¸ÅÅÄ¿·ÂÀ¡ÖÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ¹¥¤¤ÊÀèÇÚ¡×¤È¤Ï¡©88ºÐ¤Ç¤â¥Ð¥ê¥Ð¥ê¸½Ìò¡Ö¤«¤Ã¤±¡¼¤Ê¡¼¡ª¤Ã¤Æ¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¹¥ê¥à¥¯¥é¥Ö¡×¤ÎÆâ´ÖÀ¯À®¡Ê49¡Ë¤¬30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£ÇÐÍ¥¡¦¸ÅÅÄ¿·ÂÀ¡Ê60¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡ÖÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ¹¥¤¡×¤ÊÀèÇÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ¹¥¤¤ÊÀèÇÚ¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¸ÅÅÄ¤Ï¡Ö°ËÅì»ÍÏ¯¤µ¤ó¤À¤Í¡×¤È¡¢Â¨ºÂ¤Ë88ºÐ¤ÎÂç¸æ½ê¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ç¤¿¤é¤á¤À¤â¤ó!¥Æ¥ìÄ«¤Ç²¶¤¬°ì¿ÍÉô²°¤Ë¤¤¤¿¤é¡¢Ï²¼¤«¤é¡È¥³¥ó¥³¥ó¥³¥ó¡É¤Ã¤ÆÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¡£¡Ê¥Î¥Ã¥¯¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡ËÀ¼¤À¤è¡£°ËÅìÀèÇÚ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¶õ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡È¥Ë¥ó!¡É¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¤«¤Ã¤±¡¼¤Ê¤Ã¤Æ!¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤½¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»Å»ö¤·¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÀèÇÚ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£