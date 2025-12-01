¡ÚÆÃ½¸¡Û¡ÖÀ±¥É¥é¡×¡ÖFFBE¡×¡Ö¥Ö¥ë¥×¥í¡×¤Ê¤É2025Ç¯¥µ½ª¥²ー¥à¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÚÇ¯ËöÆÃ½¸¡Û
¡ÖÀ±¤Î¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¥¨¥ó¥É¥íー¥ë¥àー¥Óー¤è¤ê
¡¡2025Ç¯¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í¤¢¤È¤ï¤º¤«¡£º£Ç¯¤Ï¡ÖThe Game Awards 2025¡×¤Ç¥²ー¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¡ÊGOTY¡Ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡ÖClair Obscur: Expedition 33¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿·ºî¥²ー¥à¤ä¡¢ÂÔË¾¤ÎºÇ¿·¥²ー¥à¥Ïー¥É¡ÖNintendo Switch 2¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥²ー¥à¶È³¦¤ÏÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à¤Ç¤Ï10Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÄ¹´ü±¿±Ä¥¿¥¤¥È¥ë¤ä¡¢¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÌ¾¥¿¥¤¥È¥ë¤ò´§¤·¤¿¥²ー¥à¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤ò½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï2025Ç¯¤ËÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¤â¥µー¥Ó¥¹¤¬½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¥²ー¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤¿¡£¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÈÇ¤Ê¤É¡¢¥µー¥Ó¥¹½ªÎ»¸å¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤¿»Üºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î¥¹¥Þ¥Û¥²ー¥à¤ÎÆ°¸þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸«Æ¨¤·¤Æ¤¤¤¿¾ðÊó¤¬¤Ê¤¤¤«¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
BLUE PROTOCOL¡Ê¥Ö¥ëー¥×¥í¥È¥³¥ë¡Ë
2025Ç¯1·î18Æü22»þ ¥µー¥Ó¥¹½ªÎ»
¥áー¥«ー¡§¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
´ðËÜ¥×¥ì¥¤¡§ÌµÎÁ¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶âÀ©¡Ë
BLUE PROTOCOL¡Ê¥Ö¥ëー¥×¥í¥È¥³¥ë¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Áー¥à¡ÖPROJECT SKY BLUE¡×¤ÎÃæ³Ë¤òÀ®¤¹¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¡£¥¢¥Ë¥á¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤ÊÈþÎï¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡¢¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤ËÁ¸±¤ò³Ú¤·¤á¤¿¡£
¡¡¥µー¥Ó¥¹½ªÎ»¤Ï2025Ç¯1·î18Æü¡£2023Ç¯6·î14Æü¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤«¤éÌó1Ç¯7¥«·î¤Ç¤Î½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú¡ØBLUE PROTOCOL¡Ù¥µー¥Ó¥¹½ªÎ»¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡Û
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜºî¡ÖBLUE PROTOCOL¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¥¹¥Þ¥Û¡¢PC¸þ¤±¿·ºî¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö¥Ö¥ëー¥×¥í¥È¥³¥ë¡§¥¹¥¿ー¥ì¥¾¥Ê¥ó¥¹¡×¤¬12·î18Æü¤è¤ê¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¡£ÏÇÀ±¥ì¥°¥Ê¥¹¤ò½ä¤ë¡È¤â¤¦1¤Ä¤ÎËÁ¸±¡É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¢¢¡Ö¥Ö¥ëー¥×¥í¥È¥³¥ë¡§¥¹¥¿ー¥ì¥¾¥Ê¥ó¥¹¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¥á¥ë¥¯¥¹¥Èー¥ê¥¢ - Ìþ½Ñ»Î¤È¾â¤Î²»¿§ -
2025Ç¯2·î27Æü15»þ ¥µー¥Ó¥¹½ªÎ»
¥áー¥«ー¡§Happy Elements
´ðËÜ¥×¥ì¥¤¡§ÌµÎÁ¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶âÀ©¡Ë
¥á¥ë¥¯¥¹¥Èー¥ê¥¢ - Ìþ½Ñ»Î¤È¾â¤Î²»¿§ -
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2014Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡Ö¥á¥ë¥¯¥¹¥Èー¥ê¥¢ - Ìþ½Ñ»Î¤ÈÎë¤Î¤·¤é¤Ù -¡×¤«¤é¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢2018Ç¯¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤µ¤ì¤¿¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥²ー¥à¥¿¥¤¥È¥ë¡£¥â¥ó¥¹¥¿ー¤òÌþ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖÌþ½Ñ»Î¡×¤¬Â¸ºß¤¹¤ëÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ìþ½Ñ»Î¤Î¸«½¬¤¤¤Ç¤¢¤ë¾¯Ç¯¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ËÁ¸±¤ò³Ú¤·¤á¤¿¡£
¡¡¥µー¥Ó¥¹½ªÎ»¤Ï2025Ç¯2·î27Æü¡£¡Ö¥á¥ë¥¯¥¹¥Èー¥ê¥¢ - Ìþ½Ñ»Î¤ÈÎë¤Î¤·¤é¤Ù -¡×¤Î¥ê¥êー¥¹¤«¤éÌó11Ç¯¤Ç¤Î½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µー¥Ó¥¹½ªÎ»¸å¤Ï¥¹¥Èー¥êー¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¥â¥ó¥¹¥¿ー¤Î¥Çー¥¿¤Ê¤É¡¢11Ç¯Ê¬¤ÎÎò»Ë¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¢¥×¥ê¤¬Android¡¢iOS¡¢Steam¸þ¤±¤ËÇÛ¿®¡£Ãç´Ö¤È²á¤´¤·¤¿¥®¥ë¥É¥Þ¥Ã¥×¡¦¹¾ì¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥²ー¥à¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¢Google Play¡Ö¥á¥ë¥¯¥¹¥Èー¥ê¥¢ - Ìþ½Ñ»Î¤È¿´¤ÎÀûÎ§ -¡×¡Ê¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¢¥×¥ê¡Ë¤Î¥Úー¥¸
¢¢App Store¡Ö¥á¥ë¥¯¥¹¥Èー¥ê¥¢ - Ìþ½Ñ»Î¤È¿´¤ÎÀûÎ§ -¡×¡Ê¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¢¥×¥ê¡Ë¤Î¥Úー¥¸
¢¢Steam¡Ö¥á¥ë¥¯¥¹¥Èー¥ê¥¢ - Ìþ½Ñ»Î¤È¿´¤ÎÀûÎ§ -¡×¡Ê¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¢¥×¥ê¡Ë¤Î¥Úー¥¸
¥á¥®¥É72
2025Ç¯3·î9Æü19»þ2Ê¬ ¥µー¥Ó¥¹½ªÎ»
¥áー¥«ー¡§DeNA
´ðËÜ¥×¥ì¥¤¡§ÌµÎÁ¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶âÀ©¡Ë
¥á¥®¥É72
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥©¥È¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆËÖÈ¯¤¹¤ëÀ¤³¦¤Î´íµ¡¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡¢¼ã¤¥½¥í¥â¥ó¤¬¼ç¿Í¸ø¤È¤Ê¤ëAndroid/iOS¸þ¤±¤ÎRPGºîÉÊ¡£72Ãì¤Î¥á¥®¥É¡Ê°Ëâ¡Ë¤ò°éÀ®¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÀïÎ¬¥Ð¥È¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤¿¡£
¡¡¥µー¥Ó¥¹½ªÎ»¤Ï2025Ç¯3·î9Æü¡£2017Ç¯12·î7Æü¤Î¥ê¥êー¥¹¤«¤éÌó7Ç¯¤Ç¤Î½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µー¥Ó¥¹½ªÎ»¸å¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÎÄÌ¿®¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë°ìÉô¤Îµ¡Ç½¤äËâÊõÀÐ¤ä¥½¥í¥â¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤òÍøÍÑ¤¹¤ëµ¡Ç½¤ò½ü¤¡¢¡Ö¥á¥®¥É72¡×¤Î¥×¥ì¥¤¥Çー¥¿¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤ÇÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÈÇ¤¬ÇÛ¿®¡£¥²ー¥à¤òºÌ¤ë¥¹¥Èー¥êー¤äBGM¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¢¢Google Play¡Ö¥á¥®¥É72¡×¡Ê¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÈÇ¡Ë¤Î¥Úー¥¸
¢¢App Store¡Ö¥á¥®¥É72¡×¡Ê¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÈÇ¡Ë¤Î¥Úー¥¸
¥·¥Î¥Ó¥Þ¥¹¥¿ー Á®Íð¥«¥°¥é NEW LINK
2025Ç¯5·î30Æü14»þ ¥µー¥Ó¥¹½ªÎ»
¥áー¥«ー¡§HONEY¡çPARADE GAMES
´ðËÜ¥×¥ì¥¤¡§ÌµÎÁ¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶âÀ©¡Ë
¥·¥Î¥Ó¥Þ¥¹¥¿ー Á®Íð¥«¥°¥é NEW LINK
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢HONEY¡çPARADE GAMES¤¬±¿±Ä¤¹¤ëAndroid/iOSÍÑÇúÆý¥Ï¥¤¥Ñー¥Áー¥à¥Ð¥È¥ë¥²ー¥à¡£¥×¥ìー¥äー¤Ï¡ÖÁ®Íð¥«¥°¥é¡×¥·¥êー¥º¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥·¥Î¥Ó¾¯½÷¤¿¤Á¤ò°é¤Æ¤ë¡ÖÀèÀ¸¡×¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ¶¯¤ÎÇ¦½¸ÃÄ¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¾Î¹æ¡Ö¥·¥Î¥Ó¥Þ¥¹¥¿ー¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤ò³Ú¤·¤á¤¿¡£
¡¡¥µー¥Ó¥¹½ªÎ»¤Ï2025Ç¯5·î30Æü¡£2017Ç¯11·î29Æü¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤«¤éÌó7Ç¯È¾¤Ç¤Î½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µー¥Ó¥¹½ªÎ»¸å¤Î¥¢¥×¥ê¤Ï¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤è¤ê¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÈÇ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¡£¥Çー¥¿Ï¢·È¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¥æー¥¶ー¤Î¤ß¡¢°ìÉô¤Îµ¡Ç½¤ò½ü¤¤¤Æ¡Ö¥·¥Î¥Ó¥Þ¥¹¥¿ー Á®Íð¥«¥°¥é NEW LINK¡×¤ò°ú¤Â³¤¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÍÆÀ¤·¤¿¥«ー¥É¥¤¥é¥¹¥È¤Î±ÜÍ÷¤ä¡¢°éÀ®¤·¤¿¥«ー¥É¤òÇ¦Ì³¤Ç»ÈÍÑ¤·¤ÆÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÈÇ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¸å¡¢¥µー¥Ó¥¹½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Ë¥²ー¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿¥æー¥¶ー¤Ï2026Ç¯5·î29Æü¤Þ¤Ç¥Þー¥Ù¥é¥¹¥³¥Í¥¯¥È¤Ë¤è¤ë¥Çー¥¿ÅÐÏ¿¤ª¤è¤ÓÏ¢·È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¢Google Play¡Ö¥·¥Î¥Ó¥Þ¥¹¥¿ー Á®Íð¥«¥°¥é NEW LINK¡×¡Ê¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÈÇ¡Ë¤Î¥Úー¥¸
¢¢App Store¡Ö¥·¥Î¥Ó¥Þ¥¹¥¿ー Á®Íð¥«¥°¥é NEW LINK¡×¡Ê¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÈÇ¡Ë¤Î¥Úー¥¸
¥¹¥¯ー¥ë¥¬ー¥ë¥¹¥È¥é¥¤¥«ー¥º2
2025Ç¯9·î29Æü10»þ ¥µー¥Ó¥¹½ªÎ»
¥áー¥«ー¡§¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹
´ðËÜ¥×¥ì¥¤¡§ÌµÎÁ¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶âÀ©¡Ë
¥¹¥¯ー¥ë¥¬ー¥ë¥¹¥È¥é¥¤¥«ー¥º2
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤è¤ë¿·´¶³Ð¥é¥Î¥Ù¥¹¥¿¥¤¥ëRPG¡£2014Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¹¥¯ー¥ë¥¬ー¥ë¥¹¥È¥é¥¤¥«ー¥º¡×¤¬2018Ç¯¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¡¢¡Ö¥¹¥¯ー¥ë¥¬ー¥ë¥¹¥È¥é¥¤¥«ー¥º2¡×¤È¤·¤Æ¥µー¥Ó¥¹¤¬·ÑÂ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥µー¥Ó¥¹½ªÎ»¤Ï2025Ç¯9·î29Æü¡£2014Ç¯4·î10Æü¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤«¤éÌó11Ç¯È¾¤Ç¤Î½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µー¥Ó¥¹½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤È¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃåÂØ¤¨¡¢¥¹¥Èー¥êー¡¢¥Þ¥¤¥ëー¥à¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÈÇ¤¬ÇÛ¿®¡£°ìÉô¤Î¥³¥é¥Ü´ØÏ¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤É¤ò½ü¤¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥³¥¹¥Á¥åー¥à/¥¢¥¯¥»¥µ¥ê/¥á¥â¥«/¥¹¥Èー¥êー/²È¶ñ¤Ê¤É¤¬²òÊü¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¢¡Ö¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÈÇ¥¢¥×¥êÇÛ¿®¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤Î¥Úー¥¸
¢¢Google Play¡Ö¥¹¥¯ー¥ë¥¬ー¥ë¥¹¥È¥é¥¤¥«ー¥º2¡×¡Ê¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÈÇ¡Ë¤Î¥Úー¥¸
¢¢App Store¡Ö¥¹¥¯ー¥ë¥¬ー¥ë¥¹¥È¥é¥¤¥«ー¥º2¡×¡Ê¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÈÇ¡Ë¤Î¥Úー¥¸
¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤« ¥Ð¥È¥ë¡¦¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë
2025Ç¯9·î29Æü15»þ ¥µー¥Ó¥¹½ªÎ»
¥áー¥«ー¡§Aiming
´ðËÜ¥×¥ì¥¤¡§ÌµÎÁ¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶âÀ©¡Ë
¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤« ¥Ð¥È¥ë¡¦¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×1,500ËüÉôÆÍÇË¤Î¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á¡Ö¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡Ê¥À¥ó¤Þ¤Á¡Ë¡×¤òÂêºà¤È¤·¤¿RPG¡£¥·¥êー¥º¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤äÉ¬»¦µ»¤Ê¤É¤âÂ¿¿ôÅÐ¾ì¤·¡¢ÉñÂæ¤È¤Ê¤ëÌÂµÜÅÔ»Ô¡Ö¥ª¥é¥ê¥ª¡×¤Ç¤ÎËÁ¸±¼Ô¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¥µー¥Ó¥¹½ªÎ»¤Ï2025Ç¯9·î29Æü¡£2023Ç¯8·î24Æü¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤«¤éÌó2Ç¯¤Ç¤Î½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µー¥Ó¥¹½ªÎ»¸å¤è¤ê¡¢¥Ð¥È¥ë¤ò°ú¤Â³¤³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢°ìÉô¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Èー¥êー¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â¸«ÊÖ¤»¤ë¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÈÇ¤Î¥¢¥×¥ê¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¢¡Ö¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÈÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤Î¥Úー¥¸
¢¢Google Play¡Ö¥À¥ó¤Þ¤Á ¥Ð¥È¥ë¡¦¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¡×¡Ê¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÈÇ¡Ë¤Î¥Úー¥¸
¢¢App Store¡Ö¥À¥ó¤Þ¤Á ¥Ð¥È¥ë¡¦¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¡×¡Ê¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÈÇ¡Ë¤Î¥Úー¥¸
À±¤Î¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È
2025Ç¯10·î21Æü12»þ ¥µー¥Ó¥¹½ªÎ»
¥áー¥«ー¡§¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹
´ðËÜ¥×¥ì¥¤¡§ÌµÎÁ¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶âÀ©¡Ë
À±¤Î¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤ÎRPG¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¥·¥êー¥º¤òÂêºà¤È¤·¤¿¥¹¥Þ¥Û¸þ¤±¥¢¥×¥ê¥²ー¥à¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¹¥Èー¥êー¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢¥·¥êー¥º¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥â¥ó¥¹¥¿ー¤ä¡¢¤É¤¦¤°¡¢ÁõÈ÷¡¢¤¸¤å¤â¤ó¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤¿¡£
¡¡¥µー¥Ó¥¹½ªÎ»¤Ï2025Ç¯10·î21Æü¡£2015Ç¯10·î15Æü¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤«¤éÌó10Ç¯¤Ç¤Î½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µー¥Ó¥¹½ªÎ»¸å¡¢¡ÖÀ±¥É¥é¡×10¼þÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥àー¥Óー¤¬YouTube¤Ë¤Æ¸ø³«¡£±ÇÁüÆâ¤Ç¤Ï»öÁ°¤Ë´ë²è¤Ë±þÊç¤·¤¿¥æー¥¶ー¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¢¥Ð¥¿ー¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¡ØÀ±¤Î¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¥¨¥ó¥É¥íー¥ë¥àー¥Óー¡Û
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー ¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥¨¥¯¥¹¥ô¥£¥¢¥¹
2025Ç¯10·î21Æü12»þ ¥µー¥Ó¥¹½ªÎ»
¥áー¥«ー¡§¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹
´ðËÜ¥×¥ì¥¤¡§ÌµÎÁ¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶âÀ©¡Ë
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー ¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥¨¥¯¥¹¥ô¥£¥¢¥¹
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤ÎRPG¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡×¥·¥êー¥º¤òÂêºà¤È¤·¤¿¥¹¥Þ¥Û¸þ¤±¥¢¥×¥ê¥²ー¥à¡£¡È¿·¤¿¤Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤ÎÊª¸ì¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÊª¸ì¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢²û¤«¤·¤¯¤â¿·¤·¤¤²¦Æ»RPG¤ò³Ú¤·¤á¤¿¡£
¡¡¥µー¥Ó¥¹½ªÎ»¤Ï2025Ç¯10·î21Æü¡£2015Ç¯10·î22Æü¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤«¤éÌó10Ç¯¤Ç¤Î½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µー¥Ó¥¹½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¥á¥¤¥ó¥¹¥Èー¥êー¤ä¡¢°ìÉô¤Î¿Þ´Õ¤Ê¤É¤ò±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë¡ÖFFBE¥á¥â¥ê¥¢¥ëÈÇ¥¢¥×¥ê¡×¤¬Äó¶¡³«»Ï¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖFFBE¡×10Ç¯´Ö¤Îµ°À×¤òÃ©¤Ã¤¿¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Êー¥ì¥àー¥Óー¤¬YouTube¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー ¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥¨¥¯¥¹¥ô¥£¥¢¥¹¡Ù¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Êー¥ì¥àー¥Óー¡Û
¢¢¡Ö¥á¥â¥ê¥¢¥ëÈÇ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥Úー¥¸
¢¢Google Play¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー ¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥¨¥¯¥¹¥ô¥£¥¢¥¹¡×¡Ê¥á¥â¥ê¥¢¥ëÈÇ¡Ë¤Î¥Úー¥¸
¢¢App Store¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー ¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥¨¥¯¥¹¥ô¥£¥¢¥¹¡×¡Ê¥á¥â¥ê¥¢¥ëÈÇ¡Ë¤Î¥Úー¥¸
°ìµ³ÅöÀé¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥Ðー¥¹¥È
2025Ç¯11·î28Æü14»þ ¥µー¥Ó¥¹½ªÎ»
¥áー¥«ー¡§¥Þー¥Ù¥é¥¹
´ðËÜ¥×¥ì¥¤¡§ÌµÎÁ¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶âÀ©¡Ë
°ìµ³ÅöÀé¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥Ðー¥¹¥È
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢±öºêÍºÆó»á¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡Ö°ìµ³ÅöÀé¡×¤Î20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¥¿¥¤¥È¥ë¡£¥²ー¥à¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò´Þ¤àÁíÀª40Ì¾°Ê¾å¤ÎÈþ¾¯½÷Æ®»Î¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ËÜºî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò³Ú¤·¤á¤¿¡£
¡¡¥µー¥Ó¥¹½ªÎ»¤Ï2025Ç¯11·î28Æü¡£2020Ç¯5·î25Æü¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤«¤éÌó5Ç¯È¾¤Ç¤Î½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡12·î15Æü¤«¤é¤ÏÌ¤»ÈÍÑ¤Î¥²ー¥àÆâÍ½þÄÌ²ß¡ÖÎ¶¶Ì¡×¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼õÉÕ´ü´Ö¤Ï2026Ç¯3·î16Æü13»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´õË¾¤¹¤ë¿Í¤Ï´ü¸ÂÆâ¤Ë¿½ÀÁ¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¢¢Ê§Ìá¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥Úー¥¸
(C)Bandai Namco Online Inc. (C)Bandai Namco Studios Inc.
(C) Happy Elements K.K
(C)DeNA Co.,Ltd
(C)Marvelous Inc.
(C)Âç¿¹Æ£¥Î¡¦SB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö/¥À¥ó¤Þ¤Á5À½ºî°Ñ°÷²ñ
(C) SQUARE ENIX
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
(C) SUGIYAMA KOBO
LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO
(C)2021 ±öºêÍºÆó¡¦¾¯Ç¯²èÊó¼Ò/¿¿¡¦°ìµ³ÅöÀé¥Ñー¥È¥Êー¥º
(C)2020 Marvelous Inc.