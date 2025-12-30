ËÌµþÄÌ½£±Ø¤¬±Ä¶È³«»Ï
¡Öµ°Æ»¸òÄÌ¤Ë¤ª¤±¤ëµþÄÅÑÃ¡ÊËÌµþ¡¦Å·ÄÅ¡¦²ÏËÌ¡Ë¡×¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ×¤È¤·¤Æ¡¢ËÌµþ»ÔÉûÅÔ¿´¤ÎÁí¹ç¸òÄÌ¥Ï¥ÖÆâ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëËÌµþÄÌ½£±Ø¤¬12·î30Æü¡¢Àµ¼°¤Ë±Ä¶È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³«¶È¸å¡¢ÅÔ»Ô´ÖÎó¼Ö¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤ÐËÌµþÄÌ½£±Ø¤«¤éºÇÂ®26Ê¬¤ÇÅ·ÄÅÊõ坻±Ø¤Ë¡¢56Ê¬¤ÇÅ·ÄÅËÌÃ¤±Ø¤Ë¡¢90Ê¬¤Ç²ÏËÌ¾Ê¿Á¹ÄÅç±Ø¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£±Ä¶È³«»ÏÅö½é¡¢ËÌµþÄÌ½£±Ø¤Ç¤Ï12±ýÉü¤ÎÎó¼Ö¤¬±¿¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Âè14¼¡¸Þ¥«Ç¯·×²è´ü´Ö¡Ê2021¡Á2025Ç¯¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÌµþ¡¦Å·ÄÅ¡¦²ÏËÌ¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô´Ö¤Î¡Ö1¡Á1.5»þ´Ö¸òÄÌ·÷¡×¤Ï´ðËÜÅª¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¡¢ËÌµþ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡Ö1»þ´ÖÄÌ¶Ð·÷¡×¤Ï½é¤á¤Æ°ìÄê¤Îµ¬ÌÏ¤òÈ÷¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¿ôÇ¯¡¢ËÌµþ¡¦Å·ÄÅ¡¦²ÏËÌ¤ÎÄ¾³í»Ô¡¦¾Ê¤ò¸Ù¤°°ÜÆ°ÂÎ¸³¤Ï·ÑÂ³¤·¤ÆÅ¬Àµ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¾³í»Ô¡¦¾Ê¤ò¸Ù¤°¥Ð¥¹Ï©Àþ38ËÜ¤Ï¾ï»þ±¿¹Ô¤µ¤ì¡¢ËÌµþ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼þÊÕ17¸©¡¦»Ô¡ÊÄ¾³í»Ô¡¦¾Ê¤Î²¼¤Ë¤¢¤ë¹ÔÀ¯Ã±°Ì¡Ë¤òÌÖÍå¤·¡¢±èÀþ½»Ì±¤ÎÆü¾ïÅª¤Ê°ÜÆ°¤Î¤¿¤á¤ËÊØÍø¤Ê¸òÄÌÌÖ¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌ¶Ð¼ûÍ×¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡ÖÄÌ¶ÐÀìÍÑ¹âÂ®¥Ð¥¹¡×¤ÏÏ©Àþ¤ò³ÈÂç¤·Â³¤±¡¢¤¹¤Ç¤Ë11Êý¸þ45Ï©Àþ¤¬±¿¹Ô¤µ¤ì¡¢1ÆüÅö¤¿¤êÊ¿¶Ñ±ä¤Ù9000¿Í¤òÍ¢Á÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ê¿¶Ñ30¡Á40Ê¬¤ÎÄÌ¶Ð»þ´ÖÃ»½Ì¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÅÔ»Ô¤ò¸Ù¤°ÄÌ¶Ð°µÎÏ¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë´ËÏÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë