Âç¼Ò¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¡½Å°µ¤ÎÃæ¤ÇÊ³Æ®¡ª
¡¡ÂçÉñÂæ¤Ç¸«¤»¾ì¤òºî¤Ã¤¿¡ª¡¡£´Ç¯¤Ö¤ê£±£²ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Âç¼Ò¥¤¥ì¥Ö¥ó¤À¡£
¡¡£²£¹Æü¤Ë£Î£Á£Ã£Ë£µ¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÂçµÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ£±²óÀï¤ÎÄëµþÄ¹²¬¡Ê¿·³ã¡ËÀï¤ÎÁ°È¾¤À¤Ã¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ£±£±ÈÖ¤Î£Í£Æ¡¦À±ÌîÀéÆä¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¡¢ÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Á¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£¥´¡¼¥ë¤ò³°¤·¤¿À±Ìî¤ÏÆ¬¤òÊú¤¨¡¢±þ±çÃÄ¤â»×¤ï¤ºÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¶¯¹ë¹»¤ÎÇÈ¾õ¹¶·â¤ËÂÑ¤¨¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥Ñ¥ó¥Á¤ò·«¤ê½Ð¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤Î¸å¤âÅ¨¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤¹¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢µ¼Ô¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¡È¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥¥ê¥ó¥°¡É¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤è¤®¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¼Ò¹â¹»¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ºòÇ¯¤Î²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¶¯¹ë¹»¤ò¼¡¡¹¤ÈÅÝ¤·¤Æ£¹£³Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ù¥¹¥È£¸¤Ëµ±¤¡¢¡ÈÂç¼ÒÀûÉ÷¡É¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£º£ÅÙ¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤¬¡¢¤È´üÂÔ¤µ¤»¤ë¹¶·â¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÄëµþÄ¹²¬¤ËÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢¸åÈ¾¤Ë¤Ï£´ÅÙ¤â¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡½Å°µ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£Åçº¬¸©Âç²ñ¤ÏÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤Ì¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÎÏ¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤Î²Æ¤Î²÷¿Ê·â¤â¡¢Âç¼Ò¤Î·ø¼é¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£º£ÅÙ¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤¬¡¢¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÂç²ñ¤ËÎ×¤ó¤À¤Ë¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£¤«¤¯¸À¤¦µ¼Ô¤â¡¢¸«¤ë¼Ô¤ò´¶Æ°¤µ¤»¤ë¡ÈÂç¼ÒÀûÉ÷¡É¤ò¤É¤³¤«¤Ç´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÂç¤¤Ê´üÂÔ¤òÇØÉé¤¦½Å°µ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Âç¼Ò¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ï²Ì´º¤Ë¹¶¤á¹þ¤ó¤Ç¸«¤»¾ì¤òºî¤Ã¤¿¡£ÄëµþÄ¹²¬¤ÎÅÜÞ¹¤Î¹¶·â¤òÀµÌÌ¤«¤é¼õ¤±»ß¤á¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤ºÀï¤¤È´¤¤¤¿¡£
¡¡¾¡Éé¤ÎÀ¤³¦¤ÏÉ¬¤º¡¢¾¡¼Ô¤ÈÇÔ¼Ô¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¸÷¤È±Æ¤¬¤¢¤ë¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¾¡Íø¤ÎÊó¹ð¤ò¤¹¤ëÄëµþÄ¹²¬¥¤¥ì¥Ö¥ó¤È½éÀïÆÍÇË¤Ê¤é¤º¸ª¤òÍî¤È¤·¤Ê¤¬¤é°ú¤ÍÈ¤²¤ëÂç¼Ò¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥¤¥ì¥Ö¥óÁ´°÷¤¬£³Ç¯À¸¤ÎÂç¼Ò¡£¹â¹»À¸³èºÇ¸å¤Î»î¹ç¤À¤«¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¤³¤ß¾å¤²¤¿¤À¤í¤¦¡£¾¡Éé¤ÎÀ¤³¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤â¸÷¤È±Æ¤Ï¤¢¤ë¡£ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢ÇÝ¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£¡Ê¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦³«½ÐËÒ¡Ë