Á°ÂåÌ¤Ê¹¡ª½üÌë¤Î¾â¤Ç¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤Î¡ÈÂè¶å¡É¤ÏÁÕ¤Ç¤é¤ì¤ë!? ´äÅÄ¹äÅµ¤â¡Ö¾×·âÅª²á¤®¤ë»Å¾å¤¬¤ê¡×¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆËè½µ²ÐÍË¤è¤ë10»þ¡ÁÊüÁ÷ À¤¤ÎÃæ¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µ¿Ìä¤äÆæ¤ò¾¡¼ê¤Ë¸¡¾Ú¤·¡¢¿·ÃÎ¼±¡õ¿·¾ðÊó¤ò¤ª¤â¤·¤í¤ª¤«¤·¤¯²ò¤ÌÀ¤«¤¹¿··¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ÖXÉÃ¸å¤Î¿·À¤³¦¡×¡£
¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤Ï¡¢¤»¤¤¤ä¡ÊÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ë¡¢Æ£°æµ®É§¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ë10»þ¤è¤êÊüÁ÷¤·¤¿90Ê¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤Ë´äÅÄ¹äÅµ¡Ê»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¡Ë¡¢ÊÁËÜ»þÀ¸¡¢K¡Ê&TEAM¡Ë¡¢¸åÆ£¿¿´õ¡¢LiLiCo¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
Åöµ»ö¤Ç¤Ï¡¢12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÊüÁ÷ÆâÍÆ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ªTVer¡õHulu¤Ç¤Ï¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£
¢£Ã»¤¤¶Ê¤Ê¤é¡È²Î¤Î¾å¼ê¤¤¿Í¡É¤Ë¾¡¤Æ¤ë¡©
ËºÇ¯²ñ¡¢¿·Ç¯²ñ¤Ç¤è¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¥«¥é¥ª¥±¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥ë¤Ç¿ôÉÃ¤È¤¤¤¦¤È¤Æ¤âÃ»¤¤¶Ê¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¾¦ÉÊÌ¾¤ä´ë¶ÈÌ¾¤ò¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ë¾è¤»¤Æ²Î¤¦¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎCM¶Ê¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤À¤±Ã»¤¤¶Ê¤Ê¤é¡¢²Î¤¬¥Ø¥¿¤Ê¿Í¤Ç¤â¡¢²Î¤Î¾å¼ê¤¤¿Í¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦²¾Àâ¤òÎ©¤Æ¤¿¡£
»ÍÀéÆ¬¿È¡¦¸åÆ£Âó¼Â¡¢¥Ç¥Ë¥¹¡¦¿¢Ìî¹ÔÍº¡¢À¾Â¼ÃÎÈþ¡¢Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¡È²Î¥Ø¥¿·ÝÇ½¿Í¡É3¿Í¤¬¡¢CM¶Ê¤òÌÔÆÃ·±¡£3¿Í¤Î¤¦¤Á1¿Í¤Ç¤â¡È²Î¥¦¥Þ·ÝÇ½¿Í¡É¤è¤ê¥«¥é¥ª¥±¤Ç¹âÆÀÅÀ¤ò½Ð¤»¤Ð¡¢¡È²Î¥Ø¥¿·ÝÇ½¿Í¡É¤Î¾¡¤Á¤È¤¤¤¦ÂÐ·è·Á¼°¤Ç¸¡¾Ú¡£Áê¼ê¤Î¡È²Î¥¦¥Þ·ÝÇ½¿Í¡É¤ÏMr.¥·¥ã¥Á¥Û¥³¡£¤Þ¤È¤â¤Ë¾¡Éé¤¹¤ì¤Ð3¿Í¤Ï¤È¤Æ¤â¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤Áê¼ê¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¡¢Ã»¤¤¶Ê¤À¤ÈÆÀÅÀ¤¬¾å¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Ê¤é¡È²Î¥Ø¥¿·ÝÇ½¿Í¡É¤Ë¤â¾¡¤Ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï½½Ê¬¡£
ËÜÈÖ¤òÁ°¤Ë¡È²Î¥Ø¥¿·ÝÇ½¿Í¡É3¿Í¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊýË¡¤ÇÆÃ·±¤ò½Å¤Í¤¿¡£¥¯¥é¥·¥¢¥ó¤ÎCM¶Ê¤òÁª¤ó¤À¸åÆ£¤Ï¡¢¥Ü¥¤¥¹¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ì¥Ã¥¹¥ó¡£µµÅÄÀ½²Û¤ÎCM¶Ê¤òÁª¤ó¤À¿¢Ìî¤Ï¡¢¥«¥é¥ª¥±Âç¼ê¡¦JOYSOUNDËÜ¼Ò¤Çº£²ó¤ÎÂÐ·è¤Ç»È¤¦¥«¥é¥ª¥±ºÎÅÀ¥·¥¹¥Æ¥à¤òºî¤Ã¤¿Êý¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¡£¹â²»¤¬³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤Ï¤¢¤¨¤Æ¥¡¼¤ò¾å¤²¤Æ¡¢¤½¤Î¥ª¥¯¥¿¡¼¥Ö²¼¤Î¥¡¼¤Ç²Î¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¥¤¥¯¤Î²¼¤Ë¤¢¤ë¥»¥ó¥µ¡¼¤òµ¡³£Â¦¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¤Ë¸þ¤¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¿¢Ìî¤Ï¡¢¤³¤Î2¤Ä¤Î¥¦¥éµ»¤òÅÁ¼ø¤µ¤ì¤¿¡£
À¾Â¼¤ÏÄ¹Ã«¹©¥°¥ë¡¼¥×¤ÎCM¶Ê¤òÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬ÆÀÅÀ¤¬¿¤ÓÇº¤ß¡¢Ä¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÃ»¤¤2ÉÃ¤ÎTOPPAN¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎCM¤ËÊÑ¹¹¡£°µÅÝÅª¤ÊÃ»¤µ¤Î¤¿¤á¡¢²»¤ò³°¤¹¤ÈºÎÅÀ¤âÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦´í¸±¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢À¾Â¼¤ÏÂç¤¤Ê¤«¤±¤Ë½Ð¤¿¡£
ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¡¢À¾Â¼¤À¤±¤¬Mr.¥·¥ã¥Á¥Û¥³¤è¤ê¹âÆÀÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤·¡¢¡È²Î¥Ø¥¿¡É¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¡ª¡ÖÃ»¤¤²Î¤ÏÆÀÅÀ¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤¬¡¢Îý½¬¤¹¤ì¤Ð²Î¥Ø¥¿¤¬²Î¥¦¥Þ¤Ë¾¡¤Æ¤ë»þ¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸¡¾Ú·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£½üÌë¤Î¾â¤Ë¤è¤ë¡ÈÂè¶å¡É¤ÏÁÕ¤Ç¤é¤ì¤ë¡©
Âç¤ß¤½¤«¡¢°ìÇ¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤ËÈÑÇº¤òÂÇ¤ÁÊ§¤¦¤¿¤á¤ËÈÑÇº¤Î¿ô¤ÈÆ±¤¸108²ó¤Ä¤«¤ì¤ë½üÌë¤Î¾â¡£¤½¤Î¾â¤Î²»¿§¤Ï¡¢¤ª»û¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡ÖÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¤ª»û¤Î¾â¤Î²»¤ò½¸¤á¤Æ¥Ï¥ó¥É¥Ù¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤òÁÕ¤Ç¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦²¾Àâ¤òÎ©¤Æ¡¢¸¡¾Ú¤ËÄ©¤à¡£ÀäÂÐ²»´¶¤ò»ý¤ÄÀìÌç²È¤Ë¡¢½¸¤á¤¿¤ª»û¤Î¾â¤Î²»³¬¤òÈ½ÊÌ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¡£
²ÝÂê¶Ê¤Ï¡¢Ç¯Ëö¤ÎÄêÈÖ¶Ê¡ÈÂè¶å¡É¤³¤È¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤Î¡Ø¸ò¶Á¶ÊÂè9ÈÖ¤è¤ê´¿´î¤Î²Î¡Ù¡£ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÈÂè¶å¡É¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï9¤Ä¤Î²»³¬¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Ç9¤Ä¤Î²»¤òµá¤á¤Æ¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¤ª»û¤Î¾â¤Î²»¤òÄ´ºº¤·¤¿¡£¤ª»û¤Î½»¿¦¤¿¤Á¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê²»¿§¤Î¾â¤ò½¸¤á¤Æ°ì¤Ä¤Î¤â¤Î¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¤³¤Î¸¡¾Ú¤Ë¶¨ÎÏÅª¡£½»¿¦¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡ÖÄã¤¤²»¤ÏÂç¤¤¤¾â¡¢¹â¤¤²»¤Ï¾®¤µ¤¤¾â¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¡¢¡ÈÂè¶å¡É¤Î²»¤¬°ì¤Ä¤º¤Ä½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤·¤«¤·¡¢¡È¥½¡É¤Î²»¤Î¾â¤À¤±¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤ª»û¤Î¾â¤òÀ½Â¤¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤ë¤È¡ÖÆ±¤¸¾â¤Ç¤â¡¢¤½¤Î»þ¤Î¼¾µ¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ²»¿§¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤¬¡£¡È¥½¡ô¡É¤È¡È¥½¢õ¡É¤Ï½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼¾ÅÙ¤ä²¹ÅÙ¤Î°ã¤¤¤Ç¤³¤ì¤¬¡È¥½¡É¤ËÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Í¥Ã¥È¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÌ³¤Æ»¤Î¤ª»û¤Î¾â¤Î²»¤Ç¡È¥½¡É¤Ë¸Â¤ê¤Ê¤¯¶á¤¤¡È¥½¡ô¡É¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡£²¹ÅÙ¤Î¹â¤¤´Ä¶¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¾â¤Î²»¤¬¡È¥½¡É¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏËÌ³¤Æ»¤ØÈô¤Ó¡¢¡È¥½¡ô¡É¤Î¾â¤Î¤ª»û¤Ø¡£¤½¤³¤Ç¾â¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤¹¤°¤ËÀìÌç²È¤¬³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¡È¥½¡É¤Î¤ªËÏÉÕ¤¤¬½Ð¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¤ª»û¤«¤é½¸¤á¤é¤ì¤¿9¤Ä¤Î²»³¬¤Î¾â¤Î²»¤Ç¡ÈÂè¶å¡É±éÁÕ¤¬¼Â¸½¡ª½»¿¦¤¿¤Á¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤À¤³¦¤¬¸«¤¨¤¿¡×¤È´¶·ã¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£°ìÊý¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢ ¡ÈÂè¶å¡É¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ËÂçÇú¾Ð¡ª´äÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î´ë²è¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÁÔÂç¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Î°ì¶Ê¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤¬¾×·âÅª²á¤®¤Æ¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î´¶Æ°¤¬¤É¤³¤«¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¡È¤´¼«Í³¤Ë¤ª»ý¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤Ç½¸¤á¤é¤ì¤ëÊª¤À¤±¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤ËÌÏÍÍÂØ¤¨¤Ç¤¤ë¡©
¡È¤´¼«Í³¤Ë¤ª»ý¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤È¤¤¤¦Å½¤ê»æ¤È¤È¤â¤Ë¤Þ¤À»È¤¨¤½¤¦¤ÊÆüÍÑÉÊ¤¬Æ»Ã¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡È¤´¼«Í³¤Ë¤ª»ý¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤Ç½¸¤á¤é¤ì¤ëÊª¤À¤±¤Ç¡¢Éô²°¤ò¤ª¤·¤ã¤ì¤ËÌÏÍÍÂØ¤¨¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿¡£¡È¤´¼«Í³¤Ë¤ª»ý¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Ë¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ç¯Ëö¤ÎÂçÁÝ½ü¤Î»þ´ü¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÉÊ¤¬¡È¤´¼«Í³¤Ë¤ª»ý¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤Ç¸«¤Ä¤«¤ëÂç¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¡¢¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¤ß¤Á¤ª¡£¥×¥í¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤¬¤ß¤Á¤ª¤ÎÉô²°¤ò¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ë¥»ÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿¤Ç¤ß¤Á¤ª¤ò³°¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤¹¡£¤ß¤Á¤ª¤Ï¡¢¡È¥¯¡¼¥ë¤ÇÃËÁ°¤ÊÉô²°¡É¤¬´õË¾¤À¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÉô²°¤ÎÌÏÍÍÂØ¤¨¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÎÃÎ¼±¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¸åÇÚ·Ý¿Í¤ÎµÜ²¼ÁðÆå¡¦µÜ²¼·ó»ËÂë¡¢¤Ú¤³¤Ñ¡¦¥·¥å¥¦¥Ú¥¤¡¢ÀÄ¿§1¹æ¡¢¤ª¥ß¥ë¥¯¤ÎÌÌ¡¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¼êÊ¬¤±¤·¤Æ¡È¤´¼«Í³¤Ë¤ª»ý¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤ÎÊª¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤«¤é½¸¤á¤ë¡£µÜ²¼¤ÈÀÄ¿§1¹æ¡¦±ÝËÜ½ß¤ÏÅìµþ¡¦°¤º´¥öÃ«¡¢¥·¥å¥¦¥Ú¥¤¤È¤ª¥ß¥ë¥¯¤Ï¹â±ß»û¤Ø¡£¥Þ¥Ë¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿ùÊÂ¶è¤Ï¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¯¡¢ÆÃ¤Ë¹â±ß»û¤Ï¥ª¥¹¥¹¥á¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹ÄÌ¤ê¡¢°¤º´¥öÃ«¡¢¹â±ß»û¤Ç¼¡¡¹¤È¡È¤´¼«Í³¤Ë¤ª»ý¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÀéÍÕ¤Þ¤Ç±óÀ¬¤·¤¿¤ª¥ß¥ë¥¯¤¬¤Ï¤Ë¤ï¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³ÆÃÏ¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊª¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¤½¤Î¸å8»þ´Ö¤«¤±¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÌÏÍÍÂØ¤¨ºî¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Î»¨»ï¤Î¥Ú¡¼¥¸¤äÇÑ¥ì¥ó¥¬¤òÊÉ¤ËÅ½¤Ã¤¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ä´ÖÀÜ¾ÈÌÀ¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¸«¤»¤ë°ìÊý¡¢²õ¤ì¤«¤±¤¿¥¤¥¹¤Ë¶ä¿§¤Î¼«Å¾¼Ö¥«¥Ð¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¥½¥Õ¥¡É÷¤Ë¤·¤¿¤ê¤È¡¢¤ª¤«¤·¤Ê½ê¤âÂ¿¡¹¤¢¤ëÉô²°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Éô²°¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤ß¤Á¤ª¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Î»Å»ö¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÌÏÍÍÂØ¤¨¤ËÂçËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¥Ë¥»ÈÖÁÈ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¥Ë¥»ÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿¸å¡¢²þ¤á¤Æ¥·¥å¥¦¥Ú¥¤¤¬¤ß¤Á¤ª¤ËÅÅÏÃ¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤ß¤Á¤ª¤Ï¡¢¿·¤·¤¤Éô²°¤ËÉÔËþ¤Ê¤è¤¦¤Ç¡Ö¸µ¤ËÌá¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¦¡×¤ÈËÜ²»¤¬¡ª¤³¤Î¸¡¾Ú¤Ï¡Ö¡È¤´¼«Í³¤Ë¤ª»ý¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤ÎÊª¤À¤±¤ÇÉô²°¤Ï¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
Ëè½µ²ÐÍË¤è¤ë10»þÊüÁ÷
½Ð±é¼Ô¡§
¡ã¥ì¥®¥å¥é¡¼¡ä
¤»¤¤¤ä¡ÊÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ë¡¢Æ£°æµ®É§¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼
¢£¸ø¼°HP¡§https://www.ntv.co.jp/xbyougo/
¢£¸ø¼°X¡§@maruafter_ntv
¢£¸ø¼°Instagram¡§¡÷xbyougo_ntv
¢£¸ø¼°TikTok¡§@maruafter_ntv
¢£¸ø¼°¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#XÉÃ¸å¤Î¿·À¤³¦