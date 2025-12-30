¥É¥ë±ß¡¢£±£µ£¶±ßÂæÁ°È¾¡¡Ã»´üÅª¤Ê²¼Íî¥ê¥¹¥¯¤ò°Õ¼±¡á£Î£Ù°ÙÂØ½øÈ×
¡¡¤¤ç¤¦¤Î°ÙÂØ»Ô¾ì¡¢¥É¥ë±ß¤Ï¾®Æ°¤¤Ê¤¬¤é¤â¾åÃÍ¤Î½Å¤¤Å¸³«¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢£±£µ£¶±ßÁ°È¾¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤í£±£µ£µ±ßÂæ¤ËÆþ¤ë¤È²¡¤·ÌÜÇã¤¤¤â¸«¤é¤ì¡¢²¼ÃÍ¤Ï°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡£ËÜË®Àª¤ÏÌÀÆü¤ÎÂç³¢Æü¤«¤é¤ÎÀµ·îµÙ¤ß¤ò¹µ¤¨¼è°ú¼«ÂÎ¤Ï´×»¶¡£
¡¡¥ª¥×¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤Ç¤ÏÃ»´üÅª¤Ë¥É¥ë±ß¤Î²¼Íî¥ê¥¹¥¯¤ò¥Ø¥Ã¥¸¤¹¤ë¼è°ú¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÍèÇ¯¤Ï¥É¥ë°Â¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬Â¿¤¯¡¢Æü¶ä¤ÎÄÉ²ÃÍø¾å¤²´ÑÂ¬¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë£±£µ£°±ß¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ²¼ÃÍ¤ò»î¤¹Å¸³«¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ëÅª¤Ë¤âÆüÂ¡¦½µÂ¤ÎÁÐÊý¤Ç¼åµ¤¥µ¥¤¥ó¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¡¢ÆüÂ¤Î¥ª¥·¥ìー¥¿ー·Ï¤â²¼Êý¸þ¤ò¼¨¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·îÂ¤ä»ÍÈ¾´ü¥Ùー¥¹¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÌÀ³Î¤Ê¼åµ¤¥µ¥¤¥ó¤Ï¼¨¸½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Ç¯Â¤Ç¤Ï¥«¥é¥«¥µ±¢Àþ¤Ë»÷¤¿·Á¾õ¤¬¹âÃÍ·÷¤Ç·ÁÀ®¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢²áµî¤ÎÆ°¤¤«¤é¡¢º£¸å£³－£µÇ¯¤Î´Ö¤Ë£±£°£°±ß¿å½à¤ò»î¤¹²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤Î»ØÅ¦¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢±ß°Â»Ö¸þ¤¬°ÍÁ³Â¿¤¤¤³¤È¤â»ö¼Â¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜÆü¤Ï¸á¸å¤Ë£Æ£Ï£Í£ÃµÄ»öÏ¿¤ÎÈ¯É½¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¾ì¤Ï¤½¤ÎÆâÍÆ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤ò¼Â»Ü¤·¤¿£Æ£Ï£Í£Ã¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ïー¥É¥ë¤¬¤É¤ì¤Û¤É¹â¤«¤Ã¤¿¤ò¼¨¤¹ÆâÍÆ¤È¤Ê¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯£³²óÌÜ¤«¤ÄÇ¯ÆâºÇ¸å¤È¤Ê¤ëÍø²¼¤²¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Î¶âÍ»À¯ºö¤ÎÊý¸þÀ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï°Õ¸«¤ÎÁê°ã¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ë²Ã¤¨¡¢Àè¹Ô¤¤¬ÆÉ¤ß¤Å¤é¤¤·ÐºÑ´Ä¶¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤Î¤¢¤È¤ÎÆüËÜ»þ´Ö£°»þ¤Î£Î£Ù¥«¥Ã¥È¤Ç¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î´üÆüÅþÍè¤Ï£±£µ£¶¡¥£µ£°±ß¤Ë´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
30Æü¡Ê²Ð¡Ë
156.50¡Ê3.7²¯¥É¥ë¡Ë
157.00¡Ê5.0²¯¥É¥ë¡Ë
31Æü¡Ê¿å¡Ë
154.00¡Ê7.0²¯¥É¥ë¡Ë
155.00¡Ê5.8²¯¥É¥ë¡Ë
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
¡¡¥ª¥×¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤Ç¤ÏÃ»´üÅª¤Ë¥É¥ë±ß¤Î²¼Íî¥ê¥¹¥¯¤ò¥Ø¥Ã¥¸¤¹¤ë¼è°ú¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÍèÇ¯¤Ï¥É¥ë°Â¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬Â¿¤¯¡¢Æü¶ä¤ÎÄÉ²ÃÍø¾å¤²´ÑÂ¬¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë£±£µ£°±ß¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ²¼ÃÍ¤ò»î¤¹Å¸³«¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ëÅª¤Ë¤âÆüÂ¡¦½µÂ¤ÎÁÐÊý¤Ç¼åµ¤¥µ¥¤¥ó¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¡¢ÆüÂ¤Î¥ª¥·¥ìー¥¿ー·Ï¤â²¼Êý¸þ¤ò¼¨¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·îÂ¤ä»ÍÈ¾´ü¥Ùー¥¹¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÌÀ³Î¤Ê¼åµ¤¥µ¥¤¥ó¤Ï¼¨¸½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Ç¯Â¤Ç¤Ï¥«¥é¥«¥µ±¢Àþ¤Ë»÷¤¿·Á¾õ¤¬¹âÃÍ·÷¤Ç·ÁÀ®¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢²áµî¤ÎÆ°¤¤«¤é¡¢º£¸å£³－£µÇ¯¤Î´Ö¤Ë£±£°£°±ß¿å½à¤ò»î¤¹²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤Î»ØÅ¦¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢±ß°Â»Ö¸þ¤¬°ÍÁ³Â¿¤¤¤³¤È¤â»ö¼Â¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜÆü¤Ï¸á¸å¤Ë£Æ£Ï£Í£ÃµÄ»öÏ¿¤ÎÈ¯É½¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¾ì¤Ï¤½¤ÎÆâÍÆ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤ò¼Â»Ü¤·¤¿£Æ£Ï£Í£Ã¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ïー¥É¥ë¤¬¤É¤ì¤Û¤É¹â¤«¤Ã¤¿¤ò¼¨¤¹ÆâÍÆ¤È¤Ê¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯£³²óÌÜ¤«¤ÄÇ¯ÆâºÇ¸å¤È¤Ê¤ëÍø²¼¤²¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Î¶âÍ»À¯ºö¤ÎÊý¸þÀ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï°Õ¸«¤ÎÁê°ã¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ë²Ã¤¨¡¢Àè¹Ô¤¤¬ÆÉ¤ß¤Å¤é¤¤·ÐºÑ´Ä¶¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤Î¤¢¤È¤ÎÆüËÜ»þ´Ö£°»þ¤Î£Î£Ù¥«¥Ã¥È¤Ç¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î´üÆüÅþÍè¤Ï£±£µ£¶¡¥£µ£°±ß¤Ë´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
30Æü¡Ê²Ð¡Ë
156.50¡Ê3.7²¯¥É¥ë¡Ë
157.00¡Ê5.0²¯¥É¥ë¡Ë
31Æü¡Ê¿å¡Ë
154.00¡Ê7.0²¯¥É¥ë¡Ë
155.00¡Ê5.8²¯¥É¥ë¡Ë
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ