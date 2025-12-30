HKT48¡¢·à¾ì¤ò°ì»þµÙ´Û¤Ø¡Ö°Â¿´¤·¤Æ¤´±þÊç¡¦¤´·×²è¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆüÄø¤Ç¤ÎºÆ³«¤ò¸¡Æ¤¡×¡ÚÁ´Ê¸¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/30¡ÛHKT48¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬12·î30Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¡Ö17LIVE HKT48·à¾ì¡×¤Î°ì»þµÙ´Û¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛHKT48¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«°áÁõ¤ÇÈþµÓ¥¹¥é¥ê
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢Æ±·à¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¸ø±é¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¸½ºß¡¢ºÆ³«¤Ë¸þ¤±¤ÆÃå¼Â¤Ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö½½Ê¬¤Ê½àÈ÷´ü´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤´±þÊç¡¦¤´·×²è¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆüÄø¤Ç¤ÎºÆ³«¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
µÙ´Û´ü´Ö¤Ï1·î1Æü¤«¤é1·î16Æü¤Þ¤Ç¡£¡ÖËüÁ´¤ÎÂÎÀ©¤¬À°¤¤¼¡Âè¡¢·à¾ì¸ø±éºÆ³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¤´°ÆÆâ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Þ¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾º£¤·¤Ð¤é¤¯¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£³§¤µ¤Þ¤È·à¾ì¤ÇºÆ¤Ó¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ëÆü¤ò¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢1·î5Æü¤Ë¤ÏÇÛ¿®¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
12·î14Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÃÏ¹ÔÉÍ2ÃúÌÜ¤Î¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥àÊ¡²¬¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¡Ö17LIVE HKT48·à¾ì¡×¤¬Æþµï¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦¶È»ÜÀß¡ÖBOSS E¡¦ZO FUKUOKA¡×¤Ë¤Æ»É½ý»ö·ï¤¬È¯À¸¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î»ö·ï¤Ë¤è¤ê¡¢ÃËÀ¥¹¥¿¥Ã¥Õ1¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¤¤¤Ä¤âHKT48¤Ø²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´°ÆÆâ¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¸ø±é¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¸½ºß¡¢ºÆ³«¤Ë¸þ¤±¤ÆÃå¼Â¤Ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
½½Ê¬¤Ê½àÈ÷´ü´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤´±þÊç¡¦¤´·×²è¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆüÄø¤Ç¤ÎºÆ³«¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËüÁ´¤ÎÂÎÀ©¤¬À°¤¤¼¡Âè¡¢·à¾ì¸ø±éºÆ³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¤´°ÆÆâ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î»þ¤Þ¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾º£¤·¤Ð¤é¤¯¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³§¤µ¤Þ¤È·à¾ì¤ÇºÆ¤Ó¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ëÆü¤ò¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚµÙ´Û´ü´Ö¡Û
1¡¿1¡ÊÌÚ¡Ë¡Á1¡¿16¡Ê¶â¡Ë
¤Ê¤ª¡¢1¡¿5¡Ê·î¡Ë¤ÏÇÛ¿®¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢·è¤Þ¤ê¼¡Âè¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°ú¤Â³¤¡¢HKT48¤Ø¤Î²¹¤«¤¤¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
