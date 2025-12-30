¡ÚÂçÂ¼¥Ü¡¼¥È¡¡PG1¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Û¾®ÌîÀ¸Æà¡¡5Ç¯¤Ö¤êÄº¾å·èÀï¡¡¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡G3¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÈÊÂ¹Ô³«ºÅ¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¡ÖÂè14²ó¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï30Æü¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë3²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Î31Æü12£Ò¤ÇÁè¤ï¤ì¤ëÍ¥¾¡Àï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£
¡¡2ÅÙ¤Î6¹æÄú¤ò¾è¤ê±Û¤¨¾®ÌîÀ¸Æà¡Ê37¡áÊ¡²¬¡Ë¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö»ºµÙÃæ¤Ï¥Õ¥¡¥óÌÜÀþ¤Ç¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¾Þ¶â11°Ì¤Ç4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÎÉñÂæ¤Ëµ¢´Ô¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥¤¥¢¥ë1²óÀï¤Ï6¹æÄú¤ÇºÇÆâº¹¤·¤Æ3Ãå¤Ç³ê¤ê½Ð¤¹¤È¡¢ÏÈÈÖÃêÁª¤Ç1¹æÄú¤ò°ú¤¯¶¯±¿¡£¥¤¥ó¤ÏÆ¨¤²ÀÚ¤ì¤º2Ãå¤â¡¢5ÆüÌÜ¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ë3²óÀï¤Ï¡¢2ÅÙÌÜ¤Î6¹æÄú¤Ç2Ãå¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÍ¥¾¡Àï¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡5Ç¯Á°¤ÎÂè9²ó¡¢ÉÍÌ¾¸ÐÂç²ñ°ÊÍè¤ÎÄº¾å·èÀï¡£½é¤Î¥Æ¥£¥¢¥é¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÁ´Ç½ÎÏ¤òÃí¤®¹þ¤à¡£