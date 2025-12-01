SixTONES¡¢TBS½é´§ÈÖÁÈ¡Ø6SixTONES¡ÙÊüÁ÷¤Ø¡¡ÂæËÜ¤Ï¥Ê¥·¡õ6¼þÇ¯¤ò¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤Ë½ËÊ¡¤µ¤ì¤ë¡Ö»ëÄ°Î¨66¡óÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡6¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SixTONES¤¬ÍèÇ¯1·î12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëTBS·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø6SixTONES¡Ê¥·¥Ã¥¯¥¹¥¹¥È¡¼¥ó¥º¡Ë¡Ù¡Ê¸å8¡§55¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×½é¤ÎÆ±¶É´§ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë6¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SixTONES¤Î6¿Í¤¬¡¢²æ¤³¤½¤Ï¤ÈÌ¾¾è¤ê¤ò¤¢¤²¤¿·ÝÇ½¿Í¤äÈÖÁÈ¤¬¹Í¤¨¤¿¡È¤ª½Ë¤¤¥×¥é¥ó¡É¤Ç¡¢¡È¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¡É¤Ë¤ª½Ë¤¤¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û6ÄÌ¤ê¤ÎÈ¿±þ¡ªÇúÈ¯¤òÇØ¤Ë¤·¤¿SixTONES
¡¡µÇ°¤¹¤Ù¤½é²óÊüÁ÷¤Ï¡¢ºÇ¹â¤Î¤ª½Ë¤¤¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢ÈÖÁÈ¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²áµî¤ÎÈ¯¸À¤òÅ°Äì¥ê¥µ¡¼¥Á¤·¡¢¡ÈÆÈ¼«¤Î²ò¼á¡É¤Ç¼¡¡¹¤È¾¡¼ê¤Ë¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢SixTONES¤Ï°ìÀÚÂæËÜ¤Ê¤·¤Ç¿Ê¹Ô¡£Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¼«Í³ËÛÊü¤Ê¥È¡¼¥¯¤¬¡¢Èà¤é¤ÎÁÇ´é¤ÈËÜ²»¤ò²ò¤Êü¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Âè1²ó¤ÎÄ¶¥Ó¥Ã¥°¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¡È¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¡É¤¬ÅÐ¾ì¡£Ä¶¥Ó¥Ã¥°¥²¥¹¥È¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î´î¤Ó¤Î¥Ï¥°¤â¡Ä¡£SixTONES¤Ï¡Ö6¿Í¤Ç¡¢6¼þÇ¯¤Ë¡¢6¥Á¥ã¥ó¡ÊTBS¡Ë¤Ç¡¢»ëÄ°Î¨66¡óÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ª½Ë¤¤¤ÎÆâÍÆ¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤â¤Î¤«¤éÂÎÅö¤¿¤ê¤Ê¤â¤Î¤Þ¤ÇÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£¡Ö6¿Í¤ÇÇúÈ¯Åª¤Ê²¿¤«¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦²áµî¤ÎÈ¯¸À¤ò¤â¤È¤Ë´ë²è¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÂçÇúÈ¯¡Ê!?¡Ë¡£ÈÖÁÈËÁÆ¬¤«¤é¡È¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¡É¤Ë¤ª½Ë¤¤¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Î¾×·â¤ËÊ¸¶ç¤ÎÍò¡£¤½¤Î°ìÀÚÂæËÜ¤Ê¤·¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÉ½¾ð¤¬É½¸½¤µ¤ì¤¿¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û6ÄÌ¤ê¤ÎÈ¿±þ¡ªÇúÈ¯¤òÇØ¤Ë¤·¤¿SixTONES
¡¡µÇ°¤¹¤Ù¤½é²óÊüÁ÷¤Ï¡¢ºÇ¹â¤Î¤ª½Ë¤¤¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢ÈÖÁÈ¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²áµî¤ÎÈ¯¸À¤òÅ°Äì¥ê¥µ¡¼¥Á¤·¡¢¡ÈÆÈ¼«¤Î²ò¼á¡É¤Ç¼¡¡¹¤È¾¡¼ê¤Ë¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢SixTONES¤Ï°ìÀÚÂæËÜ¤Ê¤·¤Ç¿Ê¹Ô¡£Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¼«Í³ËÛÊü¤Ê¥È¡¼¥¯¤¬¡¢Èà¤é¤ÎÁÇ´é¤ÈËÜ²»¤ò²ò¤Êü¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤ª½Ë¤¤¤ÎÆâÍÆ¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤â¤Î¤«¤éÂÎÅö¤¿¤ê¤Ê¤â¤Î¤Þ¤ÇÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£¡Ö6¿Í¤ÇÇúÈ¯Åª¤Ê²¿¤«¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦²áµî¤ÎÈ¯¸À¤ò¤â¤È¤Ë´ë²è¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÂçÇúÈ¯¡Ê!?¡Ë¡£ÈÖÁÈËÁÆ¬¤«¤é¡È¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¡É¤Ë¤ª½Ë¤¤¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Î¾×·â¤ËÊ¸¶ç¤ÎÍò¡£¤½¤Î°ìÀÚÂæËÜ¤Ê¤·¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÉ½¾ð¤¬É½¸½¤µ¤ì¤¿¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£