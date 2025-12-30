TBS NEWS DIG Powered by JNN

ËÌ³¤Æ»¾®Ã®»Ô¤Î¥¹¥­¡¼¾ì¤Ç¡¢5ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¤¹¤­´Ö¤Ë¶´¤Þ¤ê¡¢»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢ÃË¤Î»Ò¤Î»à°ø¤ÏÃâÂ©»à¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

28Æü¡¢¾®Ã®»Ô¤ÎÄ«Î¤Àî²¹Àô¥¹¥­¡¼¾ì¤Ç¡¢»¥ËÚ»Ô¤Î¸åÆ£Èô¸þ¤Á¤ã¤ó¡Ê5¡Ë¤¬¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¤¹¤­´Ö¤Ë±¦ÏÓ¤ò¶´¤Þ¤ì¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤Î¸å¤Î»ÊË¡²òË¶¤Î·ë²Ì¡¢Èô¸þ¤Á¤ã¤ó¤Î»à°ø¤ÏÃâÂ©»à¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¤¹¤­´Ö¤Ë±¦ÏÓ¤ò¶´¤Þ¤ì¤¿ºÝ¤Ë°áÉþ¤â°ì½ï¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¡¢¼ó¸µ¤¬°µÇ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ï¤¹¤­´Ö¤Ë°ÛÊª¤¬¶´¤Þ¤ë¤ÈÈó¾ïÄä»ß¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢Ä«¤ÎÅÀ¸¡¤Ç¤Ï°Û¾ï¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤¬Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£