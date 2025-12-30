¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¡¦´¢Àî¤¯¤ë¤ß¡ÖÂç²ñ¤Ë½Ð¤¿¤¤¡ª¡×¡¡ÂÎ¤¬¥¬¥Ã¥Á¥¬¥Á¤Ë¤Ê¤ëÁ´¿È±¿Æ°¡¡¿´¤â²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¼ñÌ£
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î´¢Àî¤¯¤ë¤ß¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£Ä«¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¡ØOha!4 NEWS LIVE¡Ù¤Ë3·î31Æü¤«¤é¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë´¢Àî¤µ¤ó¡£
2025Ç¯¤ÏÈÖÁÈºî¤ê¤Î¤¿¤á¼«¤é¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó´ë²è½ñ¤ò½ñ¤¤¤¿¡×1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»äÀ¸³è¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¼ñÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼·¡¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£À¸³è¥ê¥º¥à¤¬¿¿µÕ¤Ë¡¡¡ÈÎÁÍý¡É¤ÇÂÎ¤ò¥±¥¢
¡½¡½2025Ç¯¤ò´Á»ú°ìÊ¸»ú¤ÇÉ½¤¹¤È¡©
¡Öµ¯¡Ê¤¤ë¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£¡ØOha!4¡Ù¤Ë¤Ä¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸µ¡¹¡ÊÍ¼ÊýÊüÁ÷¤Î¡Ë¡Ønews every.¡Ù¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿¿µÕ¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌëÃæ¤Î1»þ²á¤®¤Ëµ¯¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤È¤Ë¤«¤¯µ¯¤¤ë¤³¤È¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£
À¸³è¥ê¥º¥à¤¬¿¿µÕ¤Ê»þ¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¡Ê´¢Àî¤µ¤ó¤Ï¡ØOha!4¡Ù¤ò·î¡¦²Ð¤ÇÃ´Åö¡Ë¤Î¤Ç¡¢¿©»öÌÌ¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¥±¥¢¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤¿¤À¡¢ËèÆü¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤êºî¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÎÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÎäÅà¤Îºî¤ê¤ª¤¤ò¤·¤Æ¡¢ÉáÃÊ¿©¤Ù¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¡£ÎÁÍý¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¡¢Ë×Æ¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¤Ò¤¿¤¹¤éÎäÅà¿©ÉÊºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¼«¿®ºî¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥¨¥Ó¥·¥å¡¼¥Þ¥¤¡£½Õ´¬¤¤ÎÈé¤Ë¥¨¥Ó¤È¤Ï¤ó¤Ú¤ó¤òº®¤¼¤ÆÎý¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÊñ¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÂÞ¤ËÆþ¤ì¤ÆÅà¤é¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤»¤¤¤í¾ø¤·¤¬º£Ç¯¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤»¤¤¤í¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¾ø¤·¤Æ¿©¤Ù¤¿¤é¡¢¤¹¤Ã¤´¤¯¥â¥Ã¥Á¥â¥Á¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤Ï¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¥ó¥È¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Î¹¬¤»¤Ç¤¹¡£
¢£ÈÖÁÈ¤Ë¼«¤é¥Í¥¿½Ð¤·¡¡¼Â¸½¤·¤¿¡È²ÎÉñ´ì¤Î´ë²è¡É
¡½¡½2025Ç¯¤Ï¤É¤ó¤Ê1Ç¯¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó´ë²è½ñ¤ò½ñ¤¤¤¿1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£¡ØOha!4¡Ù¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡È¤ä¤ê¤¿¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È¤«¡È¤³¤³¤Ï¤³¤¦¤À¤è¡É¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡È¹Ô¤³¤¦¤è¡¢¤«¤Ê¤¨¤è¤¦¤è¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¿¤Ð¤½¤¦¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡£
²ÎÉñ´ì¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ç¤Ë²ÎÉñ´ì¤Î´ë²è½ñ¤·¤«¤Þ¤À½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Á¤ç¤¦¤ÉÀï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡ÈÀï¸å80Ç¯¤È²ÎÉñ´ì¡É¤ÎÀÚ¤ê¸ý¤Î¤«¤±»»¡¢°ìÈÖÇº¤ó¤À´ë²è¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤É¤ó¤Ê´ë²è¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¸½ÌòºÇ¹âÎð¤Î²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¡¦»ÔÀî¼÷±î¤µ¤ó¡Ê95¡Ë¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤Îµ²±¤¬¤È¤Æ¤âÁ¯ÌÀ¤Ç¡¢²¿Ç¯¤Î²¿·î²¿Æü²¿»þ²¿Ê¬º¢¤Ë¶õ½±¤Î²»¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¤È¤«¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤ÈÉ÷·Ê¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤ËÉâ¤«¤Ö¤°¤é¤¤¡¢¤¢¤ê¤¢¤ê¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ²±¤òÊ¹¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÊüÁ÷¤·¤¿¸å¤Î³§¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¡¢¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È¤«SNS¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¹¤´¤¯Îå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£º£Ç¯¤Ï¡ÈÇÏ¡É¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡¡¶Ã¤¤ÎÌ´¤òÌÀ¤«¤¹
¡½¡½Ë»¤·¤¤À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Î¤¿¤á¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÇÏ¡¢¾èÇÏ¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡£ÇÏ¤¬¤¤¤ë¸ø±à¡¢Æ°Êª±à¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÇÏ¤Ë¿¨¤ì¤ÆËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÇÏ¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
Ê¡²¬½Ð¿È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê¾®¤µ¤¤º¢²ÈÂ²¤È¡Ë°¤ÁÉ»³¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¾èÇÏÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¹Âç¤Ê»³¡¹¤ÎÃæ¡¢ÇÏ¤Ë¾è¤Ã¤Æ°¤ÁÉ»³¤òÅÐ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂÎ¸³¤¬¿ÀÈëÅª²á¤®¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¤É¤³¤«Í·¤Ó¹Ô¤¯¤È¤¡È¤ªÇÏ¤µ¤ó¾è¤ê¤¿¤¤¡É¤Ã¤Æ»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¤ËÍè¤¿¤È¤¤Ë²¿¤«1¤Ä¼ñÌ£»Ï¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¾èÇÏ¤Ç¡£
Ìþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´¿È±¿Æ°¤Ç¥¬¥Ã¥Á¥¬¥Á¤Ë¼¡¤ÎÆü¤Ë¤Ê¤ë¤°¤é¤¤ÂÎ¤ò»È¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿±¿Æ°ÌÌ¤È¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤éµ»¤ò¾åÃ£¤µ¤»¤ëµ»½ÑÌÌ¤Î¸þ¾å¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â¤¹¤´¤¯¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç³Ú¤·¤¯¤Æ¡£Áí¹çÅª¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë´¶¤¸¡¢¿´¤â²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¤·µ»¤âËá¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ò¤«¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¡¢ÇÏ¤ÇÄ·¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡¾ã³²Êª¤òÄ·¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤·¤«¤âÍß¤ò¸À¤¦¤È¡¢Âç²ñ¤Ë½Ð¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¾èÇÏ¤Ã¤Æ²¿ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ª¤¸¤¤¤µ¤Þ¡¢¤ª¤Ð¤¢¤µ¤Þ¤â¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ä¹¤¯¤Ç¤¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ»ä¤Ï¾ã³²Êª¤òÄ·¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¢¤³¤ì¤¬Ì´¤Ç¤¹¡£
¢£2026Ç¯¤Ï¡¢¤¦¤ÞÇ¯¡¡¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©
¡½¡½2026Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ä«¸«¤ë¤È¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£²èÌÌ¤Ä¤±¤¿¤é¤¤¤ë¡¢¡È¤¤¤Ä¤â¤Î¿Í¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¢¤È¡¢¤³¤ì¤Ï·ÑÂ³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢´ë²è½ñ¤Ï½Ð¤·Â³¤±¤¿¤¤¡£¤É¤ì¤â¤³¤ì¤â´ïÍÑ¤Ë¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¶Ë¤á¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ËÈÖÁÈ¤Î1¥»¥ó¥Á¤°¤é¤¤¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¬¤é´ë²è½ñ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ª»Å»ö¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¬Ìî¤Î´ë²è¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©ÍèÇ¯¡Ê2026Ç¯¡Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¦¤ÞÇ¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÇÏ¤âÎã¤¨¤Ð¶¥ÇÏ¤ÎÇÏ¤â¤¤¤Æ¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢ÇÏ¾ìÇÏ½Ñ¤È¤«¾ã³²Êª¤È¤«Ä·¤Ö¤Û¤¦¤â¤¤¤¿¤é¡¢ÇÏ¥»¥é¥Ô¡¼¤Ç»Ò¶¡¤È¤«Âç¿Í¤òÌþ¤ä¤¹ÇÏ¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÇÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤É¤ì¤«¤·¤é¼èºà¤·¤ÆÇÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£