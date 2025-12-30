ÊÆ£±£°Ç¯ºÄ¤Ï£´¡¥£±£³¡óÉÕ¶á¤Ë¾å¾º¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£ÙºÄ·ô¥ªー¥×¥ó
³Æ¹ñ¤ÎÄ¹´ü¶âÍø¡ÊNY»þ´Ö09:12¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23:12¡Ë¡Ê%¡Ë
ÊÆ2Ç¯ºÄ¡¡ 3.463¡Ê+0.008¡Ë
ÊÆ10Ç¯ºÄ¡¡4.130¡Ê+0.020¡Ë
ÊÆ30Ç¯ºÄ¡¡4.815¡Ê+0.018¡Ë
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.859¡Ê+0.030¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.489¡Ê+0.003¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.418¡Ê+0.030¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.746¡Ê-0.009¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡2.059¡Ê+0.015¡Ë
¢¨ÊÆºÄ°Ê³°¤Ï10Ç¯Êª
ÊÆ2Ç¯ºÄ¡¡ 3.463¡Ê+0.008¡Ë
ÊÆ10Ç¯ºÄ¡¡4.130¡Ê+0.020¡Ë
ÊÆ30Ç¯ºÄ¡¡4.815¡Ê+0.018¡Ë
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.859¡Ê+0.030¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.489¡Ê+0.003¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.418¡Ê+0.030¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.746¡Ê-0.009¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡2.059¡Ê+0.015¡Ë
¢¨ÊÆºÄ°Ê³°¤Ï10Ç¯Êª