¡ÚÂçÂ¼¥Ü¡¼¥È¡¡PG1¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Û³ùÁÒÎÃ¡¡Ï¢Ìë¤ÎÆ¨¤²¤Ç±óÆ£¥¨¥ß¤ËÂ³¤¯²÷µó¤ò
¡¡G3¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÈÊÂ¹Ô³«ºÅ¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¡ÖÂè14²ó¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï30Æü¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë3²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Î31Æü12£Ò¤ÇÁè¤ï¤ì¤ëÍ¥¾¡Àï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£
¡¡³ùÁÒÎÃ¡Ê36¡áÂçºå¡Ë¤Ï¥È¥é¥¤¥¢¥ë3²óÀï11R¤Ç¥¤¥ó¤«¤é¥³¥ó¥Þ07¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡¤Á¡£¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÁ´Â®¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤±¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï8·î11Æü¤ÎÉÍÌ¾¸Ð¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÇG1½éÍ¥¾¡¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ËÍè¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡£¡Ê²ÆÅßÀ©ÇÆ¤Ï¡Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Í¥¾¡Àï¤Ï1¹æÄú¡£2ÆüÏ¢Â³¤ÎÆ¨¤²¤ò·è¤á¤Æ¡¢ºòÇ¯¤Î±óÆ£¥¨¥ß¤ËÂ³¤¯Æ±°ìÇ¯¤Î²ÆÅß½÷²¦¤Ëµ±¤¯¡£