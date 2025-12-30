º´Ìî¹ÒÂç¤Ë¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤¬Àµ¼°¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤«¡Ä¥¯¥é¥Ö¤¬µá¤á¤ë°ÜÀÒ¶â¤Ï21²¯±ß°Ê¾å¡©
¡¡¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï¡¢NEC¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MFº´Ìî¹ÒÂç¤Î³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤ÆÀµ¼°¤ÊÀÜ¿¨¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£30Æü¡¢Âç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¡ØESPN¡Ù¥ª¥é¥ó¥ÀÈÇ¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß22ºÐ¤Îº´Ìî¤Ï¡¢2023Ç¯²Æ¤Ë¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤«¤éNEC¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¡£¼çÎÏÁª¼ê¤ËÄêÃå¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥¯¥é¥ÖÄÌ»»77»î¹ç½Ð¾ì¤Ç10¥´¡¼¥ë8¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£º£µ¨¤Ï¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¡¼¥°ÀïÁ´»î¹ç¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸¡Ê¥ª¥é¥ó¥À1Éô¡Ë¤ÎÌ¾ÌçPSV¤ä¡¢·»¡¦³¤½®¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Ê¥É¥¤¥Ä1Éô¡Ë¤Î¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤¬´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æº£²ó¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜÂåÉ½FW¾åÅÄåºÀ¤¤ÈÆ±DFÅÏÊÕ¹ä¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤¬¡¢º´Ìî¤Î³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤ÆÀµ¼°¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤·¤¿ÌÏÍÍ¡£Ãæ¿´Áª¼ê¤Ç¤â¤¢¤ë¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½MF¥¯¥¤¥ó¥Æ¥ó¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼¤Î¸½¹Ô·ÀÌó¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤ÇËþÎ»¤È¡¢¤½¤Î¾Íè¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢º´Ìî¤ËÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï27Æü¡¢¡Öº´Ìî¹ÒÂç¡¢¥µ¥ß¡¦¥¦¥£¥Ã¥µ¡¢¾®Àî¹Ò´ð¡¢±ö³ ·ò¿Í¤È¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊóÆ»¡£¹¥Ä´NEC¤ò»Ù¤¨¤ë¼çÎÏÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¢¡¼¥ë¥Ð¡¼¥¹TD¡Ê¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î°ÜÀÒÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÄ¹´üÅª¤ÊÌÜÀþ¤ÇÃÇ¤ì¤Ê¤¤¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤ì¤Ð¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï²æ¡¹¤ÎºÇÍ¥Àè»ö¹à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤Ï²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËèÇ¯¡¢10¿Í¤Î¿·²ÃÆþÁª¼ê¤È10¿Í¤ÎÂàÃÄÁª¼ê¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¾õ¶·¤À¡£¤³¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ï²áµî¤è¤ê¤âÁá¤¤¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¤è¤ê¿×Â®¤ËÍ½Â¬¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
¡Ö°ÜÀÒ¶â¤Ï¾å¾º¤·Â³¤±¤ë¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤¢¤ë¡£1000Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó21²¯±ß¡Ë¤Î°ÜÀÒ¶â¤Ïº£¸å¤âÂ³¤¯¤À¤í¤¦¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Ë¶¯¸Ç¤Ê´ðÈ×¤òÃÛ¤¯¤â¤Î¤À¡£Å¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ë¤Ï»þ´Ö¤ÈÏ«ÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¸°¤È¤Ê¤ë¡×
