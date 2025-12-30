ÅìµþV¤ÎFW¸ÅÀî¿¿¿Í¤¬ÉÙ»³¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡¢ºò²Æ¤«¤é1Ç¯È¾¥ì¥ó¥¿¥ëÃæ¡ÖÌ¥ÎÏ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ï30Æü¡¢FW¸ÅÀî¿¿¿Í(24)¤¬¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¸ÅÀî¤ÏºòÇ¯²Æ°Ê¹ß¡¢ÉÙ»³¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢J2¥ê¡¼¥°ÀïÄÌ»»23»î¹ç2ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸ÅÀî¤Ï2024Ç¯¡¢¹ñ»Î´ÜÂç¤«¤éÅìµþV¤Ë²ÃÆþ¡£È¾Ç¯´Ö¤ÇJ1¥ê¡¼¥°Àï¤Î½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ2»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸ÅÀî¤ÏÅìµþV¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤³¤ÎÅÙ¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ç¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Îºâ»º¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¼«Ê¬¤ÎÎÏÉÔÂ¤òÄË´¶¤·¡¢¥×¥í¤Î¸·¤·¤µ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÉ¬»à¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤ä¤êÂ³¤±¤ë¡¢²¿ÅÙ¼ºÇÔ¤·¤Æ¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ä¤êÂ³¤±¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³èÌö¤¬³§¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹!È¾Ç¯¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬ÎÐ¤¬ÊªÀ¨¤¯¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿!¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÉÙ»³¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉÙ»³¤Ë°ìÇ¯È¾¤¤¤Æ¡¢ÉÙ»³¤Î¼÷»Ê¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÇ®ÎÌ¡¢¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ2»ÄÎ±¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÉÙ»³¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤ì¤ÏÊªÀ¨¤¯°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÁ´¤Æ¤òÊû¤²¤ÆÉÙ»³¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¦¡£¾ï¤Ë¼«Ê¬¤Ë¥Ù¥¯¥È¥ë¤ò¸þ¤±Â³¤±¤Ò¤¿¤¹¤éÄ©Àï¤·Â³¤±¤¿¤¤¤È¤ª¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¶¦¤ËÀï¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦!¸Ä¿Í¥Á¥ã¥ó¥È¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
