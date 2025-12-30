Ãæ¹ñ½é¤ÎCO2ÃíÆþÎÌÇ¯´Ö100Ëü¥È¥ó¤ÎÌýÅÄ¡¢¿·áÅ¤ÇÃÂÀ¸
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¥¦¥ë¥à¥Á12·î30Æü¡ÛÃæ¹ñ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Âç¼ê¡¢Ãæ¹ñÀÐÌýÅ·Á³µ¤½¸ÃÄ¡ÊCNPC¡Ë¤Ï29Æü¡¢»±²¼¤ÎÃæ¹ñÀÐÌý¿·áÅÌýÅÄ¤Îº£Ç¯¤ÎÆó»À²½ÃºÁÇ¡ÊCO2¡ËÃíÆþÎÌ¤¬28Æü»þÅÀ¤Ç100Ëü¥È¥ó¤òÆÍÇË¤·¡¢¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤ÆÇ¯´Ö100Ëü¥È¥óµ¬ÌÏ¤ÎCO2ÃíÆþ¤ò¼Â¸½¤·¤¿ÌýÅÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¿·áÅÌýÅÄ¤¬¡¢CO2¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¡ÖCCUS¡×µ»½Ñ¤ÎÂçµ¬ÌÏ±þÍÑ¤ËÂÐ¤·¤Æ·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ë°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÀÐÌý¡¦Å·Á³¥¬¥¹ºÎ·¡¤Ë¤ª¤±¤ëCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¤È¼Â¼Á¥¼¥í¤òÌÜ»Ø¤¹ÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤Êµ»½ÑÅª»Ù±ç¤È¼ÂÁ©¤ÎÆ»¶Ú¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿·áÅÌýÅÄ¤Ï¥¸¥å¥ó¥¬¥ëËßÃÏ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¿·Ãæ¹ñ¤ÇºÇ½é¤ÎÂçµ¬ÌÏÌýÅÄ¡£CCUS¤È¤Ï¡¢À¸»º¥×¥í¥»¥¹¤ÇÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ëCO2¤ò²ó¼ý¡¢ÀºÀ½¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¿·¤¿¤ÊÀ¸»º¥×¥í¥»¥¹¤ËÅêÆþ¤·¤ÆºÆÍøÍÑ¡¢ÃùÎ±¤¹¤ëµ»½Ñ¤ò»Ø¤¹¡£¿·áÅÌýÅÄ¤Î»î»»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢100Ëü¥È¥ó¤ÎCO2ÃíÆþ¤ÏÌó900ËüËÜ¤Î¿¢¼ù¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡£
¡¡¥¸¥å¥ó¥¬¥ëËßÃÏ¤Ï¹ñ¤Î½ÅÍ×¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼µòÅÀ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿·áÅÌýÅÄ¤ÎÀ¸»º¶è°è¤Ë¤Ï¡¢ºÇÂç¤Ç20²¯¥È¥óµ¬ÌÏ¤ÎCO2¤òÃÏÃæ¤ËÃùÎ±¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¼þÊÕ¤Ë¤Ï¹©¶È´ë¶È¤¬½¸ÀÑ¤·¡¢»º¶È´Ö¤Î¶¨Æ¯À¤â¹â¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢CCUS»º¶È¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤ÎÈ¯Å¸¤ËÍÍø¤Ê¾ò·ï¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£