Mrs. GREEN APPLE¡¢¡Ø¥ì¥³Âç¡Ù3Ï¢ÇÆÃ£À®¡¡»Ë¾å3ÁÈÌÜ¤Î²÷µó¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×
¡ØÂè67²óµ±¤¯! ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù(TBS·Ï17:30¡Á22:00)¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦Mrs. GREEN APPLE¤Î¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤¬Âç¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¡Ö¥±¥»¥é¥»¥é¡×¡¢2024Ç¯¤Ë¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤ÇÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡ØÂè67²óµ±¤¯! ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡ÙÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Mrs. GREEN APPLE
Âç¾Þ¤Î3Ï¢ÇÆ¤Ï¡¢ÉÍºê¤¢¤æ¤ß(Âè43²ó¡¦44²ó¡¦45²ó)¡¢EXILE(Âè50²ó¡¦51²ó¡¦52²ó)¤ËÂ³¤¡¢»Ë¾å3ÁÈÌÜ¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼ã°æÞæÅÍ¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Áº£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¤â¡Ö¤¿¤À¤¿¤À²»³Ú³èÆ°¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£
Âç¿¹¸µµ®¤Ï¡Ö3Ï¢ÇÆ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¡¢ÂçµÁ¤ò¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¿¿Ùõ¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â³Ú¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ»²¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Àº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¡¢¡ÖÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð²æ¡¹³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Âç¿¹¤Ï¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ä¤¤Ã¯¤«¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦ËèÆü¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ï»ä¤Ç¤¤¤¤¤È¡¢¹â¤é¤«¤ËÀë¸À¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÇØÃæ¤ò¤µ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Âç¾Þ¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡ÖÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡×¤Ë¤Ï¡¢ILLIT¤Î¡ÖAlmond Chocolate¡×¡¢M!LK¤Î¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¡¢FRUITS ZIPPER¤Î¡Ö¤«¤¬¤ß¡×¡¢¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤Î¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ - On The Way¡×¡¢´öÅÄ¤ê¤é¤Î¡ÖÎøÉ÷¡×¡¢Mrs. GREEN APPLE¤Î¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¡¢CANDY TUNE¤Î¡ÖÇÜÇÜFIGHT!¡×¡¢¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¤Î¡ÖFun! Fun! Fun!¡×¡¢½ãÎõ¤Î¡ÖÆó¿Í¤À¤±¤ÎÈëÌ©¡×¡¢BE:FIRST¤Î¡ÖÌ´Ãæ¡×¤Î10¶Ê¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
»£±Æ:ÄÕÌîÍµ
¡ØÂè67²óµ±¤¯! ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡ÙÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Mrs. GREEN APPLE
Âç¾Þ¤Î3Ï¢ÇÆ¤Ï¡¢ÉÍºê¤¢¤æ¤ß(Âè43²ó¡¦44²ó¡¦45²ó)¡¢EXILE(Âè50²ó¡¦51²ó¡¦52²ó)¤ËÂ³¤¡¢»Ë¾å3ÁÈÌÜ¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Âç¿¹¸µµ®¤Ï¡Ö3Ï¢ÇÆ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¡¢ÂçµÁ¤ò¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¿¿Ùõ¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â³Ú¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ»²¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Àº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¡¢¡ÖÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð²æ¡¹³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Âç¿¹¤Ï¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ä¤¤Ã¯¤«¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦ËèÆü¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ï»ä¤Ç¤¤¤¤¤È¡¢¹â¤é¤«¤ËÀë¸À¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÇØÃæ¤ò¤µ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Âç¾Þ¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡ÖÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡×¤Ë¤Ï¡¢ILLIT¤Î¡ÖAlmond Chocolate¡×¡¢M!LK¤Î¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¡¢FRUITS ZIPPER¤Î¡Ö¤«¤¬¤ß¡×¡¢¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤Î¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ - On The Way¡×¡¢´öÅÄ¤ê¤é¤Î¡ÖÎøÉ÷¡×¡¢Mrs. GREEN APPLE¤Î¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¡¢CANDY TUNE¤Î¡ÖÇÜÇÜFIGHT!¡×¡¢¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¤Î¡ÖFun! Fun! Fun!¡×¡¢½ãÎõ¤Î¡ÖÆó¿Í¤À¤±¤ÎÈëÌ©¡×¡¢BE:FIRST¤Î¡ÖÌ´Ãæ¡×¤Î10¶Ê¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
»£±Æ:ÄÕÌîÍµ