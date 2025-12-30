¡ÖÂæÏÑÆÈÎ©¡×Ê¬Îö¤È³°Éô´³¾Ä¤ËÃÇ¸ÇÈ¿ÂÐ¡¡¿·²Ú¼ÒÏÀÉ¾
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ12·î30Æü¡ÛÃæ¹ñ¿ÍÌ±²òÊü·³ÅìÉôÀï¶è¤Ï29Æü¤«¤é¡¢Î¦·³¡¢³¤·³¡¢¶õ·³¡¢¥í¥±¥Ã¥È·³¤Ê¤É¤ÎÊ¼ÎÏ¤òÆ°°÷¤·¡¢ÂæÏÑ³¤¶®¤ª¤è¤ÓÂæÏÑÅç¤ÎËÌÉô¡¢ÆîÀ¾Éô¡¢ÆîÅìÉô¡¢ÅìÉô¤Î³¤¶õ°è¤Ç±é½¬¡ÖÀµµÁ»ÈÌ¿2025¡×¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£º£²ó¤Î±é½¬¤Ï¡¢¡ÖÂæÏÑÆÈÎ©¡×Ê¬ÎöÀªÎÏ¤È³°Éô¤Î´³¾ÄÀªÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ë½ÅÂç¤Ê·Ù¹ð¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñ²È¼ç¸¢¤ò¼é¤ê¡¢¹ñ²ÈÅý°ì¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀµÅö¤«¤ÄÉ¬Í×¤Ê¹ÔÆ°¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Ì±¿ÊÅÞÅö¶É¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤Ë°Íµò¤·¤ÆÆÈÎ©¤ò¿Þ¤ë¡×¡ÖÉðÎÏ¤ÇÆÈÎ©¤ò¿Þ¤ë¡×»ÑÀª¤ò¸Ç»ý¤·¡¢ÂæÏÑ¤¬¡Ö²ÐÌô¸Ë¡×¡ÖÃÆÌô¸Ë¡×¤ËÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¤¤È¤ï¤º¡¢ÌäÂê¤È´í¸±¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢ÀïÁè¤ò¾·¤¤«¤Í¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÏªÄè¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿Ï©Àþ¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Î¿Í¡¹¤Ë¿¼¹ï¤ÊºÒÌñ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡褚À¶ÆÁ¡Ê¤é¤¤¡¦¤»¤¤¤È¤¯¡ËÅö¶É¤¬ÅçÆâ¤Ç¹â¤Þ¤ëÌ±°Õ¤ò¸Ü¤ß¤º¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë·Þ¹ç¤·¤ÆÃéÀ¿¤ò¼¨¤·¡¢·³»öÁõÈ÷¤Î¹ØÆþ¤ò¶¯¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤ò¡ÖÂæÏÑÆÈÎ©¡×¤ÎÀï¼Ö¤ËÇû¤êÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤Î³²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñËÉÁí¾Ê¤Î¹ñËÉ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶¨ÎÏ¶É¤¬Áí³ÛÌó110²¯¥É¥ë¡Ê1¥É¥ë¡áÌó156±ß¡ËÁêÅö¤ÎÂÐÂæÉð´ïÇäµÑ¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤È¡¢Ì±¿ÊÅÞÅö¶É¤ÏÂ¨ºÂ¤Ë¼Õ°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡褚À¶ÆÁ¤ÏÊÆ¹ñ¤Ø¤Î¡ÖÃéÀ¿¤Î°õ¡×¤È¤·¤Æ¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤ËËÉ±ÒÍ½»»¤ò°èÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡Ë¤Î5¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¡¢8Ç¯´Ö¤Ç1Ãû2500²¯ÂæÏÑ¥É¥ë¡Ê1ÂæÏÑ¥É¥ë¡áÌó5±ß¡Ë¤òÂÐÊÆ·³»ö¹ØÆþ¤ËÅêÆþ¤¹¤ë·×²è¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÆ¹ñÂ¦¤Ï¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾è¤¸¤ÆÂÐÎ©¤ò¤µ¤é¤Ë¤¢¤ª¤ê¡¢»öÂÖ¤ò¤¤¤Ã¤½¤¦¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆÂæ¤¬·ëÂ÷¤·¤ÆÂæÏÑ¤ò´í¸±¤Ë¤µ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤Ï¡¢Ã¯¤ÎÌÜ¤Ë¤âÌÀ¤é¤«¤À¡£ÂæÏÑ¤ÎÌ±°Õµ¡´Ø¤ÏºÇ¶á¡¢褚À¶ÆÁ¤ÎÃÆ³¯¤òµá¤á¤ëÄó°Æ¤ò²Ä·è¤·¡¢ÃÆ³¯¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ðÌ¾¤Ë¤Ï800Ëü¿Í°Ê¾å¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ì±À¸¤òµ¾À·¤Ë¤·¤ÆÀïÈ÷¤ò¶¯²½¤·¡¢¡ÖÂæÏÑÆÈÎ©¡×¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤ò·ÐºÑÅª¤ËÈèÊÀ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Ì±¿ÊÅÞÅö¶É¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÂÐÊÆ·³»ö¹ØÆþ¤ÈËÉ±ÒÍ½»»¤òµÞ³ÈÂç¤µ¤»¤Æ¤¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤ÎÂÐÂæÉð´ïÇäµÑ¤Ï¡¢ÂæÏÑÃÏ¶è¤ÎºâÀ¯¤ò¤Î¤ß¹þ¤à¡ÖÄì¤Ê¤·¾Â¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2020Ç¯¤«¤é22Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÂæÏÑ¤ÏÊÆ¹ñºÇÂç¤ÎÉð´ï¹ØÆþÃÏ°è¤È¤Ê¤ê¡¢24Ç¯¤ÎÂæÏÑ¤ÎËÉ±ÒÍ½»»¤Ï8Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤Û¤ÜÇÜÁý¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¿·¤Î26Ç¯ÅÙÂæÏÑÃÏ¶èÁíÍ½»»°Æ¤Ç¤Ï¡¢ËÉ±ÒÈñ¤Ï9495²¯ÂæÏÑ¥É¥ë¤ËÃ£¤·¡¢GDP¤ÎÌó3.3¡ó¤òÀê¤á¤ë¡£µð³Û¤ÎËÉ±Ò»Ù½Ð¤ÎÇØ¸å¤ÇºâÀ¯ÀÖ»ú¤Ï¹â»ß¤Þ¤ê¤·¡¢26Ç¯¤ÎºÄÌ³Áí³Û¤Ï4Àé²¯ÂæÏÑ¥É¥ë¤òÆÍÇË¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿ºâÀ¯¤Î¸Ï³é¤Ï¡¢¶µ°é¡¢°åÎÅ¡¢¼Ò²ñÊ¡»ã¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤òÂç¤¤¯°µÇ÷¤·¡¢Ì±À¸¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄ¹´üÅª¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾Íè¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î½Å¤¤Â¤«¤»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ë°Íµò¤·¤Æ¡ÖÂæÏÑÆÈÎ©¡×¤ò¿Þ¤ë¸¸ÁÛ¤Ï¡¢ÂæÏÑ³¤¶®¤Î¶ÛÄ¥¤ò¹â¤á¡¢ÂæÏÑ¤Î¿Í¡¹¤òÀïÁè¤Î´í¸±¤Ø¤È²¡¤·¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£25Ç¯È¾¤Ð»þÅÀ¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤¬ÂæÏÑ¤ËÇäµÑ¤·¤¿Éð´ï¤ÎÌ¤Ç¼·ÀÌó³Û¤Ï6572²¯ÂæÏÑ¥É¥ë¤ËÃ£¤·¡¢Â¿¤¯¤Î½ÅÍ×ÁõÈ÷¤ÎÇ¼Æþ¤¬ÂçÉý¤ËÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÂå¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤âÁõÈ÷¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£ÆÏ¤¤¤Æ¤âµì¼°¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë»È¤¨¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦·³»ö¹ØÆþ¤Î¤ï¤Ê¤Ï¡¢µ¶¤ê¤Î°Â¿´´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¿Í°ÙÅª¤ËÀïÁè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ò¤¢¤ª¤ê¡¢¼Ò²ñ¤òÂÐÎ©¤äÊ¬Îö¤Ø¤È¶î¤êÎ©¤Æ¤ë¡£¤À¤¬¤Ò¤È¤¿¤ÓÂæÏÑ³¤¶®¤ÇÀïÁè¤¬µ¯¤³¤ì¤Ð¡¢Àï²Ð¤ÏÉ¬¤ºÂæÏÑËÜÅç¤ËÇ³¤¨¹¤¬¤ê¡¢Àï¾ì¤Ï³¹¤äÂ¼¤Ë¤Þ¤ÇµÚ¤Ö°ìÊý¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏÂÐ´ß¤«¤é»öÂÖ¤ò¸«¼é¤ê¡¢Íø±×¤òÆÀ¤ë¤À¤±¤À¡£
¡¡Îò»Ë¤Ï·«¤êÊÖ¤·¡¢³°ÉôÀªÎÏ¤Î¡Ö¶ð¡×¤È¤Ê¤ë¼Ô¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¡Ö¼Î¤Æ¶ð¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÂæÏÑÆÈÎ©¡×Ê¬ÎöÀªÎÏ¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Î¿Í¡¹¤ÎÌ¿±¿¤È¾Íè¤ò¸Ü¤ß¤º¡¢¼«¤é¤ÎÀ¯¼£ÅªÍø±×¤Î¤¿¤á¤Ë¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ò´¬¤¹þ¤ß¡¢ÂæÏÑ¤Ë¿¼¹ï¤ÊºÒ¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ÍÌ±²òÊü·³ÅìÉôÀï¶è¤Ïº£²ó¤Î¹çÆ±±é½¬¤òÄÌ¤¸¡¢¡ÖÂæÏÑÆÈÎ©¡×Ê¬Îö¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¾ï¤ËÃÇ¸Ç¤¿¤ëÂÐ±þ¤ò¼è¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¡£Ê¿ÏÂ¤òÇË²õ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¢¤é¤æ¤ëÀªÎÏ¤ËÂÐ¤·¡¢¸·¤·¤¤À©ºÛ¤òÃÇ¸Ç¤È¤·¤Æ²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢½½Ê¬¤ÊË¡Åªº¬µò¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÁÄ¹ñÊ¬Îö¤ò´ë¤Æ¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀªÎÏ¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¤À¤±¤Î¼ÂÎÏ¤È°Õ»Ö¤¬¤¢¤ë¡£Ì±¿ÊÅÞÅö¶É¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Åý°ì¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÎ®¤ì¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤º¡¢¼ÂÎÏº¹¤ÏÊ¤¤»¤º¡¢Ì±¿´¤Ë¤ÏµÕ¤é¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤òÇ§¼±¤¹¤ë¤è¤¦·Ù¹ð¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ÂæÏÑ¤Î¿Í¡¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢褚À¶ÆÁÅö¶É¤¬¡ÖÂæÏÑÆÈÎ©¡×Ê¬ÎöÏ©Àþ¤ò¤«¤¿¤¯¤Ê¤Ë·ø»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¶Ë¤á¤Æ´í¸±¤ÇÍ³²¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¡¢¡ÖÂæÏÑÆÈÎ©¡×Ê¬Îö¤È³°Éô¤«¤é¤Î´³¾Ä¤ËÃÇ¸Ç¤È¤·¤ÆÈ¿ÂÐ¤·¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤È¶¦¤ËÎ¾´ß¡ÊÂçÎ¦¤ÈÂæÏÑ¡Ë´Ø·¸¤òÊ¿ÏÂÈ¯Å¸¤ÎÀµ¤·¤¤µ°Æ»¤ËÌá¤·¡¢ÂæÏÑ³¤¶®¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¡¢¼«¤é¤Î°ÂÁ´¤È¹¬Ê¡¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£