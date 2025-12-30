¡Ö¼«Ì±290¿Í¤ò±þ±ç¡×¡¡µìÅý°ì¶µ²ñ¡¢´Ú¹ñ¤ËÊó¹ð¤«
¡¡¡Ú¥½¥¦¥ë¶¦Æ±¡Û´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢À¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡ÊµìÅý°ì¶µ²ñ¡Ë¤ÎÆÁÌî±Ñ¼£¸µ²ñÄ¹¤¬2021Ç¯¤Î½°±¡Áª¸å¡¢´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤Ë¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬±þ±ç¤·¤¿¹ñ²ñµÄ°÷¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤À¤±¤Ç290¿Í¤Ë¾å¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¡¢¶µÃÄ¤ÎÆâÉôÊ¸½ñ¤ò°úÍÑ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£¿Í¿ô¤Ê¤ÉÊó¹ðÆâÍÆ¤Î¿®¤Ô¤ç¤¦À¤ÏÉÔÌÀ¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Ç¤â¶µÃÄ¤ÈÀ¯¼£²È¤ÎÌþÃåµ¿ÏÇ¤¬ºÇ¶áÉâ¾å¤·¡¢·Ù»¡¤Ê¤É¤¬ÁÜºº¡£ÊóÆ»¤Ï18¡Á22Ç¯¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤¿´Ú»á¤Ø¤Î¡ÖÆÃÊÌÊó¹ð¡×¤Ëµ¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·Ù»¡¤¬²¡¼ý¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¶µÃÄ¤¬´Ú¹ñÂ¦¤Ë¡¢À¯³¦¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤òµÚ¤Ü¤¹ÊýË¡¤òÅÁ¼ø¤·¤¿¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£