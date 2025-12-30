¥É¥ë±ß¤Î¥Ô¥Ü¥Ã¥È¤Ï£±£µ£¶¡¥£±£°±ßÉÕ¶á¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡¡Åìµþ»þ´Ö¡Ê23:11¸½ºß¡Ë
¥É¥ë±ß
¸½ÃÍ156.14¡¡¹âÃÍ156.34¡¡°ÂÃÍ155.75
156.99¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
156.67¡¡Äñ¹³2
156.40¡¡Äñ¹³1
156.08¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
155.81¡¡»Ù»ý1
155.49¡¡»Ù»ý2
155.22¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥æー¥í±ß
¸½ÃÍ183.66¡¡¹âÃÍ184.09¡¡°ÂÃÍ183.42
184.70¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
184.39¡¡Äñ¹³2
184.03¡¡Äñ¹³1
183.72¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
183.36¡¡»Ù»ý1
183.05¡¡»Ù»ý2
182.69¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥Ý¥ó¥É±ß
¸½ÃÍ210.51¡¡¹âÃÍ211.10¡¡°ÂÃÍ210.43
211.60¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
211.35¡¡Äñ¹³2
210.93¡¡Äñ¹³1
210.68¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
210.26¡¡»Ù»ý1
210.01¡¡»Ù»ý2
209.59¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥É¥ë±ß
¸½ÃÍ156.14¡¡¹âÃÍ156.34¡¡°ÂÃÍ155.75
156.99¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
156.67¡¡Äñ¹³2
156.40¡¡Äñ¹³1
156.08¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
155.81¡¡»Ù»ý1
155.49¡¡»Ù»ý2
155.22¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥æー¥í±ß
¸½ÃÍ183.66¡¡¹âÃÍ184.09¡¡°ÂÃÍ183.42
184.70¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
184.39¡¡Äñ¹³2
184.03¡¡Äñ¹³1
183.72¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
183.36¡¡»Ù»ý1
183.05¡¡»Ù»ý2
182.69¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥Ý¥ó¥É±ß
¸½ÃÍ210.51¡¡¹âÃÍ211.10¡¡°ÂÃÍ210.43
211.60¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
211.35¡¡Äñ¹³2
210.93¡¡Äñ¹³1
210.68¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
210.26¡¡»Ù»ý1
210.01¡¡»Ù»ý2
209.59¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯