¥Ï¥ó¥Õ¥¡¥¨¥¢¥í¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¡Ö¥Á¥ç¥ó¥à¡×¥ß¥µ¥¤¥ë5Ãû6000²¯¥¦¥©¥óÊ¬¤òÄÉ²ÃÍ¢½Ð
´Ú¹ñËÉ±Ò»º¶È´ë¶È¥Ï¥ó¥Õ¥¡¥¨¥¢¥í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤ËÂ¿Ï¢ÁõÍ¶Æ³¥ß¥µ¥¤¥ë¡Ö¥Á¥ç¥ó¥à¡×¤òÄÉ²Ã¡Ê3¼¡¡Ë¤Ç¶¡µë¤¹¤ë5Ãû6000²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó6080²¯±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤Î·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¡£º£²ó¤Î·ÀÌó¤ò´Þ¤á¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤ÈÄù·ë¤·¤¿¡Ö¥Á¥ç¥ó¥à¡×´ØÏ¢¤Î·ÀÌó¶â³Û¤Ï·×12Ãû6000²¯¥¦¥©¥ó¤òÄ¶¤¨¤ë¡£
¥Ï¥ó¥Õ¥¡¥¨¥¢¥í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï29Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É·³È÷Ä£¤È¥Á¥ç¥ó¥àÍ¶Æ³¥ß¥µ¥¤¥ë¶¡µë¤Î¤¿¤á¤Î3²óÌÜ¤Î¼Â¹Ô·ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£º£²ó¤Î·ÀÌó¤Ï¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÆâ¤ÇÍ¶Æ³¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÀ¸»º¡¦¶¡µë¤¹¤ëÆâÍÆ¤¬¹ü»Ò¤À¡£
¥Á¥ç¥ó¥à¤Ï¼ÖÎ¾·¿°ÜÆ°¼°È¯¼ÍÂÎ·Ï¤Ç¡¢È¯¼Í¼ÖÎ¾1Âæ¤¬1Ê¬°ÊÆâ¤Ë¥í¥±¥Ã¥ÈÃÆ12È¯¤òÏ¢Â³¤ÇÈ¯¼Í¤Ç¤¤ëÂ¿Ï¢Áõ¥í¥±¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡£ºÇÂç¼ÍÄøµ÷Î¥¤Ï80¥¥í¤Ç¡¢µ¡Æ°À¤È²ÐÎÏ¤¬·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿´Ú¹ñ·¿ÀºÌ©ÂÇ·âÉð´ï¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¡£¥Ï¥ó¥Õ¥¡¥¨¥¢¥í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¤¹¤Ç¤Ë2022Ç¯¤È24Ç¯¤Ë¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤È¥Á¥ç¥ó¥à¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¶¡µë·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î3²óÌÜ¤Î¼Â¹Ô·ÀÌó¤ÏºòÇ¯9·î¤Ë¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉºÇÂçÌ±´ÖËÉ±Ò»º¶È´ë¶ÈWB¥°¥ë¡¼¥×¤ÈÄù·ë¤·¤¿¹çÊÛË¡¿ÍÀßÎ©¹ç°Õ¤Î¸åÂ³Á¼ÃÖ¡£Î¾¼Ò¤Ï¹ñºÝËÉ±Ò»º¶ÈÅ¸¼¨²ñ¡ÊMSPO¡Ë¤Ç¥Á¥ç¥ó¥àÍ¶Æ³ÃÆÀ¸»º¤Î¤¿¤á¤Î¹çÊÛË¡¿Í¡Ö¥Ï¥ó¥Õ¥¡WB¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ÎÀßÎ©¤Ë¹ç°Õ¤·¡¢¤³¤ì¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¸½ÃÏÀ¸»º´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¡£¥Ï¥ó¥Õ¥¡¥¨¥¢¥í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¤³¤ì¤òÄÌ¤¸¤Æ²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤Î²¤½£»ºÉð´ïÍ¥Àè¹ØÇã´ðÄ´¤ÎÃæ¤Ç¤â¶¥ÁèÎÏ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÀïÎ¬¤À¡£
º£²ó¤Î¼õÃí²áÄø¤Ë¤ÏÀ¯ÉÜ¥ì¥Ù¥ë¤Î³°¸òÅª»Ù±ç¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£Õª·®¿¢¡Ê¥«¥ó¡¦¥Õ¥ó¥·¥¯¡ËÂçÅýÎÎÈë½ñ¼¼Ä¹¤ÏÀïÎ¬·ÐºÑ¶¨ÎÏÂçÅýÎÎÆÃ»È¤Î»ñ³Ê¤Ç¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤òË¬Ìä¤·¡¢·ÀÌóÄù·ë¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¡£Õª¼¼Ä¹¤Ï·ÀÌó¼°¤Ë¤â½ÐÀÊ¤·¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¹ñËÉ¾Ê¤Î´Ø·¸¼Ô¤È²ñ¤¤¡¢ËÉ±Ò»º¶È¶¨ÎÏ³ÈÂç°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤¿¡£
¥Ï¥ó¥Õ¥¡¥¨¥¢¥í¥¹¥Ú¡¼¥¹Â¦¤Ïº£²ó¤Î·ÀÌó¤¬²¤½£ËÉ±Ò»º¶È»Ô¾ì¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤ë·Àµ¡¤Ë¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¹ºß°ì¡Ê¥½¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¥ë¡ËÂåÉ½¤Ï¡Ö¹ñ²È¥ì¥Ù¥ë¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¡¢°ÕÌ£¤Î¤¢¤ëÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¤·¡Ö´Ú¹ñËÉ±Ò»º¶È¤¬Í¢½Ð¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢¹ñ²È°ÂÊÝÎÏÎÌ¤Î¶¯²½¤Ë¤â´óÍ¿¤¹¤ë¤è¤¦»ýÂ³Åª¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£