¡Ú¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡ÛÅì³¤ÂçÁêÌÏ¤ÎFBÊ¡²¬¤¬²÷Â2¥È¥é¥¤¡ª¡ÖÌÜÉ¸¤ÏÆüËÜ°ì¡×½é¤á¤Æ¤Î²Ö±à¤ÇÌöÆ°
¡¡¡þÂè105²óÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼2²óÀï¡¡Åì³¤ÂçÁêÌÏ66¡½19»³Íü³Ø±¡¡Ê2025Ç¯12·î30Æü¡¡²Ö±à¡Ë
¡¡Åì³¤ÂçÁêÌÏ¡Ê¿ÀÆàÀîÂè2¡Ë¤¬»³Íü³Ø±¡¤ò66¡½19¡ÊÁ°È¾19¡½0¡Ë¤Ç²¼¤·¤Æ3²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Áê¼ê¤ÎÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥â¡¼¥ë¤òÉõ¤¸¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç°µÅÝ¡£¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¤ÎFBÊ¡²¬ÎË¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÏÁ°È¾3Ê¬¤È¸åÈ¾21Ê¬¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥é¥¤¥ó¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤Æ¤ÎÌó40¥á¡¼¥È¥ë²÷Áö¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤¿¡£»°ÌÚÍº²ð´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥é¥ó¥Ê¡¼Ê¡²¬¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò½¸¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¥¹¥³¥¢¤Ç¤¤ë¡£Ê¡²¬¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¼þ¤ê¤ÎÁª¼ê¤È¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÂç¾¡¤ÎÍ×°ø¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¤Ï¡¢WTB¤«¤éFB¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÊÑ¹¹¡£¡ÖFB¤Ï¸å¤í¤«¤é¡ÊÁ´ÂÎ¤ò¡Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤«¤è¤¯¸«¤¨¤ë¡£FB¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÁö¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¸©Æâ¤Ë¤¤¤ëÁ´¹ñ2Ï¢ÇÆ²¦¼Ô¤Î¶Í°þ³Ø±à¤È¤Ï¡¢º£Ç¯2·î¤Î¸©¿·¿ÍÂç²ñ·è¾¡¤ÇÂÐÀï¤·¤Æ14¡½14¤Î°ú¤Ê¬¤±¡ÊÎ¾¹»Í¥¾¡¡Ë¡£´ØÅì¿·¿ÍÂç²ñ¤Ç¤â·è¾¡¤ÇÂÐÀï¤·¤Æ19¡½26¤ÎÀËÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ï¿ÀÆàÀî¸©¤Î½Ð¾ìÏÈ¤¬2¹»¤Î¤¿¤áÍ½Áª¤ÇÂÐÀï¤»¤º¡£3Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¸½ºß¤ÎÉô°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î²Ö±à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£FBÊ¡²¬¤Ï¡ÖÌÜÉ¸¤ÏÆüËÜ°ì¤Ç¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¾å°Ì¿Ê½Ð¤ÎÍ½´¶¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£