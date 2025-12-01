ºë¶Ì¡¦Íò»³Ä®¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤ÇÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶³ÎÇ§¡¡¸©Æâ¡È²áµîºÇÂ¿µ¬ÌÏ¡É24Ëü±©¤Î»¦½èÊ¬³«»Ï
ºë¶Ì¸©¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤ÇÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´¶À÷¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºë¶Ì¸©Íò»³Ä®¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤Ç¡¢»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ë¥ï¥È¥ê¤¬¹âÉÂ¸¶À¤ÎÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¸©¤Ï30Æü¡¢ÍÜ·Ü¾ì¤Î¥Ë¥ï¥È¥ê¤ª¤è¤½24Ëü±©¤Î»¦½èÊ¬¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ»¦½èÊ¬¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ï²áµîºÇÂ¿¤Îµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºë¶Ì¸©Æâ¤ÇÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó½é¤á¤Æ¤Ç¡¢´ØÅì¤Ç¤Ï2ÎãÌÜ¤Ç¤¹¡£
¼þÊÕ¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤Ç¤Ï¥Ë¥ï¥È¥ê¤Î°ÜÆ°À©¸Â¤Ê¤É¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£