÎÙÅÔ»Ô¥µ¥Ý¥Ñ¥ó¤Ç½Æ·â»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2¿Í¤¬»àË´¡¢5¿Í°Ê¾å¤¬Éé½ý¤·¤¿¡×¤È°ìÀÆ¤ËÊó¤¸¤¿¡£
¥á¥¥·¥³Åö¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹âµéSUV¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¡¦¥¦¥ë¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥µ¥Ý¥Ñ¥óÅÔ¿´¤Î¾¦¶È»ÜÀß¥×¥é¥¶¡¦¥Ç¥ë¡¦¥½¥ëÉÕ¶á¤òÄÌ²á¤·¤¿±¿Å¾¼Ô¤¬5¿Í°Ê¾å¤ÎÃË¤Ë½±·â¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î²áÄø¤Ç±¿Å¾¼Ô¤ò¸î±Ò¤·¤Æ¤¤¤¿·Ù¸î°÷¤¬±þ¼Í¤·¡¢½Æ·âÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»ö·ï¸å¡¢¥Ï¥ê¥¹¥³Ë¡°å³Ø¸¦µæ½ê¤Ï¡Ö¸½¾ì¤Ç100¸Ä°Ê¾å¤ÎÌôè²¤ÈÊ£¿ô¤ÎÄ¹½Æ¤ª¤è¤Ó¹âÀÇ½Éð´ï¤ÎÃÆÁÒ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
»ö·ïÈ¯À¸ÃÏ°è¤Ï´Ú¹ñ¤¬WÇÕËÜÂç²ñ¤Î»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¥¨¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¡¦¥¢¥¯¥í¥ó¤«¤éÄ¾Àþµ÷Î¥¤ÇÌó7¥¥í¤Î¤È¤³¤í¤À¡£ËÌÃæÊÆWÇÕËÜÂç²ñAÁÈ¤ËÂ°¤¹¤ë´Ú¹ñ¤Ï¤³¤³¤ÇÍèÇ¯6·î12Æü¡¢²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î¾¡¼Ô¤È½éÀï¤ò¹Ô¤¦¡£19Æü¤Ë¤ÏÆ±¤¸¾ì½ê¤Ç³«ºÅ¹ñ¤Ç¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥¥·¥³¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¥á¥¥·¥³¤ÏÂç²ñ¤Î³«ºÅ¤¬¶á¤Å¤¯Ãæ¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò³Ú¤·¤à°ÂÁ´¤Ê¹ñ¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤òÃÛ¤³¤¦¤ÈÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£·î½é¤á¤Ë¤Ï¥Ï¥ê¥¹¥³½£´Ñ¸÷ÉûÄ¹´±¤ÎÌ¾µÁ¤Ç¡ÖÍèÇ¯300Ëü¿Í°Ê¾å¤Î´Ñ¸÷µÒ¤òÍ¶Ã×¤¹¤ë¤¿¤á°ÂÁ´ÂÐºö°Ñ°÷²ñ¤ò¹½À®¤·¡¢¼£°ÂÉÔ°Â¤Î·üÇ°¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤¿¡£WÇÕ´ü´ÖÃæ¤Ë1Ëü5000¡Ý2Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤Î·ÙÈ÷°÷¤òÇÛÃÖ¤·¡¢·×1Ëü¸Ä°Ê¾å¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ò±¿±Ä¤¹¤ë·×²è¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¸½¼Â¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢»ö·ï¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£10Æü¤Ë¤Ï¥¨¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¡¦¥¢¥¯¥í¥ó¤«¤é20¥¥í¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿¥é¥¹¥¢¥°¥Ï¥¹ÃÏ°è¤Î½»µïÃÄÃÏ·úÀß¸½¾ì¤Ç°äÂÎ¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥°290¸Ä¤¬ÂçÎÌ¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£2022Ç¯¤«¤é¤³¤ÎÃÏ°è¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿°äÂÎ¥Ð¥Ã¥°¤Ï456¸Ä¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£º£²ó¡¢ÅÔ¿´¤Î¿¿¤óÃæ¤Ç½Æ·â»ö·ï¤Þ¤Ç¤¬È¯À¸¤·¡¢ÉÔ°Â´¶¤¬ÁýÉý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌäÂê¤ÏÁê¼¡¤°ÉÔ¾Í»ö¤¬¹½Â¤Åª¤ÊÍ×°ø¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£¥µ¥Ý¥Ñ¥ó¤ò´Þ¤à¥°¥¢¥À¥é¥Ï¥é°ìÂÓ¤ÏÂÀÊ¿ÍÎ±è´ß¹Á¡Ê¥Þ¥ó¥µ¥Ë¥è¡Ë¤ÈÆâÎ¦¤ò¤Ä¤Ê¤°´ØÌç¤À¡£ÊÆ¹ñ¤Ë¸þ¤«¤¦¸òÄÌ¤ÈÊªÎ®¤Î¥Ï¥Ö¤ÎÌò³ä¤ò¤¹¤ëÍ×¾×ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á³Æ¼ïÍø¸¢´ØÏ¢¤ÎÁè¤¤¤¬Â¿¤¤¡£¥á¥¥·¥³Æâ¤Î¼ç¤ÊÈÈºáÁÈ¿¥¤Î°ì¤Ä¡¢¥Ï¥ê¥¹¥³¿·À¤Âå¥«¥ë¥Æ¥ë¡ÊCJNG¡Ë¤â¤³¤³¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°Ãæ¤À¡£ËãÌô¡¦Éð´ïÌ©Çä¡¢ÙÇÃ×¡¢ÀàÅð¡¢»ñ¶âÀö¾ô¤Ê¤É¤ÇÅ·Ê¸³ØÅª¤Ê»ñ¶â¤ò²Ô¤°¡£
ÈÈºáÁÈ¿¥¤¬ÇüÂç¤Ê¼ý±×¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤Æ·³Ââ¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ÎÉðÁõÁÈ¿¥¤Ë¿Ê²½¤·¡¢ÃÏ°èÆâ¤Ë¤Ï¸ø¸¢ÎÏ¤Î¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¡£10·î¤Î¥á¥¥·¥³À¯ÉÜ¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ï¥ê¥¹¥³½£¤Çº£Ç¯½é¤á¤«¤é9·î¤Þ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»¦¿Í»ö·ï¤Ï963·ï¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£¤½¤ÎÂçÈ¾¤¬CJNG¤¬´ØÏ¢¤·¤¿ÁÈ¿¥·¿ÈÈºá¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Åö¶É¤ÎÊ¬ÀÏ¤À¡£
º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤âÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤¤¡£¥á¥¥·¥³À¯ÉÜ¤Ï¸½ºßÇ¯´Ö390ËüTEU¿å½à¤Î¥Þ¥ó¥µ¥Ë¥è¹Á¤Î¥³¥ó¥Æ¥ÊÊªÎ®ÎÌ¤ò2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë1000ËüTEU¿å½à¤ËÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤ËÂçµ¬ÌÏ³ÈÄ¥¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò½àÈ÷Ãæ¤À¡£¤³¤Î¤¿¤á636²¯¥á¥¥·¥³¥Ú¥½¡ÊÌó5520²¯±ß¡Ë¤òÅêÆþ¤¹¤ë¡£¸½ºß¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«3°Ì¿å½à¤ÎÊªÎ®½èÍýÇ½ÎÏ¤òÀ¤³¦15°Ì·÷¤Ë¹â¤á¤ë¤È¤¤¤¦¹½ÁÛ¤À¤¬¡¢¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¥°¥¢¥À¥é¥Ï¥é¤ò·ÐÍ³¤¹¤ëÊªÎ®¤âÁý¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¡¢Íø¸¢´ØÏ¢Áè¤¤¤Ï¤µ¤é¤Ë·ã²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
±ÑBBC¤Ï¡ÖWÇÕ¶¥µ»¾ìÉÕ¶á¤Ç½Æ·â»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Î¤Ï¾×·âÅª¤À¤¬¡¢Âç²ñ¤ÎÁ´ÈÌÅª¤Ê¶½¹Ô¡Ê¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Þ¤¿¤Ï´Ø¿´ÅÙ¡Ë¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤ÏÀ©¸ÂÅª¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¡×¤È¤·¡Ö¥á¥¥·¥³¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï³«ºÅÅÔ»Ô±¿±Ä¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ëÍ×°ø¤È¤·¤ÆºîÍÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¿ÇÃÇ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡Ö¥á¥¥·¥³¤ÇÁÈ¿¥ÈÈºá¤Ï¤è¤¯¸ø¶¦¤Î¾ì¤ÇÌµº¹ÊÌÅª½Æ·â¤Î·Á¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¡×¤È¤·¡Ö¼£°Â¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â´¶¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Ë¤Ï·³¤ÈÏ¢Ë®·Ù»¡¤òÄÉ²Ã¤ÇÅêÆþ¤·¡¢¶¥µ»¾ì¶áÎÙ¤ÎÅýÀ©¶è°è¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÁ¼ÃÖ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼ÈñÍÑ¤ÎÁý²Ã¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´Ñ¸÷µÒ¤ÈÃÏ°èÌ±¤ÎÈèÏ«´¶¤ò¹â¤á¤ëÍ×°ø¤È¤·¤ÆºîÍÑ¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£