Ç¯±Û¤·¤½¤Ð¤ò¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë²¾Àß½»ÂðÃÄÃÏ¤Î¿Í¤¿¤Á¡Ê£³£°Æü¡¢ÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¤Ç¡Ë¡á°ð³ÀÀ¯Â§»£±Æ

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡Ç¯¤ÎÀ¥¤Î£³£°Æü¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÈïºÒ¤·¤¿ÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¤Î²¾Àß½»Âð¤Î½»Ì±¤é¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢Ç¯±Û¤·¤½¤Ð¤¬¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤¿¡£

¡¡²¾Àß½»ÂðÃÄÃÏ¡Ö¥Þ¥ê¥ó¥¿¥¦¥óÂè£±ÃÄÃÏ¡×¤Î¼«¼£²ñ¤¬£±£µ£°¿©¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¤Á¤¯¤ï¤Î°ëÊÕÍÈ¤²¤Ê¤É¼êºî¤ê¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤âÊÂ¤Ù¤¿¡£¼«Âð¤¬È¾²õ¤·¡¢²¾ÀßÃÄÃÏ¤ÇÊë¤é¤¹½÷À­¡Ê£·£¸¡Ë¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾Ð¤¤¤¢¤¤¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤é¤ì¤ÆËþÂ­¡£ÍèÇ¯¤Ï¤¤¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¤È¤½¤Ð¤ò¤¹¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£