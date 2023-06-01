¡ÚÀµ²ò¤Ï°ìÇ¯¸å¡Û¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ö¶ä²Ï¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¢ªÍýÍ³¤¬È½ÌÀ
¡¡TBS·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¥¯¥¤¥º¡ùÀµ²ò¤Ï°ìÇ¯¸å2025¡Ù¤¬¡¢30Æü¤ËÊüÁ÷¡Ê¸å11¡§40¡Ë¡£¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¶ä²ÏËü¾æ»á¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¶ä²Ï¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ£°æ·òÂÀÏº»á¤¬¼«¿È¤ÎX¤ÇÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¤¤Ä¤â¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¿¶ä²ÏËü¾æ
¡¡Æ£°æ»á¤Ï¡Ö¶ä²Ï¤µ¤ó¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤Ä¤ÉþÉô¤µ¤ó¤ËÂåÌò¤Ç¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¶ä²Ï¤µ¤ó¤ªÂç»ö¤Ë¡õ¤è¤¤¤ªÇ¯¤ò¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ç13Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÆ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥¯¥¤¥º¤ò¡ÈÇ¯»Ï¤Ë¼ýÏ¿¡É¤·¡ÈÇ¯Ëö¤ËÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡É¤¹¤ëÇ¯Ëö¤ÎÉ÷Êª»í¡£º£Ç¯¤âÇ¯ÌÀ¤±Áá¡¹¡¢½ÐÂê¡¦²òÅú¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¼ýÏ¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£·ÝÇ½¿Í¤Î·ëº§¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡Ä·ÝÇ½³¦¡¦¥Æ¥ì¥Ó³¦¤òÃæ¿´¤Ë¡¢2025Ç¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¯¥¤¥º¤ò½ÐÂê¡£¤Þ¤Àµ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍÍ¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤¿¤áÄÁ²òÅú¤âÂ³½Ð¡£Ç¯Ëö¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ë²òÅú¼Ô¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤ÎÅú¤¨¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤½¤·¤ÆÇ¯»Ï¤ËÍ½ÁÛ¤·¤¿²òÅú¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¢£¡Ø¥¯¥¤¥º¡ùÀµ²ò¤Ï°ìÇ¯¸å2025¡Ù
MC¡§ÅÄÂ¼½ß¡¢ÛÆÅÄ³¨ÍýÆà
¡ÚÎ¼¥Á¡¼¥à¡Û
ÅÄÂ¼Î¼¡¦FUJIWARA¡¦RG
¡Ú¤¯¤Ã¤¡¼!¥Á¡¼¥à¡Û
¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¡¦¸åÆ£µ±´ð¡¦µÈÂ¼¿ò¡¦¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼
¡Úº£¤¬½Ü¥Á¡¼¥à¡Û
¿¹¹áÀ¡¡¦¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¡¦¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó
¡ÚÍµÈ¥Á¡¼¥à¡Û
ÍµÈ¹°¹Ô¡¦¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡¦¥Ð¥«¥ê¥º¥à
