¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤È¤ó¤Í¤ë¤º¡×¤ÎÌÚÍü·ûÉð¤¬¡¢ºÊ¤Ç½÷Í¥¤Î°ÂÅÄÀ®Èþ¤È¤ÎÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

¡¡ÌÚÍü¤Ï£³£°Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤¿¤Àº£ÊüÁ÷Ãæ¡ª¥ª¥â¥¦¥Þ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤½¤Î£±¡ª¥é¥¤¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¤¥«¥ì¡¼²°¤µ¤ó¡ª£Î£Á£Ò£Õ¤µ¤ó¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤¿¡¼¡ª¡ª¡×¤Èµ­¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥í¥±¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥«¥ì¡¼Å¹¤òÉ×ÉØ¤ÇË¬¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¡£

¡¡¡Ö¤ª¡¼¤¤¡ª¡ª¥ß¥·¥å¥é¥ó¤È¤Ã¤Æ¤ë¤É¡¼¡ª¡ª¥é¥¤¥¹¿©¤ÙÊüÂê¡ªÅ¹¤Î³°¤Ë¤ª²Ö¡Á¡ª¤¢¤Ã¤¿¡¼¡ª¡ªºÇ¹â¤ËÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡ª»ä¤Îº´²ìÅ¸Í÷²ñ¤â¤è¤í¤·¤¯¡¼¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀ®Èþ¤µ¤ó¤È¥Ï¥Ã¥Ô¡Á¤Ê¤ª¼Ì¿¿¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª£²¿Í¤È¤â¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤É½¾ð¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡£¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖºÇ¹â¤ÎÆó¿Í¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£