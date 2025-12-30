¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ > ÊÆ·ÐºÑ»ØÉ¸¡Ú¥·¥«¥´¹ØÇãÉô¶¨²ñ·Êµ¤»Ø¿ô¡ÊPMI¡Ë¡Û ÊÆ·ÐºÑ»ØÉ¸¡Ú¥·¥«¥´¹ØÇãÉô¶¨²ñ·Êµ¤»Ø¿ô¡ÊPMI¡Ë¡Û ÊÆ·ÐºÑ»ØÉ¸¡Ú¥·¥«¥´¹ØÇãÉô¶¨²ñ·Êµ¤»Ø¿ô¡ÊPMI¡Ë¡Û 2025Ç¯12·î30Æü 23»þ55Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¥·¥«¥´¹ØÇãÉô¶¨²ñ·Êµ¤»Ø¿ô¡ÊPMI¡Ë¡Ê12·î¡Ë23:45 ·ë²Ì¡¡43.5 Í½ÁÛ¡¡39.3¡¡Á°²ó¡¡36.3 ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ¤Þ¤â¤Ê¤¯ÊÆ¥·¥«¥´¹ØÇãÉô¶¨²ñ·Êµ¤»Ø¿ôPMI¤ÎÈ¯É½ ÊÆ·ÐºÑ»ØÉ¸¡ÚS¡õP¥±ー¥¹¥·¥éー½»Âð²Á³Ê¡Ê20ÅÔ»Ô¡Ë¡Û ÊÆ·ÐºÑ»ØÉ¸¡Ú½»Âð²Á³Ê»Ø¿ô¡Û