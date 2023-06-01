¡ÈÆ©¥á¥§～!!¡É¤Ê¥Ò¥Ä¥¸¤Î¥½¥Õ¥Ó¥¬¥Á¥ã¤¬2026Ç¯1·î²¼½ÜÈ¯Çä¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¥«¥éー¤ÎÁ´6¼ï¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥¢ー¥Ä¤Ï¡¢¥¬¥Á¥ã¾¦ÉÊ¡Ö¥Ò¥Ä¥¸¤Î¥½¥Õ¥Ó¡¡Æ©¥á¥§～!!¡×¤ò2026Ç¯1·î²¼½Ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1²ó300±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Æ©ÌÀ¤Ç¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ò¥Ä¥¸¤Î¥½¥Õ¥Ó¡£¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï´¶¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿½À¤é¤«¤µ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤Î¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¥¹¥«¥¤¥Ö¥ëー¡ß¥Ô¥ó¥¯¤Î¡Ö¤¹¤ï¤êA¡×¡¢¥Ô¥ó¥¯¡ß¥¤¥¨¥íー¤Î¡Ö¤¹¤ï¤êB¡×¡¢¥¤¥¨¥íー¡ß¥ì¥Ã¥É¤Î¡Ö¤Ð¤ó¤¶¤¤A¡×¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¡ß¥¤¥¨¥íー¥°¥êー¥ó¤Î¡Ö¤Ð¤ó¤¶¤¤B¡×¡¢¥Ñー¥×¥ë¡ß¥°¥êー¥ó¤Î¡Ö¤ª¤Í¤à¤êA¡×¡¢¥Ö¥ëー¡ß¥Ñー¥×¥ë¤Î¡Ö¤ª¤Í¤à¤êB¡×¤ÎÁ´6¼ï¡£ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¤ÏÌó55mm¡£
¡Êº¸¡Ë¤¹¤ï¤êA/¡Ê±¦¡Ë¤¹¤ï¤êB
¡Êº¸¡Ë¤Ð¤ó¤¶¤¤B/¡Ê±¦¡Ë¤Ð¤ó¤¶¤¤A
¡Êº¸¡Ë¤ª¤Í¤à¤êB/¡Ê±¦¡Ë¤ª¤Í¤à¤êA
(C)T-ARTS