´ôÉì¸©ËÌÊýÄ®¤Ç¼«Å¾¼Ö¤È¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿70Âå¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÌÊýÄ®¼Ç¸¶ÅìÄ®¤Î¿®¹æ¤Î¤Ê¤¤¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢30Æü¸á¸å4»þ50Ê¬º¢¡¢¼«Å¾¼Ö¤È¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼Ö¤¬½Ð¹ç¤¤Æ¬¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿´ôÉì»Ô¤ÎÌµ¿¦ËÜÅÄ·û»Ê¤µ¤ó¡Ê78¡Ë¤¬ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤è¤½2»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ï¸«ÄÌ¤·¤¬°¤¤¤¿¤á¥«ー¥Ö¥ß¥éー¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¡Ê44¡Ë¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ»ö¸Î¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ôÉì¸©¤Ç¤Ï¤³¤ì¤è¤ê30Ê¬¤Û¤ÉÁ°¤Î¸á¸å4»þ20Ê¬º¢¤Ë¤â¡¢¸æ¿óÄ®¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¼«Å¾¼Ö¤È·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿70Âå¤Î½÷À¤¬½ÅÂÎ¤Ë¤Ê¤ë»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£