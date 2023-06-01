SixTONES¤ÎTBS½é´§ÈÖÁÈ¤¬ÊüÁ÷·èÄê¡ª¡Ö6¿Í¤Ç¡¢6¼þÇ¯¤Ë¡¢6¥Á¥ã¥ó¡ÊTBS¡Ë¤Ç»ëÄ°Î¨66¥Ñー¥»¥ó¥ÈÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
2026Ç¯1·î12Æü20»þ55Ê¬¤«¤éSixTONES¤ÎTBS½é´§ÈÖÁÈ¡Ø6SixTONES¡Ù¡ÊÆÉ¤ß¡§¥·¥Ã¥¯¥¹¥¹¥Èー¥ó¥º¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¡ÈÂæËÜ¤Ê¤·¡É¤ÇÄ©¤àÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¤ª½Ë¤¤º×¤ê
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥åー6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë6¿ÍÁÈ¥°¥ëー¥×SixTONES¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¡¢²æ¤³¤½¤Ï¤ÈÌ¾¾è¤ê¤ò¤¢¤²¤¿¹ë²Ú·ÝÇ½¿Í¤äÈÖÁÈ¤¬¹Í¤¨¤¿¡È¤ª½Ë¤¤¥×¥é¥ó¡É¤Ç¡¢¡È¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¡É¤Ë¤ª½Ë¤¤¤µ¤ì¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡£
µÇ°¤¹¤Ù¤½é²óÊüÁ÷¤Ï¡¢ºÇ¹â¤Î¤ª½Ë¤¤¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢ÈÖÁÈ¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥á¥ó¥Ðー¤Î²áµî¤ÎÈ¯¸À¤òÅ°Äì¥ê¥µー¥Á¤·¡¢¡ÈÆÈ¼«¤Î²ò¼á¡É¤Ç¼¡¡¹¤È¾¡¼ê¤Ë¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
<¤µ¤é¤Ë¡¢sixtones¤Ï¤¤¤Ã¤µ¤¤ÂæËÜ¤Ê¤·¤Ç¿Ê¹Ô¡£Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¼«Í³ËÛÊü¤Ê¥Èー¥¯¤¬¡¢Èà¤é¤ÎÁÇ´é¤ÈËÜ²»¤ò²ò¤Êü¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢Âè1²ó¤ÎÄ¶¥Ó¥Ã¥°¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¡È¹ñÌ±Åª¥¹¥¿ー¡É¤¬ÅÐ¾ì¡£Ä¶¥Ó¥Ã¥°¥²¥¹¥È¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î´î¤Ó¤Î¥Ï¥°¤â!?tbs½é´§ÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿sixtones¤Ï¡Ö6¿Í¤Ç¡¢6¼þÇ¯¤Ë¡¢6¥Á¥ã¥ó¡Êtbs¡Ë¤Ç¡¢»ëÄ°Î¨66¥Ñー¥»¥ó¥ÈÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£>
¢£ÈÖÁÈ¤ò¸½¤¹ÇúÇË¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«
¤ª½Ë¤¤¤ÎÆâÍÆ¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤â¤Î¤«¤éÂÎÅö¤¿¤ê¤Ê¤â¤Î¤Þ¤ÇÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£¡Ö6¿Í¤ÇÇúÈ¯Åª¤Ê²¿¤«¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦²áµî¤ÎÈ¯¸À¤ò¤â¤È¤Ë´ë²è¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÂçÇúÈ¯!?¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¤«¤é¡È¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¡É¤Ë¤ª½Ë¤¤¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¥á¥ó¥Ðー¤«¤é¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Î¾×·â¤ËÊ¸¶ç¤ÎÍò¡£
¤½¤Î¤¤¤Ã¤µ¤¤ÂæËÜ¤Ê¤·¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÉ½¾ð¤¬É½¸½¤µ¤ì¤¿¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âÈÖÁÈ³«»Ï¤ÎÈ¯É½¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
(C)TBS
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
TBS¡Ø6SixTONES¡Ù
[2026Ç¯]
01/12¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë20:55～22:57
½Ð±é¼Ô¡§SixTONES¡Ê¥¸¥§¥·ー¡¢µþËÜÂç²æ¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¢¹âÃÏÍ¥¸ã / ¡Ö¹â¡×¤Ï¡¢¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¡¢¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡¢ÅÄÃæ¼ù¡Ë
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
SixTONES OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/42
https://www.sixtones.jp/