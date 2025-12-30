¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ö¼Â¤ÎËå¤Ç¤¹¡×¤È¥ì¥³Âç¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¾Ò²ð¡ª°Â½»¿Â°ìÏº¡Ö¥¢¥¤¥Ê»ÐËå¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡ØÂè67²ó µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³ー¥ÉÂç¾Þ¡Ù
¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤¬¡¢12·î30ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÂè67²ó µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³ー¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢Í¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ-On The Way¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¡§¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡õREiKA»ÐËå¥·¥ç¥Ã¥È
¢£»ÐËå¤Ç¥ì¥³Âç¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ë¡ª¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤¬½¼¼Â¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë
¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤Ï¥À¥ó¥µー4¿Í¤È¤È¤â¤Ë¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ-On The Way¡×ÈäÏª¡£
¥¹¥Æー¥¸½ªÎ»¸å¡¢Áí¹ç»Ê²ñ¤Î°Â½»¿Â°ìÏº¡ÊTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë¤¬¡Öº£¡¢Ê¹¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Ëå¤µ¤ó¤¬¡©¡×¤È¥¢¥¤¥Ê¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢¥¹¥Æー¥¸²¼¼ê¡Ê¤·¤â¤Æ¡Ë¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¥À¥ó¥µー¡¦REiKA¤Ë¶á¤Å¤¡¢Í¥¤·¤¯¸ª¤Ë¼ê¤ò¤Þ¤ï¤·¡Ö¼Â¤ÎËå¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¶½Ê³¤È¶Ã¤¤È¤¬¤Þ¤¶¤Ã¤¿À¼¤Ç¡Ö¥¢¥¤¥Ê»ÐËå¡ª¡×¤È°Â½»¤¬Åê¤²¤«¤±¤ë¤È¡¢¥¢¥¤¥Ê¤ÏÂ¾3Ì¾¤Î¥À¥ó¥µー¤ËÂÐ¤·¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¥À¥ó¥µー¤ß¤ó¤Ê»ä¤ÎËå¤ß¤¿¤¤¤ËÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥¢¥¤¥Ê¤È¥À¥ó¥µー4¿Í¤¬¥¹¥Æー¥¸Ãæ±û¤Ë´ó¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥¢¥¤¥Ê¤¬¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤È²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬¤ª¤³¤Ã¤¿¡£
¢£¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸å¤Ë¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤ÎÅê¹Æ
¢£¡Ö¥Á¥çー¥«ー¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×¤³¤ÎÆü¤À¤±¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì
¤Ê¤ª¡¢¡Øµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³ー¥ÉÂç¾Þ¡Ù¸ø¼°Instagram¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Ê¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°²è¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë½àÈ÷¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê°áÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Á¥çー¥«ー¤Ê¤É¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¤é¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£