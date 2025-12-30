¡ÚÂçÂ¼¥Ü¡¼¥È¡¡PG1¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Û±óÆ£¥¨¥ß¡¡¡Ö¤¤Ã¤«¤±¤ò¤¯¤ì¤ë¿åÌÌ¡×¤Ç¶â»úÅãÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤ë
¡¡G3¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÈÊÂ¹Ô³«ºÅ¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¡ÖÂè14²ó¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï30Æü¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë3²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Î31Æü12£Ò¤ÇÁè¤ï¤ì¤ëÍ¥¾¡Àï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£
¡¡±óÆ£¥¨¥ß¡Ê37¡á¼¢²ì¡Ë¤Ï¥È¥é¥¤¥¢¥ë3²óÀï¤Ç3¥³¡¼¥¹¤«¤é°®¤Ã¤Æ2ÈÖ¼ê¤Ë¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾®ÌîÀ¸Æà¤Ë¶¥¤êÉé¤±¤Æ3Ãå¡£¡Ö2Åù¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î¥ß¥¹¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¿¤¬¡¢½®Â¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¡£
¡¡ÂçÂ¼¤Ï2017Ç¯¤Î¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÇG1½éÀ©ÇÆ¡¢22Ç¯¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç½÷»Ò¤Ç½é¤È¤Ê¤ëSGÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿ÃÏ¡£
¡¡¡ÖÂçÂ¼¤Ï²¿¤«¤¤Ã¤«¤±¤ò¤¯¤ì¤ë¿åÌÌ¤ÇÁêÀ¤¬À¨¤¯¤¤¤¤¡×
¡¡Í¥¾¡Àï¤Ï4¹æÄú¡£Å¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤ëÃÏ¤ÇÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë3ÅÙÌÜ¤ÎÂ×´§¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¶â»úÅã¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤ë¡£