¡¡Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ï30Æü¡¢º£µ¨¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Ê¤¬¤éJ1¥ê¡¼¥°Àï37»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿FW¿·°æÍªÂÀ(22)¤é13Áª¼ê¤È¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡·ÀÌó¹¹¿·¤·¤¿¤Î¤Ï¿·°æ¡¢DF¿¼ß·Âçµ±¡¢ DFÎÓ¾°µ±¡¢FW»³¸«ÂçÅÐ¡¢FW»³ÅÄ¹äåº¡¢MF°ð¸«Å¯¹Ô¡¢MF¾¾¶¶Í¥°Â¡¢GKÄ¹ÂôÍ´Ìï¡¢MF»³ËÜ¾æ°Î¡¢DFº´¸Å¿¿Îé¡¢MFÀîÂ¼³Ú¿Í¡¢GKÇÏÅÏÍÎ¼ù¡¢GKÃæÂ¼·½Í¤¤Î13Áª¼ê¡£À¤ÂåÊÌÂåÉ½¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Ä»³ËÜ¡¢ÀîÂ¼¤Ï¡¢ÃæÂ¼¤Î3¿Í¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ÎÂÐ¾ÝÀ¤Âå¤Ç¡¢Íèµ¨¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
