¡Ö¿©ÃæÆÇ¡×¤«È½ÃÇ¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ï¡©¸¡ººË¡¤ä¼£ÎÅË¡¤ò°å»Õ¤¬²òÀâ¡ª
¿©ÃæÆÇ¤È¤Ï¡¢Í³²¤ÊÈùÀ¸Êª¤Ê¤É¤ò´Þ¤à°û¿©Êª¤ò¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤ËÀ¸¤¸¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£Ã¯¤·¤â¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¾É¾õ¤âÉý¹¤¯È¯¾É¤·¤Þ¤¹¡£
Í½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¿©ÃæÆÇ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤ÇËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¿©ÃæÆÇ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£È½ÃÇ¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¼£ÎÅÊýË¡¤ò²òÀâ¤¹¤ë¤Î¤Ç»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿©ÃæÆÇ¤Î¿ÇÃÇ¤È¼£ÎÅÊýË¡
¿©ÃæÆÇ¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤«¡©´ðËÜÅª¤Ë¤Ï°å»Õ¤Ë¤è¤ëÈ½ÃÇ¤ÎÊý¤¬¡¢³Î¼Â¤Ë¿©ÃæÆÇ¤Ç¤¢¤ë¤«¤òÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÈ½ÃÇ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¿©ÃæÆÇ¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«
Æ±¤¸¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿Êý¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«
¤Þ¤º¡¢¿©ÃæÆÇ¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤¿»þ´ü¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Ä¾¶á¤Ç¿©¤Ù¤¿¤â¤Î¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²´éÚ¤ä¥¢¥Ë¥µ¥¥¹¤¬¤¤¤ëµû¡Ê¥µ¥Ð¤Ê¤É¡Ë¤Ê¤É¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿©ÃæÆÇ¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿Êý¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤âÈ½ÃÇ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£°ì½ï¤Ë¿©»ö¤·¤¿Êý¤Ë¤â¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿©ÃæÆÇ¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
¸¡ºº¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¼ç¤Ê¸¡ººÆâÍÆ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
·ì±Õ¸¡ºº
Ç¢¸¡ºº
²èÁü¸¡ºº
ÊØÇÝÍÜ¸¡ºº
ÂÎÆâ¤Î±ê¾É¤Î¶¯¤µ¡¦´Îµ¡Ç½µ¡Ç½¡¦¿Õµ¡Ç½¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¡¢·ì±Õ¸¡ºº¤äÇ¢¸¡ºº¤ò¹Ô¤¦¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¶âÂ°¤Ê¤É¤Î²½³ØÊª¼Á¤Ë¤è¤ë¿©ÃæÆÇ¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÂÎÆâ¤Î¥¤¥ª¥óÇ»ÅÙ¤òÄ´¤Ù¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²èÁü¸¡ºº¤Ï¡¢¥ì¥ó¥È¥²¥ó¡¦CT¸¡ºº¡¦Æâ»ë¶À¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¿©ÃæÆÇ¤ÇÈ¯¾É¤¹¤ë²¼Î¡¤äÓÒÅÇ¤Ï¡¢Â¾¤ÎÉÂµ¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÈ¯¾É¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Â¾¤ÎÉÂµ¤¤ÎÂ¸ºß¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²èÁü¸¡ºº¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ë¥µ¥¥¹¤Ç¤ÏÃîÂÎ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ç¼£Ìþ¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¥«¥ó¥Ô¥í¥Ð¥¯¥¿ーÄ²±ê¤Ç¤Ï²óÌÕÊÛ¤Î¤Ó¤é¤ó¤Ê¤ÉÆÃÄ§Åª¤Ê½ê¸«¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä²¤Î±ê¾É¾É¾õ¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¾¤Î±ê¾ÉÀÄ²¼À´µ¤È¤Î´ÕÊÌ¤Ë¤âÍÍÑ¤Ç¿©ÃæÆÇ¤Î½Å¾ÉÅÙ¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÊØÇÝÍÜ¸¡ºº¤Ï¡¢ÊØ¤òºÎ¼è¤·¤Æ¥¦¥¤¥ë¥¹¤äºÙ¶Ý¤ÎÀµÂÎ¤òÆÃÄê¤¹¤ë¸¡ººÊýË¡¤Ç¤¹¡£¿©ÃæÆÇ¤Î³ÎÄê¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ç¡¢¼£ÎÅÊý¿Ë¤ò·è¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¼£ÎÅ¤ÎÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿©ÃæÆÇ¤Î¼£ÎÅÊýË¡¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¿åÊ¬Êäµë¤äÅÀÅ©¤Ê¤É¤ÎÂÐ¾ÉÎÅË¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£½Å¾É²½¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¸¶°ø¤ËÂÐ¤¹¤ë¹³¶ÝÌô¤ò»È¤¦¼£ÎÅ¤ÈÅÀÅ©¤Ê¤É¤òÊ»¤»¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¿åÊ¬Êäµë¤äÅÀÅ©¤Ê¤É¤ÎÂÐ¾ÉÎÅË¡¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¿ÈÂÎ¤Îµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê²¼Î¡¤äÓÒÅÇ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎÆâ¤Î¶Ý¤òÇÓ½Ð¤·¤è¤¦¤ÈÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÂÐ¾ÉÎÅË¡¤¬´ðËÜÅª¤Ê¼£ÎÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½Å¾É²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©½Å¾É²½¤¹¤ë¥±ー¥¹¤Ïµ©¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¾É¾õ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÀè½Ò¤·¤¿ÂÐ¾ÉÎÅË¡¤Ç¼£Ìþ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤¿¤á¤Ç¤¹¡£°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë½Å¾É²½¥ê¥¹¥¯¤ÏÄã¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Àè½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤ËÆýÍÄ»ù¤ä¹âÎð¼Ô¤Ê¤É¤ÎÄñ¹³ÎÏ¤¬¼å¤¤Êý¤Ï½Å¾É²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾É¾õ¤¬É÷¼Ù¤Ê¤É¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¿©ÃæÆÇ¤Èµ¤¤Å¤«¤º¤Ë½Å¾É²½¤¹¤ë¥±ー¥¹¤âµ©¤Ë¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
¿©ÃæÆÇ¤Ï¡¢Ê¢ÄË¡¦ÓÒÅÇ¡¦²¼Î¡¡¦È¯Ç®¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¤ÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
É÷¼Ù¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤È´Ö°ã¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢·è¤·¤Æ´Å¤¯¹Í¤¨¤Æ¤è¤¤ÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÂÐ¾ÉÎÅË¡¤Ç¼£¤¹¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µ©¤Ë½Å¾É²½¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÆýÍÄ»ù¤ä¹âÎð¼Ô¤Ï¡¢°²½¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤Ç¿©ÃæÆÇ¤òÈ¯¾É¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ½è¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Ëü¤¬°ì°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¼õ¿Ç¤·¤Æ¼£ÎÅ¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
