¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¶²ÉÝ¡¢ÉÔµÈ¤µ¡¢ÉÔµ¤Ì£¤µ¤òÄÉµá¡×¡¡´ÆÆÄ¤é¤¬¸ì¤ë¡Ø28Ç¯¸å¡Ä Çò¹ü¤Î¿ÀÅÂ¡Ù¡¡ÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤Î¡ÈÁê´Ø¿Þ¡É¤â²ò¶Ø¡Î¥Û¥é¡¼ÄÌ¿®¡Ï
2025Ç¯£¶·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Û¥é¡¼¡Ø28Ç¯¸å¡Ä¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¡¢¡Ø28Ç¯¸å¡Ä Çò¹ü¤Î¿ÀÅÂ¡Ù¤¬£±·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¡£ÆÃÊÌ±ÇÁü¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Áê´Ø¿Þ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¿Í´Ö¤ò¶§Ë½²½¤µ¤»¤ë¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤òÉÁ¤¯¡Ø28Æü¸å¡Ä¡Ù(2022)¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡£º£ºî¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤òÌÈ¤ì¤¿¸ÉÅç¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬Ì¢±ä¤¹¤ëËÜÅÚ¤ÇÀ¸¤¤ëÆ»¤òÁª¤ó¤À¾¯Ç¯¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Î¤½¤Î¸å¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ï´¶À÷¼Ô¤Ë½±¤ï¤ì¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¤ò¡¢Ë½ÎÏÅª¤Ê¶âÈ±¥«¥ë¥È½¸ÃÄ¡È¥¸¥ß¡¼¥º¡É¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
ÆÃÊÌ±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢À½ºîÁí»Ø´ø¤Î¥À¥Ë¡¼¡¦¥Ü¥¤¥ë¡¢´ÆÆÄ¤Î¥Ë¥¢¡¦¥À¥³¥¹¥¿¡¢ËÜÅÚ¤ÇÀ¸¤±ä¤Ó¤Æ¤¤¿¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥±¥ë¥½¥óÌò¤Î¥ì¥¤¥Õ¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ó¥º¤é¤¬ÅÐ¾ì¡£ËÜºî¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡È¿Í´Ö¤Î°¡É¤Î¶²¤í¤·¤µ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¤¢¤ë¥À¥Ë¡¼¡¦¥Ü¥¤¥ë¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¥À¥³¥¹¥¿´ÆÆÄ¤Ï¡¢¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ë°ìºîÌÜ¡Ø28Æü¸å¡Ä¡Ù¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤ÆËÜºî¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¶²ÉÝ¡¢ÉÔµÈ¤µ¡¢ÉÔµ¤Ì£¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¶´¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¶¯Îõ¤ÊËÜÊÔ±ÇÁü¤âÃíÌÜ¤À¡£
