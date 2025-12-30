¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤¬²ÝÂê¤Î¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡¢Ã´Åö¥³¡¼¥Á¤ÎÂàÇ¤¤òÈ¯É½¡Ä¼ºÅÀ¿ô¡Ö12¡×¤Ï¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤
¡¡¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï30Æü¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥°¥¹»á¤ÎÂàÇ¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢º£µ¨³«Ëë¤«¤é¸ø¼°Àï7Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¡¢½çÄ´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î12»î¹ç¤Ç3¾¡9ÇÔ¤ÈÉÔÄ´¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤Ë¡£¸½ºß¤Ï´°Á´Éü³è¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¸ø¼°Àï4Ï¢¾¡Ãæ¤È·ë²Ì¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòº£¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Î½ÅÍ×ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ¥Á¡¼¥à¤¬CK¤äFK¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤ò¶î»È¤·¤¿Àï½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï18»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¤¿¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¤ÎÆÀÅÀ¿ô¤Ï¡Ö3¡×¡¢¼ºÅÀ¿ô¤Ï¡Ö12¡×¤È¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ë¤ª¤±¤ëÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ï¡Ö¡Ý9¡×¤È¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤·¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ë²ÝÂê¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢12·î27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¦¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥óÀï¤Ç¤â¸åÈ¾¤ËCK¤«¤é¼ºÅÀ¤òµö¤·¤¿¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡£¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤ÏÆ±»î¹ç¤ÎÁ°¤Ë¡Ö¥·¡¼¥º¥óÁ°È¾Àï¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢²æ¡¹¤Î¸½ºßÃÏ¤Ë¶Ã¤¤Ï¤Ê¤¤¡£¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Î¿ô»ú¤¬¡Ý8¡Ê»î¹ç¸å¤Ë¡Ý9¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢4°Ì¤Ë¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤ÏÀ¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤â¤Ê¤¤¡£¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ÎÌµ¤¤À¤³¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¾õ¶·¤Ç¡¢º£¤è¤ê¤â5¡¢6¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Î¼å¤µ¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Î¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¥Ö¥ê¥Ã¥°¥¹»á¤ÎÂàÇ¤¤òÈ¯É½¡£¥¤¥®¥ê¥¹¡Ø¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¡Ù¤ä¡Ø¥¿¥¤¥à¥º¡Ù¤Ê¤É¤Ï¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ë¤ª¤±¤ëÀÕÇ¤¤Ï¡¢¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤Î¥·¥×¥±¡¦¥Õ¥ë¥·¥ç¥Õ»á¡¢Æ±¥¸¥ç¥ô¥¡¥ó¥Ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ö¥í¥ó¥¯¥Û¥ë¥¹¥È»á¤¬°ú¤·Ñ¤°¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢º£µ¨³«Ëë¤«¤é¸ø¼°Àï7Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¡¢½çÄ´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î12»î¹ç¤Ç3¾¡9ÇÔ¤ÈÉÔÄ´¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤Ë¡£¸½ºß¤Ï´°Á´Éü³è¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¸ø¼°Àï4Ï¢¾¡Ãæ¤È·ë²Ì¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòº£¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Î½ÅÍ×ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ¥Á¡¼¥à¤¬CK¤äFK¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤ò¶î»È¤·¤¿Àï½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï18»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¤¿¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¤ÎÆÀÅÀ¿ô¤Ï¡Ö3¡×¡¢¼ºÅÀ¿ô¤Ï¡Ö12¡×¤È¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ë¤ª¤±¤ëÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ï¡Ö¡Ý9¡×¤È¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤·¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ë²ÝÂê¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Î¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¥Ö¥ê¥Ã¥°¥¹»á¤ÎÂàÇ¤¤òÈ¯É½¡£¥¤¥®¥ê¥¹¡Ø¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¡Ù¤ä¡Ø¥¿¥¤¥à¥º¡Ù¤Ê¤É¤Ï¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ë¤ª¤±¤ëÀÕÇ¤¤Ï¡¢¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤Î¥·¥×¥±¡¦¥Õ¥ë¥·¥ç¥Õ»á¡¢Æ±¥¸¥ç¥ô¥¡¥ó¥Ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ö¥í¥ó¥¯¥Û¥ë¥¹¥È»á¤¬°ú¤·Ñ¤°¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£