Ãæ¹ñ¤Î³ØÀ¸¥Á¡¼¥à¤¬¡Ö»æÈô¹Ôµ¡¤Ë¤è¤ëºÇÄ¹µ÷Î¥Èô¹Ô¡×¤Î¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ËÄ©Àï¤·98¡¥43mÈô¤Ð¤¹
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Îß°ÞÜ¿·Ê¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Î³ØÀ¸¥Á¡¼¥à¤¬28Æü¡¢¾å³¤µ¥¼Ö²ñÅ¸Ãæ¿´¤Ç¡Ö»æÈô¹Ôµ¡¤Ë¤è¤ëºÇÄ¹µ÷Î¥Èô¹Ô¡×¤Î¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÎÎÏÊ¸¡Ê¥ê¥¦¡¦¥ê¡¼¥¦¥§¥ó¡Ë¤µ¤ó¤¬9²óÌÜ¤ËÈô¤Ð¤·¤¿»æÈô¹Ôµ¡¤Ï98¡¥43¥á¡¼¥È¥ëÈô¹Ô¤·¡¢¸½ºß¤Î¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤Ç¤¢¤ëÊÆ¹ñ¿Í¤¬»ý¤Ä88¡¥31¥á¡¼¥È¥ë¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
Â¿³ÑÅÙ¹â²òÁü±ÇÁü¤ä¸¢°Ò¤¢¤ëÂ¬Äê¥Ç¡¼¥¿¡¢Âè»°¼Ô¤Î¾Ú¿ÍÊ¸½ñ¤Ê¤Éº£²ó¤ÎÄ©Àï¤Î¾Úµò»ñÎÁ¤ò¡¢µ¬Äê¤Î¼ê½ç¤Ë½¾¤Ã¤ÆºÇ½ª¿³ºº¤Î¤¿¤á¤Ë¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëÎ¤µ¤ó¡¢Åâ¿ã¡Ê¥¿¥ó¡¦¥·¥å¥¢¥¤¡Ë¤µ¤ó¡¢ÍÌ»Å°Â¡Ê¥ä¥ó¡¦¥·¡¼¥¢¥ó¡Ë¤µ¤ó¡¢²«°ì½®¡Ê¥Û¥¢¥ó¡¦¥¤¡¼¥¸¥ç¥¦¡Ë¤µ¤ó¡¢¶¬±§Úï¡Ê¥Á¥ã¥ª¡¦¥æ¡¼¥Á¥§¥ó¡Ë¤Ï¹â¹»À¸¤Þ¤¿¤ÏÂç³ØÀ¸¤Ç¡¢»æÈô¹Ôµ¡¹¥¤¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢È¾Ç¯¤«¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£
Åâ¤µ¤ó¤¬»æÈô¹Ôµ¡¤ÎÀß·×¡¢Ìîµå¤ÎÅêµå½Ñ¤òÆÃ·±¤·¤¿Î¤µ¤ó¤¬Åê¤Æ¤¡¢ÍÌ¤µ¤ó¤¬´ë²è¡¢²«¤µ¤ó¤È¶¬¤µ¤ó¤¬µ»½Ñ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¤È´Ä¶Ê¬ÀÏ¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÃ´Åö¤·¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¤Ï¿ôÉ´¼ïÎà¤Î»æ¤òÈæ³Ó¸¡Æ¤¤·¡¢ÀÞ¤ê¶Ê¤²¤ÈÀ®·Á¤Î¤¿¤á¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¡ÖÅº¤¨ÈÄ¡×¤òÀ©ºî¡£Ä©ÀïÁ°¤Ë¤Ï¼¾ÅÙ¤Ê¤É¤Î´Ä¶Í×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÊÌ©¤ËÄ´ºº¤·¤¿¡£¸ø¼°A4»æ¤Î»ÈÍÑ¡¢Êä½õ¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¡¢¸Â¤é¤ì¤¿½õÁö¶è´Ö¤È¤¤¤¦¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ê¡¢98¡¥43¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÈô¹Ô¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë