¡Ú¶ä²ÏÀï¡ÛËÅç¾Ç·¶åÃÊ¤¬6Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¿®¤¸¤Æ¡×Æ£°æÁïÂÀ²¦¾¤ò119¼ê¤Ç²¼¤¹
¡¡¾´ý¤ÎÂè33´ü¶ä²ÏÀï·è¾¡¤¬30Æü¡¢°Ï¸ë¡¦¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Àè¼ê¤ÎËÅç¾Ç·¶åÃÊ¡Ê35¡Ë¤¬Æ£°æÁïÂÀ²¦¾¡Ê23¡Ë¡á6´§¡á¤ò119¼ê¤Ç²¼¤·¡¢6Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ËÅç¤Î°ìÈÌ´ýÀïÍ¥¾¡¤Ï6²óÌÜ¡ÊJTÇÕ3¡¢¶ä²ÏÀï2¡¢NHKÇÕ1¡Ë¡£ÂÐ¶ÉÆü¤Ï10·î24Æü¡£
¡¡ÇÔ¤ì¤¿Æ£°æ¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¡¢3Ï¢Â³¤Î½àÍ¥¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¤·¤¿ËÅç¤È¤Î¼ç¤Ê°ìÌä°ìÅú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡½¡½·è¾¡¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡©
¡¡¡Ö´çÌÚ¡Ê¤¬¤ó¤®¡ËÌÏÍÍ¤ÇÎÏÀï·Ï¤Î·Á¡£ÅÓÃæ¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¶ÉÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤¢¤ÈÈô¼Ö¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é¶ì¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤º¤Ã¤È»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¾´ý¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½´¶³Ð¤È¤·¤Æ¤ÏµÕÅ¾¾¡¤Á¡©
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¶ÉÌÌ¤â·ë¹½Â¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡½¡½Í¥¾¡¤Î´¶ÁÛ¤ò¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¶ìÀï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Í¥¾¡¤Ç¤¤Æ¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤È¡¢¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½Æ£°æ6´§¤È¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÂÐ¶É¡£
¡¡¡ÖºÇ¶á¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê¼åµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ºÁ°¸þ¤¤Ê¼ê¤ò»Ø¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤ò¿®¤¸¤ÆÆ§¤ß¹þ¤à´¶¤¸¤Ç»Ø¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½¡½¤³¤³1Ç¯¤Û¤ÉÄ´»Ò¤¬²¼¹ßµ¤Ì£¤À¤Ã¤¿¡©
¡¡¡Ö¤³¤³1Ç¯¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤â¤¦¾¯¤·Á°¤¬·ë¹½¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î1Ç¯¤°¤é¤¤¤Ï°¤¤¤Ê¤ê¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ë¼ê±þ¤¨¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¿¤À¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤À¤¤¤Ö¼ÂÎÏ¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«³èÌö¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç¤â¤Ï¤¤¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½º£²ó¤Î¶ä²ÏÀï¤ÎÍ¥¾¡¤¬¡¢°ì¤Ä¾å¸þ¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡©
¡¡¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¼ê±þ¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£°ìÈÖ°¤¤¾õÂÖ¤Î»þ¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡£¤Ç¤â¤Ê¤ó¤«¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë°ì¶É°ì¶É°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç·ë²Ì¤¬°ì¤Ä½Ð¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½Ä´»Ò¤¬°ìÈÖÄì¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ï¤¤¤Äº¢¡©
¡¡¡ÖºòÇ¯¤ÎÌ¾¿ÍÄ©Àï¤·¤¿¤¢¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤È¤«¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡¡½¡½¤½¤³¤«¤é¶ä²ÏÀïÍ¥¾¡¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹©É×¤ò¡©
¡¡¡ÖÌá¤»¤Æ¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ãæ½ªÈ×¤Ç·ë¹½°¼ê¤ò»Ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡¢¤½¤³°ìÊâ°ìÊâ¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡¡¡½²¿¤«¿·¤¿¤Ë»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ï¡£
¡¡¡Ö°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤ÆÉáÄÌ¤ÎÊÙ¶¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢´ý»Î¤¬¤ß¤ó¤Ê¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¡¢¤·¤Ã¤«¤êÃÏÆ»¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½Æ£°æ6´§¤Ë¾¡¤Ä¤Î¤ÏÂ¾¤ÎÇòÀ±¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÆÃÊÌ´¶¤¬¤¢¤ë¡©
¡¡¡Ö¤è¤ê°ìÁØÂçÊÑ¤ÊÁê¼ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¥¾¡¤Ê¤É·ë²Ì¤¬½Ð¤»¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ì¤Ä·ë²Ì¤¬½Ð¤»¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡£ÂÐÆ£°æ¤µ¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Í¥¾¡¤¬¡¢¤Ç¤¹¡£Æ£°æ¤µ¤ó¤Ë¾¡¤Æ¤¿¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¦¤Þ¤¯»Ø¤»¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤ÆâÍÆ¤Ç»Ø¤»¤Æ¤¤¤¿¤é¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿´¶¿¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¢§Æ£°æ²¦¾¡¡ºÇ½é¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤ÇÈæ³ÓÅª·ã¤·¤¤»Ø¤·Êý¤òÁª¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡£¾¯¤·¿Ê¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤Á¤é¤Î¶Ì¤¬Çö¤¯¤Æ¡¢¼«¿®¤Î¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¦¤Þ¤¯¶ÉÌÌ¤ÎµÞ½ê¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç»Ø¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê3Ç¯Ï¢Â³½àÍ¥¾¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ë¶öÁ³¤È¤¤¤¦Í×ÁÇ¤¬¶¯¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÔ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾´ý¤Ç¤¹¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê»Ø¤·¼ê¤ÎÀºÅÙ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£