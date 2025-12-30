¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¸¶Ìý¤Ï£µ£¸¥É¥ëÂæÈ¾¤Ð¤Ë¾å¾º¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£Ù¸¶Ìý¥ªー¥×¥ó ¸¶Ìý¤Ï£µ£¸¥É¥ëÂæÈ¾¤Ð¤Ë¾å¾º¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£Ù¸¶Ìý¥ªー¥×¥ó ¸¶Ìý¤Ï£µ£¸¥É¥ëÂæÈ¾¤Ð¤Ë¾å¾º¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£Ù¸¶Ìý¥ªー¥×¥ó 2025Ç¯12·î30Æü 23»þ23Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© NY¸¶ÌýÀèÊª2 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë¡ÊNY»þ´Ö09:13¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23:13¡Ë 1¥Ð¥ì¥ë¡á58.45¡Ê+0.37¡¡+0.64%¡Ë ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È £Î£Ù¸¶Ìý¡¡»þ´Ö³°¼è°ú¡¡£µ£¸¥É¥ëÂæÁ°È¾¤Ë¾å¾º¡¢£Ï£Ð£Å£Ã¥×¥é¥¹¤¬Áý»º°ì»þÄä»ß¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç £Ï£Ð£Å£Ã¥×¥é¥¹¡¢¸¶ÌýÁý»ºÄä»ß·ø»ý¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡¡ÂåÉ½ ¥¢¥¸¥¢¡¦¥³¥â¥Ç¥£¥Æ¥£ÆÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¡á12/30±Ä¶ÈÆü»þÅÀ¡á