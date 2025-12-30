TSMC¡¢2¥Ê¥ÎÎÌ»º³«»Ï¡¡ºÇÀèÃ¼¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ
¡¡¡ÚÂæËÌ¶¦Æ±¡ÛÈ¾Æ³ÂÎ¼õÂ÷À¸»º¤ÎÀ¤³¦ºÇÂç¼ê¡¢ÂæÏÑÀÑÂÎÅÅÏ©À½Â¤¡ÊTSMC¡Ë¤Ï30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÂæÏÑÆîÉô¡¦¹âÍº¤ÎÀ¸»ºµòÅÀ¤Ç²óÏ©ÀþÉý2¥Ê¥Î¥á¡¼¥È¥ë¡Ê¥Ê¥Î¤Ï10²¯Ê¬¤Î1¡ËÁêÅö¤ÎºÇÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¤ÎÎÌ»º¤ò»Ï¤á¤¿¡£¼«¼Ò¥µ¥¤¥È¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¸þ¤±¤Î¼ûÍ×Áý¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡2025Ç¯Ãæ¤ÎÎÌ»º³«»Ï¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ïº£·î¡¢TSMC¤¬º£¸å´°À®¤µ¤»¤ë·§ËÜÂè2¹©¾ì¤Ç¤â2¥Ê¥ÎÁêÅö¤ÎÈ¾Æ³ÂÎÀ¸»º¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¾Æ³ÂÎ¤ÏÈùºÙ²½¤¬¿Ê¤à¤Û¤ÉÀÇ½¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤¬À¸»º¤ÎÆñÅÙ¤âÁý¤¹¡£À¤³¦¤Ç¤ÏAI¸þ¤±¤Ë¹âÀÇ½¤ÊÈ¾Æ³ÂÎ¤Î¼ûÍ×¤¬¿¤Ó¤Æ¤ª¤ê¡¢TSMC¤ÏÂÐ±þ¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£ºÇ¿·¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Ë¤âÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¤¬»È¤ï¤ì¤ë¡£