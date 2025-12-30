¡¡ÀÐ¸¶¿­¹¸»á

¡¡¸µ¼«Ì±ÅÞ´´»öÄ¹¤ÎÀÐ¸¶¿­¹¸»á¤¬£³£°ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó¡ÖÇ¯Ëö¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¤Ë½Ð±é¡£ÈÖÁÈ¤Ë¤è¤ë¿ÀÆàÀî¸©ÍÕ»³Ä®¤ÎÊÌÁñ¤Ø¤ÎÆÍ·â¼èºà¤ò¼õ¤±¡¢°Õ³°¤Ê°¦¼Ö¤â¸ø³«¤·¤¿¡£

¡¡¥¬¥ì¡¼¥¸¤Ç¿­¹¸»á¤¬ÁÝ½ü¤·¤Æ¤¤¤¿°¦¼Ö¤Ï¥Ö¥ë¡¼¤Î·Ú¥È¥é¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤â¤¦£±£°Ç¯¾è¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¡£ÎÙ¤Ë¤Ï¥Æ¥¹¥é¤¬Ää¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤¢¤ì¥«¥ß¤µ¤ó¤Î¼Ö¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡££Ó£Î£Ó¤Ç¤â¸ø³«¡£

¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡ÖÀÄ¿§²Ä°¦¤¤¡×¡Ö·Ú¥È¥é£±£°Ç¯¤Ï¤È¤Æ¤â¿Æ¶á´¶¡×¡Ö¤¢¤ó¤Ê¿§¤¢¤ë¤ó¤À¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î·Ú¥È¥é¡×¡Ö·Ú¥È¥é¤«¤é¤Î¥Æ¥¹¥é£÷¡×¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£