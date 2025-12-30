¡ÖËþ·î¤ÎÌë¡×¤Ï¿Í¤òÌ²¤ì¤Ê¤¯¤µ¤»¤ë¤Î¤«¡©
·î¤Ë¤ÏÉÔ»×µÄ¤ÊÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ç¹¤¯¿®¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖËþ·î¤Ï¿Í¤òÌ²¤ì¤Ê¤¯¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤Þ¤³¤È¤·¤ä¤«¤Ë¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀâ¤Ë²Ê³ØÅªÎ¢ÉÕ¤±¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°Âç³Ø¤Ç¿À·Ð³Ø½Ú¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤ëJoanna Fong-Isariyawongse»á¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Does the full moon make us sleepless? A neurologist explains the science behind sleep, mood and lunar myths
¿Í¡¹¤Ï²¿À¤Âå¤Ë¤â¤ï¤¿¤ê¡¢·î¤Ë¤ÏÉÔÌ²¤ä´ñÌ¯¤Ê¹ÔÆ°¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¶¸µ¤¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¡ÖLunacy(¶¸µ¤)¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¥é¥Æ¥ó¸ì¤Ç·î¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖLuna¡×¤È¤¤¤¦¸ì¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ê³ØÅª¤Ê¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢³Î¤«¤ËÌë¶õ¤¬ÌÀ¤ë¤¯µ±¤¯Ëþ·î¤ÎÁ°¤Î¿ôÆü´Ö¤Ë¤Ï¡¢¿Í¡¹¤Î¿çÌ²½¬´·¤¬¼ÂºÝ¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´ü´ÖÃæ¤Ï¿Í¡¹¤Î¿çÌ²»þ´Ö¤¬Ìó20Ê¬Ã»¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¿²¤Ä¤¤¬°¤¯¤Ê¤ê¡¢¿¼¤¤¿çÌ²¤ËÆþ¤ë»þ´Ö¤âÃ»¤¯¤Ê¤ë¤È¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ëþ·îÉÕ¶á¤Ç¿çÌ²»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢·î¤Î±Æ¶Á¤ÇÌë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÌÀ¤ë¤¤¤¿¤á¤ËÂÎÆâ»þ·×¤¬ÃÙ¤ì¡¢¿çÌ²¤Ë´Ø¤ï¤ë¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤¬¸º¤ê¡¢Ç¾¤¬³ÐÀÃ¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
Ëþ·î¤¬¿çÌ²»þ´Ö¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤Ï¡¢ÅÄ¼Ë¤ä¥¥ã¥ó¥×¾ì¤È¤¤¤Ã¤¿¿Í¹©¤Î¸÷¤¬¾¯¤Ê¤¤¾ì½ê¤ÇºÇ¤â¶¯¤¯¡¢ÃË½÷¤Ç°Û¤Ê¤ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¸¦µæ·ë²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÃËÀ¤Ï·î¤¬Ëþ¤Á¤ë»þ´ü¤Ë¿çÌ²»þ´Ö¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¼º¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½÷À¤ÏËþ·îÁ°¸å¤Ç¿¼¤¤¿çÌ²¤Î»þ´Ö¤¬¤ï¤º¤«¤Ë¸º¾¯¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
·î¤¬¿Í¡¹¤Î¶¸µ¤¤ò¤«¤Î©¤Æ¤ë¤È¤¹¤ëÌ±´ÖÅÁ¾µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖËþ·îÉÕ¶á¤ËÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Àº¿À¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ë¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¸½Âå²Ê³Ø¤Ç¤Ï¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¤¬¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤ÎÌäÂê¤Î¶¯ÎÏ¤ÊÍ×°ø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¿¤Ã¤¿1ÈÕ¤Î¿çÌ²ÉÔÂ¤Ç¤âÉÔ°Â¤äµ¤Ê¬¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤¬À¸¤¸¡¢Ï¢Â³¤·¤¿¿çÌ²¾ã³²¤Ï¤¦¤ÄÉÂ¤ä¼«»¦Ç°Î¸¡¢ÁÐ¶ËÀ¾ã³²¡¢Åý¹ç¼ºÄ´¾É¤Ê¤É¤ò°²½¤µ¤»¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÀ¤«¤é¡¢¡Ö·î¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë¤ï¤º¤«¤Ê¿çÌ²»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤ËÌäÂê¤òÊú¤¨¤ë¿Í¡¹¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¸¦µæ¼Ô¤é¤¬Âçµ¬ÌÏ¤Ê½¸ÃÄ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢·î¤ÎËþ¤Á·ç¤±¤ÏÀº¿À²Ê´µ¼Ô¤ÎÆþÂà±¡¤È¤Î´Ø·¸¤ò¼¨¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥É¤äÃæ¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢Ëþ·î¤Î»þ´ü¤Ë¹´Â«¶ñ¤Î»ÈÍÑ¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤ê¡¢Åý¹ç¼ºÄ´¾É¤Ë¤è¤ëÆþ±¡¤¬¤ï¤º¤«¤ËÁý²Ã¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤Ï·î¤ÎËþ¤Á·ç¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¸²½ÅªÍ×°ø¤äÉÂ±¡¤Î´·½¬¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Fong-Isariyawongse»á¤Ï¡¢¡Ö·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢·î¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¿çÌ²»þ´Ö¤ò¾¯¤·ºï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¤Ï³Î¤«¤Ë¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤è¤êÀÈ¼å¤Ê¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤Î±Æ¶Á¤¬¸²Ãø¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¤·¤«¤·¡¢Ëþ·î¤¬Àº¿À¼À´µ¤ÎÇÈ¤òÄ¾ÀÜ°ú¤µ¯¤³¤¹¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ï¡¢¸½¼Â¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¤à¤·¤í¿ÀÏÃ¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
²Ê³Ø¼Ô¤é¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¡Ö·î¤Î½ÅÎÏ¤Ë¤è¤ëÄ¬¼®(¤Á¤ç¤¦¤»¤)ºîÍÑ¡×¡ÖÃÏ¼§µ¤¤ÎÊÑ²½¡×¡Öµ¤°µ¤ÎÊÑ²½¡×¤Ê¤É¡¢·î¤¬¿Í¡¹¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í»¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¸¡¾Ú¤ËÂÑ¤¨¤¦¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ä¤Ï¤ê¡ÖÌë¤¬ÌÀ¤ë¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤ë¿çÌ²»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¡×¤¬¡¢·î¤È¿Í´Ö¤Î¹ÔÆ°¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬ºÇ¤â¹â¤¤Í×°ø¤À¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢¿Í¡¹¤Ï¿²ÉÔÂ¤ä¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤ÎÉÔÄ´¤¬½Ð¤¿ºÝ¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ä¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î»ÈÍÑ¤È¤¤¤Ã¤¿±£¤ì¤¿Í×°ø¤Ë¤Ïµ¤ÉÕ¤¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¡Ö¤¢¤ÎÆü¤ÏËþ·î¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ïµ²±¤Ë»Ä¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆËþ·î¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Fong-Isariyawongse»á¤Ï¡¢¡ÖËþ·î¤ÎÌë¤ËÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ïµ¤¤Î¤»¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£·î¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¿çÌ²¤òË¸¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÉÑÈË¤ËÌ²¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ê¤È¤³¤í¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¸¶°ø¤ÏÌë¶õ¤Î·î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤¢¤Ê¤¿¤Î¼ê¤ÎÃæ¤Î¸÷¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£