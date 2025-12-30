¡Ú¥ì¥³Âç¡Û¥ß¥»¥¹¡¢V3Ã£À®¡¡Âç¾Þ£³Ï¢ÇÆ¤Î½Å¤ß¤ËÂç¿¹¸µµ®¡ÖÂçµÁ¤ò¹Í¤¨¤ë¡×
Mrs. GREEN APPLE¡¦Âç¿¹¸µµ®
¡ØÂè67²ó ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡ÙºÇ½ª·ë²ÌÈ¯É½¤ÎÌÏÍÍ¤¬30Æü¡¢TBS·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¤¢¤¿¤ëÂç¾Þ¤Ë¡¢Mrs. GREEN APPLE¤Î¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤¬µ±¤¤¤¿¡£2023Ç¯¡Ö¥±¥»¥é¥»¥é¡×¡¢2024Ç¯¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤ËÂ³¤£³Ç¯Ï¢Â³¤ÎÂç¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
·ëÀ®10¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¼ê¤Ë¤·¤¿ºÇ¹â¤Î±ÉÍÀ¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤â´¶ÌµÎÌ¤ÎÉ½¾ð¡£¥®¥¿¡¼¤Î¼ã°æÞæÅÍ¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÎÆ£ß·ÎÃ²Í¤â¡Ö¤¿¤À¤¿¤À¡¢²»³Ú¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
»Ê²ñ¤Î°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¡ÖÂç¿¹¤µ¤ó¤ÎºÍÇ½¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬Ç§¤á¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Ã¯¤âÂç¿¹¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤Í¡¢Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ËÂ¿Ê¬¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤½¤ÎÆÍ½Ð¤·¤¿ºÍÇ½¤òÉ¾¤µ¤ì¤¿¥Ü¡¼¥«¥ë¡õ¥®¥¿¡¼¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤Ï¡¢¡Ö£³Ï¢ÇÆ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡¢ÂçµÁ¤ò¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¿¿Ùõ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¿¿Ùõ¤Ë³Ú¶ÊÀ©ºî¤ËÀº¿Ê¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿Àî¸ý½ÕÆà¤Ï¡¢¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç»ä¤¿¤Á¤ò¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¡¢¤¤¤Ä¤âËÜÅö¤Ë¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤òÂ£¤Ã¤¿¡£