¡Ú¡ÖÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¼Ì¿¿ÆÃ½¸¡ÛMrs. GREEN APPLE¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤¬Âç¾Þ HANA¡¦M!LK¡¦FRUITS ZIPPER¤é½Ð±é
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/30¡ÛÇ¯Ëö¹±Îã¤Î²»³Ú¾Þ¡ÖÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤ÎºÇ½ªÁª¹Í²ñ¡ÊTBS·Ï¡¿17»þ30Ê¬¡Á22»þ¡Ë¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¡£¡ÚVol.1¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥»¥¹¡¦BE:FIRST¡¦FRUITS ZIPPER¡Ö¥ì¥³Âç¡×¼õ¾Þ°ìÍ÷
Âç¾Þ¤ÏMrs. GREEN APPLE¤Î¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¡£¥Ð¥ó¥É½é¤È¤Ê¤ë3Ç¯Ï¢Â³Âç¾Þ¼õ¾Þ¤Î²÷µó¤òÃ£À®¤·¤¿¡£Âç¿¹¸µµ®¤Ï¡Ö3Ï¢ÇÆ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¡¢ÂçµÁ¤ò¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¿¿Ùõ¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â³Ú¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Àº¿Ê¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢¡ÖÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð²æ¡¹¤Ï³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÅö¤ËËèÆüËèÆüÆü¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£ºÇ¸å¤ÏºÆ¤Ó¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤òÈäÏª¤·¡¢Ëë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤Ï7¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦HANA¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎYURI¡Ê¥æ¥ê¡Ë¤Ï¡ÖºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢B-RAVE¡Ê½êÂ°¥ì¡¼¥Ù¥ë¡Ë¤Î³§¤µ¤ó¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤äHONEYs¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤Î³§¤µ¤ó¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë¤¤¤Ä¤â´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤Ê¤¬¤éÅÁ¤¨¡¢ºÇ¸å¤ÏÎÞ¤È¾Ð´é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
»Ê²ñ¤Ï14Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¡¢½÷Í¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¡£¡ÖÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡ÖÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡×¤Ë¤ÏM!LK¤Î¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ä¡¢Mrs. GREEN APPLE¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤Ê¤É10ºîÉÊ¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡Ö¿·¿Í¾Þ¡×¤Ë¤ÏCUTIE STREET¤äHANA¤é4ÁÈ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¥ß¥»¥¹¡Ö¥ì¥³Âç¡×3Ï¢ÇÆ¤Î²÷µó
¢¡¿·¿Í¾Þ¤ÏHANA
¢¡¡ÖÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×
