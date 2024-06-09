¡ÖÀ¤³¦¤Î½ª¤ï¤ê¡×¤ÎÍ½¸À¤¬¤É¤ì¤À¤±Åö¤¿¤Ã¤¿¤«¤¬¤ï¤«¤ë¡Ö½ªËö¤ÎÆü¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¡×
¡ÖÀ¤³¦¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê½ªßá¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤ÏÀÎ¤«¤é¿ÍÎà¤ò¶²ÉÝ¤µ¤»¤¿¤êÇº¤Þ¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢µ¿Ìä¤ËÅú¤¨¤ë¤Ù¤¯¸ÅÍè¤è¤ê¿ô¡¹¤ÎÍ½¸À¼Ô¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¡ÖÀ¤³¦¤Î½ª¤ï¤ê¡×¤òÍ½¸À¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê½ªËöÍ½¸À¤òÌÖÍåÅª¤Ë°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥È¤¬¡ÖDoomsday Scoreboard(½ªËö¤ÎÆü¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É)¡×¤Ç¤¹¡£
Doomsday Scoreboard
https://doomsday.march1studios.com/
¥µ¥¤¥È¤ò³«¤¯¤È¤¤¤¤Ê¤ê¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£µ»öºîÀ®»þÅÀ¤Ç¤Ï¥¹¥³¥¢¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë³°¤ì¤¿½ªËöÍ½¸À¡§278
¡¦·ë²ÌÂÔ¤Á¤Î½ªËöÍ½¸À¡§15
¡¦¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÅªÃæ¤·¤¿½ªËöÍ½¸À¡§0
¡¦¸½ºßÍ¸ú¤ÊÍ½¸À¡§2
²¼¤Ë¿Ê¤à¤È¡ÖÍ¸ú¤ÊÍ½¸À (2)¡×¤È¤¢¤ê¡¢¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë¤¢¤ë¡Ö¸½ºßÍ¸ú¤ÊÍ½¸À¡×¤Î2·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î³Æ¼ï¥Ç¡¼¥¿¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦½ªËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤
¡¦Í½¸À¤Î¾ÜºÙ
¡¦Í½¸À¼Ô
¡¦½ªËö¤Î¥¿¥¤¥×
¡¦Í½¸À¤Î¥¿¥¤¥×
¡¦¥Ó¥ê¡¼¥Õ¥·¥¹¥Æ¥à
°ì¤ÄÌÜ¤ÎÍ½¸À¤Ï¡ÖThe Fourth Turning: An American Prophecy¡×¤È¤¤¤¦ËÜ¤Ç½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö2005Ç¯¤«¤é2026Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¡ØÂè»Í¤ÎÅ¾´¹´ü¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë´íµ¡¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ê´íµ¡¤ÎÆâÍÆ¤Þ¤Ç¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³×Ì¿¡¦ÆîËÌÀïÁè¡¦Âç¶²¹²¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëµ¬ÌÏ¤Î¼Ò²ñÅªº®Íð¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
Æó¤ÄÌÜ¤ÎÍ½¸À¤Ï¡ÖLimits to Growth¡×¤È¤¤¤¦ËÜ¤Ç½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¹©¶ÈÀ¸»º¤Ï2020Ç¯º¢¤Ë¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¡¢¿Í¸ý¤Ï2025¡Á2030Ç¯¤Ë¥Ô¡¼¥¯¤ËÃ£¤·¤¿¸å¡¢»ñ¸»¸Ï³é¤È±øÀ÷¤Ë¤è¤ê¸º¾¯¤ËÅ¾¤¸¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÍ½Â¬¤Ï´öÅÙ¤«¹¹¿·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂÂ¬¥Ç¡¼¥¿¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÍ½¸À¤µ¤ì¤¿¥·¥Ê¥ê¥ª¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ë¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÉ²Ã¾ðÊó¤È¤·¤Æ°Ê²¼¤ÎÆü¿ô¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÍ½¸À¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Ä¾¶á¤Î³°¤ì¤¿Í½¸À¤«¤é¤Î·Ð²áÆü¿ô¡§µ»öºîÀ®»þÅÀ¤Ç66Æü
¡¦¼¡¤ÎÍ½¸À¤Þ¤Ç¤Î»Ä¤êÆü¿ô¡§µ»öºîÀ®»þÅÀ¤Ç8Æü
¤µ¤é¤Ë²¼¤Ë¿Ê¤à¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½ªËöÍ½¸À¤Î°ìÍ÷¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÖ¸Å¤¤¤â¤Î¤ÏÀ¾Îñ66¡Á70Ç¯¤Ç¡¢¥æ¥À¥äÀïÁè¤Îº¢¤Ë¥æ¥À¥ä¿Í¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥·¥â¥ó¡¦¥Ð¥ë¡¦¥®¥ª¥é¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿Í½¸À¤Ç¤·¤¿¡£¸Å¤¤Í½¸À¤ò°ìÄÌ¤ê¸«¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¥Ó¥ê¡¼¥Õ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥æ¥À¥ä¶µ¤«¥¥ê¥¹¥È¶µ¤Ç¤·¤¿¡£
ÍÌ¾¤Ê½ªËöÍ½¸À¤Ç¤Ï¡¢¥Î¥¹¥È¥é¥À¥à¥¹¤Ë¤è¤ë¡Ö¶²ÉÝ¤ÎÂç²¦¡×¤ÎÍ½¸À¤âÅöÁ³¤Ê¤¬¤éºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê±Æ¤ÎÇö¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¤¬¡¢1999Ç¯Åö»þ¤Ï¥Î¥¹¥È¥é¥À¥à¥¹¤ÎÌ¾Á°¤ò¸«Ê¹¤¤·¤Ê¤¤Æü¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÇ¤âÌ¤Íè¤Î½ªËöÍ½¸À¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÇÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Ê¤ó¤ÈÀ¾Îñ5079Ç¯¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤ÎÍÌ¾¤ÊÍ½¸À¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥Ð¡¦¥ô¥¡¥ó¥¬¤Ë¤è¤ëÍ½¸À¤Ç¤¹¡£Í½¸À¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀ¾Îñ5079Ç¯¤ËÀ¤³¦¤¬½ª¤ï¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÇùÁ³¤È¤·¤¿¤â¤Î¤·¤«ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Wikipedia¤Îµ»ö¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤Î½ªßá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿ÍÎà¤¬¸½ºß¤Î±§Ãè¤«¤éÊÌ¤Î±§Ãè¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤½¤¦Èá´Ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö½ªËö¤ÎÆü¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¡×¤Ë¤Ï½Ò¤Ù300·ï¤Ë¤Î¤Ü¤ë½ªËöÍ½¸À¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·ë²ÌÂÔ¤Á¤ÎÍ½¸À¤â20·ï¼å¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¥µ¥¤¥È¤òÄ¯¤á¤Æ¿ÍÎà¤Î½ªßá¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£