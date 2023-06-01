¥¬¥½¥ê¥ó»ÃÄêÀÇÎ¨¡¡È¾À¤µª¤ò·Ð¤Æ¤¤ç¤¦ÇÑ»ß
¤¤ç¤¦¡¢12·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥ó1¥ê¥Ã¥È¥ë¤Ë¤Ï¡¢25.1±ß¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢ÇÑ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¯ÉÜ¤Ï¡¢»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤Ë¤è¤ë¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤ÎµÞ·ã¤ÊÊÑÆ°¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢ÃÊ³¬Åª¤ËÊä½õ¶â¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤ÏÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
31Æü¡¢»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤ÈÆ±»þ¤ËÊä½õ¶â¤â½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤Î¾®Çä²Á³Ê¤ÎÊÑÆ°¤ÏÀ¸¤¸¤Ê¤¤¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤Ï¡¢Æ»Ï©¤òºî¤ëºâ¸»¤ò³È½¼¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç1974Ç¯¤Ë2Ç¯´Ö¤Î¸ÂÄê¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±äÄ¹¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¡¢2009Ç¯¤«¤é°ìÈÌºâ¸»²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ³Æþ¤«¤é¤ª¤è¤½È¾À¤µª¤ò·Ð¤Æ»Ñ¤ò¾Ã¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£