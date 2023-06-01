Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡¢1988Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ç¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡ÖI MISSED ¡ÈTHE SHOCK¡É¡×¤ÎJAZZ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óMV¡õ²»¸»²ò¶Ø
¡¡Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤¬¡¢¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼Âè10ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡ÖI MISSED ¡ÈTHE SHOCK¡É -JAZZ-¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤òYouTube¤Ç¸ø³«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¶Ê¤Î²»¸»¤âÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û°µ´¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ª8Ç¯¤Ö¤ê¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿Ãæ¿¹ÌÀºÚ
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè½é¤Îºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¡ÖMerry Christmas, My Heart¡×¤ò8Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤ÇÈäÏª¡¢24Æü¤è¤êÇÛ¿®¤â³«»Ï¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò²¹¤«¤Ê²ÎÀ¼¤Ç´î¤Ð¤»¤¿Ãæ¿¹¡£¡ÖI MISSED ¡ÈTHE SHOCK¡É -JAZZ-¡×¤Ï¡¢º£Ç¯7·î¤ËÅìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦COTTON CLUB¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØALDEA Bar at Tokyo 2025¡Ù¤Ç½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡ÖI MISSED ¡ÈTHE SHOCK¡É¡×¤Ï¡¢1988Ç¯11·î1Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿22ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡£JAZZ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢JAZZ¡¢FUNK¡¢R¡õB¤Ê¤É¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¡¢¥Û¡¼¥ó¥»¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¼ÀÁö´¶¤Î¤¢¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ØALDEA Bar at Tokyo 2025¡Ù¤Î³Æ¸ø±é¤Î±ÇÁü¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÖ¡¢»ç¡¢Çò¡¢¹õ¤ÈÊÑ¸¸¼«ºß¤ËÊÑ¤ï¤ë¡¢Ãæ¿¹¤Î°áÁõ¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£¤Þ¤¿¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢º£Æü¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É37Ç¯Á°¤Î1988Ç¯12·î31ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÂè39²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯¸µÃ¶¤Ë¤Ï¡¢1980Ç¯Âå¤ÎNHKÈÖÁÈ²Î¾§±ÇÁü¤ò¡¢4K¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ë¡ØÃæ¿¹ÌÀºÚ Best Performance on NHK¡Ù¤Î18²óÌÜ¤ÎYouTube¸ø³«¤â³«»Ï¡£¤µ¤é¤Ë¡¢1·î14Æü¤Ë¤Ï¡¢¡ØALDEA Bar at Tokyo 2025¡Ù¤«¤é7·î13Æü¤Î´ÔÎñ60ºÐ¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¸ø±é¤òÁ´¶Ê¼ýÏ¿¤·¤¿¥é¥¤¥ÖBlu-ray¡õDVD¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
