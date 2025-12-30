¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤³¤ËÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡×20²¯±ßÄ¶¤Î¡ÈÅ·¸ùËäÂ¢¶â¡É¤òÈ¯·¡Ãæ¡¢ËÜ¿Í¹ßÎ×¤Ç¸½¾ìÁûÁ³¡ª ¾×·â¤Î»ö¼Â¤òÌÀ¤«¤¹
¡¡¥×¥ê¥ó¥»¥¹Å·¸ù¤¬Á´¹ñ6¥«½ê¤ËËä¤á¤¿¡È20²±±ß±Û¤¨¤ÎËäÂ¢¶â¡É¤òÃµ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½©»³¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥ºÃ£¡£12·î30Æü¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤½¤ÎÈ¯·¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛËäÂ¢¶â¤Î¾ì½ê¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÌÀ¤«¤¹¥×¥ê¥ó¥»¥¹Å·¸ù
¡¡¡Ø¥Ê¥ª¥¥Þ¥ó¤ÎÅÔ»ÔÅÁÀâ¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¡Ù¤ÏYouTubeÅÐÏ¿¼Ô¿ôÎß·×380Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÅÔ»ÔÅÁÀâ·Ï¿Íµ¤YouTuber Naokiman¤Î½é´§ÈÖÁÈ¡£Ä¶¾ï¸½¾Ý¸¦µæ²È¡¦½©»³âÃ¿Í¤Î¤â¤È¡¢Ç½ÎÏ¤ò³«²Ö¤µ¤»¤¿¥í¥¡¢À¡ÅÄ°½Çµ¡¢»³ËÜ¤«¤ê¤ó¡¢¹â¶¶À®Èþ¡¢°ìÀ¥¤Î5¿Í¤Ë¤è¤ë¡È½©»³¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡É¤¬·ë½¸¤·¡¢Å·¸ù¤ÎËäÂ¢¶â¤È¤¤¤¦ÁÔÂç¤ÊÆæ¤ËÄ©¤ó¤À¡£
¡¡¡ØÇÏ¡Ù¡ØÂç¡Ù¡Ø¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¡Ù¡ØÅÅÇÈÅã¡Ù¡Ø£¸¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥¡¼¥ï¡¼¥É¤«¤é¡¢5¿Í¤¬Æ³¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï»³Íü¸©¡£·úÀßÍ½ÄêÃÏ¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¸ÅÊ¯¤ÇâÔÁÛ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥æ¥ê¡¦¥²¥é¡¼Ä¾ÅÁ¤Î¥À¥¦¥¸¥ó¥°¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤Æ¾ì½ê¤ò¹Ê¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¹â¶¶¤Ï¡¢Å·¸ù¤È±ï¤Î¤¢¤ë½÷À¤«¤é¥Æ¥ì¥Ñ¥·¡¼¤Ç¾ðÊó¤òÆÉ¤ß¼è¤í¤¦¤È»î¤ß¡¢¡ÖÇ¾¤ß¤½¤Î±ü¤ò¸«¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö»³Íü¸©¤ËËäÂ¢¶â¤Ï¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀäÂÐ¤¢¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿±¿Ì¿¤ÎÈ¯·¡¡£À¸ÊüÁ÷Ãæ¤Ë½Åµ¡¤Ç·¡¤ê¿Ê¤á¤ëÅÓÃæ¤Ë¶âÂ°ÃµÃÎµ¡¤¬È¿±þ¤·¡¢¸½ÃÏ¤Ç¸«¼é¤ëNaokiman¤é¤¬Âç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥×¥ê¥ó¥»¥¹Å·¸ùËÜ¿Í¤¬À¸ÊüÁ÷¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤³¤ËÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¤³¤Î¾ì½ê¤ËËäÂ¢¶â¤òËä¤á¤¿¤¬¡¢°äÀ×¤¬½Ð¤Æ¤¤¿´Ø·¸¤Ç¼«¼£ÂÎ¤«¤é¡Ö·¡¤êÊÖ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÍ×ÀÁ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÊÌ¤Î¾ì½ê¤ËËä¤áÄ¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î»ö¼Â¤ò¹ðÇò¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸½ºßËä¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÌÀ¤«¤¹°ìËë¤â¤¢¤ê¡¢¸½¾ì¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÏÊüÁ÷»þ´ÖÆâ¤ËËäÂ¢¶â¤¬¤½¤Î»Ñ¤ò¸½¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËäÂ¢¶â¤Î¹ÔÊý¤ÏºÆ¤Ó¿¼¤¤Ì¸¤ÎÃæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£